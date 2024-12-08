仁德區有一間生意超好的土雞城！除了多樣化的土雞肉料理，熱炒項目也出色，極力推薦大家揪親友來聚一聚！

「天美土雞城」位於86快速道路下，狡兔餐後才走出來補拍外部門面，如圖路邊可停放車輛。

內部的腹地很大，如果跟我們一樣趁早來，車子可以就近停在入口旁的空地，總之這一帶停車十分便利！

狡兔和小叮噹從新市帶兔媽過來嚐鮮，兔媽習慣一下車就先尋找廁所！

洗手間獨立設置在餐廳外，請往左手邊方向前進，店家維持得相當乾淨！

營業時間是午餐11:00至14:00、晚餐17:00至21:00，固定每週一店休，內用規定禁菸、禁帶寵物。

年菜已開放預訂囉！過年期間正常營業，唯除夕只做外帶無內用，若訂購整桌宴席外帶桌菜就贈送保溫袋！凡12/10前完成預購並支付五成訂金（現金或轉帳），再加送一盒冰淇淋！意者可電話洽詢或私訊臉書粉專。

用餐環境明亮寬敞，稍後四處走走看看，才驚覺眼前只是冰山一角啊！

清一色都是附轉盤的大圓桌！可坐滿十人！預先擺上卡式爐、衛生紙、個人餐具之外，還貼心備妥公筷。

不僅採用自家養雞場的黑羽跑山雞，就連蛋也是自家的純土雞蛋，產地直送夠新鮮！店裡的蛋類料理供應蔥蛋、菜脯蛋、魚香烘蛋、蝦仁滑蛋，不妨參考一下。

土雞湯系列必點！吃鍋物才有圍爐的fu！選項繁多，包含濃厚蒜頭雞湯、剝皮辣椒雞湯、麻油雞湯、筍絲雞湯、鳳梨苦瓜雞湯、香菇雞湯、九尾雞湯、胡椒白菜雞湯、梅子雞湯、燒酒雞湯、鮑魚雞湯、龜鹿二仙膠雞湯，令人選擇障礙發作！

可免費加湯一次，想必店家有聽到顧客的心聲，雞湯實在太好喝啦！

櫃台後方牆面不乏名人、明星的親筆簽名，他們不遠千里而來！

引進市售包裝飲品，也有酒精飲料，在此提醒各位禁止酒駕、未滿十八歲請勿飲酒。

冰箱旁邊特別增設打包區，各種包材一應俱全，自己動手不尷尬！

備有數量齊全的兒童座椅，歡迎小家庭、大家族前來餐敘。

這區額外規劃三間包廂，隱密性極佳。

十人包廂規定至少八人用餐，平日低消3500元、假日低消5000元。

恰好店員正在為即將抵達的顧客做準備，狡兔趁機進去探一探！發現這三間包廂裡面用拉門隔開，其實是連通房！

此外，櫃台旁邊有一道門，可通往第二個用餐區！然後再過去竟然還有另一道門！

眼睛為之一亮！第三個用餐區尤其廣闊呢！

同樣配備冷氣，適合團體聚餐，尾牙、春酒、慶生包場都不成問題！

返回主用餐區，靜待好料上場！因為我們有先預訂較耗時的料理，店家出餐速度頗快！

◎ 天美土雞城之菜單：

https://photos.app.goo.gl/2ceNVSzLtpN6oZBeA

◎ 年節菜單：

https://photos.app.goo.gl/rZtdmWbEjq2ytyWy7

我愛台菜餐廳！點滿一桌美饌，有飯、菜、肉、海鮮、湯、甜點，假日就該好好的大吃一頓！

<麻油雞米糕>

採預訂制的麻油雞米糕，份量可觀，足以讓我們打包回家再吃一餐！

冬令進補不能缺少麻油這一味！那股濃濃香氣使人難以抗拒！

米粒呈現誘人的琥珀色澤，看上去就能夠評判它絕對有煮得入味！

這米糕偏黏，軟濡順口，酒香亦顯著！當中的土雞肉塊切得闊氣！

自然放養的土雞，由於運動量足夠，其肉質不同於一般雞肉，富有嚼勁，而且風味絕佳！

<桶仔雞>

招牌桶仔雞也是採預訂制，大廚直接幫忙拆解雞隻，便於咱們享用。

隨餐附上雞油、胡椒鹽，可視個人口味酌量沾取。

走天然路線不過度調味，肉質緊實有彈性，金黃色雞皮油亮動人，微脆口感令我為之傾倒！幸福指數爆棚啊！

食材新鮮就是一種品質保證！資深老饕——兔媽也啃得有滋有味！予以肯定！

我們吃不完這隻全雞，打包回娘家，兔媽加些菜跟雞肉一起炒，變成另一道佳餚！

<酥炸魚片佐泰式醬>

愛吃魚的看倌可考慮清蒸魚、紅燒魚，而狡兔更欣賞酥炸魚片，無刺好入口！

表皮的麵衣突起，更添口感！泰式醬適量澆淋，保留其酥脆度。

魚肉細緻無土味，點綴的甜辣醬汁大加分！非常涮嘴！

<活力菜>

季節限定的活力菜，就連資深菜籃族——兔媽也表示沒吃過，是相當罕見的葉菜。

活力菜俗稱日本枸杞葉，營養價值高，經炒製後顏色偏深。

以麻油調理，葉嫩且溫潤不苦澀，別有一番滋味。

<金沙中卷>

它無疑是熱炒類的人氣王！小份金沙中卷如圖，三人分食綽綽有餘喔！

鹹蛋黃經過爆香處理真是人間美味！炸好的中卷均勻裹附金沙醬，把它炒乾更是考驗廚師對火候的掌控。

色香味俱全，咬下去外酥脆、內彈牙！下酒菜首選非它莫屬！

<濃厚蒜頭雞湯>

其實小份雞湯就頗大一鍋！濃厚蒜頭雞湯老少咸宜，味濃而不辣口。

除了大量的土雞肉塊、蒜頭，鍋中居然還有蛤蜊相伴！

一顆顆完整蒜頭隨著時間的滾煮，變得綿軟可口，精華全面釋放，底蘊醇厚，我看小叮噹接連喝了好幾碗湯！

店家優先使用公雞肉燉湯，若有孩童、長輩、牙口不好者需要更換母雞肉，請提前告知店員。

<金黃芋球>

狡兔許久沒吃炸芋球，記得小時候看見這款傳統辦桌點心，總是感到歡喜不已！

每一顆都圓滾滾的，雖然放涼依然外皮酥脆，但這個最好要趁熱吃，內餡芋泥才會顯得綿密！

芋泥當中夾藏鹹蛋黃，甜中帶鹹不膩口！激推！讓我重溫童年時期的美好回憶！

飽餐後，狡兔要偷拍兔媽拿取打包袋的美麗背影，按下快門瞬間，意外捕捉到包廂客人提著打包好的菜餚踏出來～哈！

在這間店裡，打包似乎是一種全民運動，餐點份量確實霸氣！我觀察到鄰桌客人一離開，店員不僅趕快清理桌面，連帶地板也有掃拖，很重視環境整潔呢！

各位若有意前往奇美博物館、奇美食品幸福工廠或十鼓文化村遊玩，不妨規劃來這邊享用土雞肉大餐！

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 天美土雞城 ↓

臉書：https://www.facebook.com/86tienmei

地址：台南市仁德區崑崙路502巷8號

電話：06-270-8778

營業時間：11:00~14:00 / 17:00~21:00

公休日：每週一