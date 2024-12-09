先喝道｜貴婦最愛奢華系平價英式手搖，冬季必喝暖呼呼巧克力伯爵拿鐵!

被譽為貴婦最愛的手搖飲!台灣英式下午茶龍頭「古典玫瑰園」旗下的【先喝道】，只選用高等級英國茶與台灣好茶來調製茶飲，讓大家用銅板價就能喝到星級風味，每年冬季必喝的暖呼呼巧克力伯爵拿鐵，將頂級好茶加入HERSHEYS巧克力醬，討喜又暖心的風味絕不能錯過!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

先喝道 品牌介紹

▼【先喝道】自2016年開賣以來大獲好評，在全台北中南皆有分店，很多都是設在百貨公司內，像是台北101、台中大遠百、高雄大遠百、台南南紡購物中心，這次來到的是台中美村街邊店，就在熱鬧的勤美草悟道旁邊，雖然是銅板價就能喝的手搖，但店內英式質感搭配水晶燈的設計，帶來了奢華的高級感!

▼【先喝道】嚴選高等級英國茶與台灣好茶來調製茶飲，配料也是每日新鮮現煮而成，讓大家可以喝的安心與放心~

先喝道 菜單

點我線上看菜單

先喝道 飲品介紹

巧克力伯爵拿鐵(北區)💰70元(中南區)💰65元 《珍珠2.0》💰10元

▼冬天必喝的巧克力伯爵拿鐵，以錫蘭頂級紅茶融合佛手柑精油調配，帶來層次十足的茶香，最特別的是還有加入HERSHEYS巧克力醬，同時有著伯爵茶的沈穩風味，以及淡雅的巧克力香，搭配好咬的軟Q珍珠2.0，無論是冷飲或熱飲都好讚!

英式水果茶💰65元

▼人氣第一名的英式水果茶，喝起來味道超高級，以錫蘭紅茶為基底，加入季節水果百香果、鳳梨、柳橙等特調果露，喝起來酸甜中有著濃郁的茶香，還能吃到百香果及鳳梨果粒口感!

英式玫瑰拿鐵💰65元

▼我私心最愛的英式玫瑰拿鐵，一入口討喜的玫瑰花香襲來，將斯里蘭卡莊園紅茶為基底加上玫瑰花瓣一起烘焙，味道很天然毫無化學感，茶湯充滿玫瑰花香。

先喝道 飲用心得

▼不用花大錢就能喝到星級水準，【先喝道】是我個人很常回訪的愛店，跟外面常見的手搖不太一樣，茶香更加特殊有層次，如果你也喜歡喝茶絕對會愛~

先喝道 店家資訊

Facebook｜Instagram

全台分店查詢

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/