2025外帶年菜推薦！台中人氣印月餐廳推超狂頂級海陸年菜，圍爐輕鬆上菜，還有小家庭年菜組合！

印月 可說是台中人氣中式料理餐廳，一個月以前開放除夕圍爐內用就立馬額滿，在不少饕客的詢問下，主廚特別開放200組年菜外帶，這一次可是要手刀快搶這當日現煮的美味料理唷！

2025年菜外帶除夕當日取餐時段有：11:30、13:30、15:00

初一至初三取餐時段：11:30、17:30

需在三天內預付款項，即完成訂餐。

印月餐廳 就位於在台中公益路與益豐路口，從74號快速道路下來轉公益路之後，大約500公尺左右就到了，且後方有專屬停車場相當便利！

印月的外帶年菜 都會以不織布的提袋裝好，再交由顧客，且這提袋之後還可以當環保購物袋來使用真的很不賴！

印月外帶年菜菜單 ，以13800~20800為主(10人份)、菜單內容差別在海鮮以及雞湯配料的不同！今年最特別的是有替小家庭規劃出5人份的年菜外帶唷！

除了圍爐套餐以外，印月還有推出多樣熱銷的餐點提供老饕們單點，亦可自由搭配專屬的年菜外帶品項唷！

一回到家，小涼就趕快將印月年菜” 帝王蟹滿漢全席 “擺上桌！年菜均以紅色喜氣洋洋的精緻禮盒裝，真的很高貴，小孩們還以為我帶了啥伴手禮來呢，左後方的不銹鋼鍋裝的是燉雞湯。(飲料是小凉自備)

這四道菜是屬於涼菜系列，所以無需再加熱即可享用。

蔥㸆香魚烤麩vs牡丹鮮筍。 蔥㸆香魚烤麩 是一道功夫菜，將香魚燉煮到連魚骨都軟化掉，魚肉香潤細緻滋味超好，搭上烤麩或小冬菇一起吃更棒！！

牡丹鮮筍 是印月的招牌開胃菜！以綠竹筍切丁佐龍蝦沙拉醬，再搭配飛魚卵，上層以綠卷生菜、有機花卉點綴，可是替餐點增添幾分色彩。大口吃那綠竹筍的脆甜加上清爽而不膩的風味，讓人整個胃口大開呢～

金沙中卷vs烏魚子！先來說說這 金沙中卷 ，主廚將中卷包裹著鹹蛋黃並搭配照燒醬，入嘴彈牙的中卷加上綿細的鹹蛋黃、照燒醬的畫龍點睛讓風味更顯豐富。

烏魚子 底部有放蒜苗以及蘿蔔片，可以單吃或是加上蒜苗一起吃都很ok！烏魚子內軟綿密，口口香醇，且油脂及水分依舊保留住，多了海味的海苔，更能呈現烏魚子的最佳風味呢，不誇張就連小孩都一連夾上好幾片！

智利帝王蟹春雨 ，以活凍的智利帝王蟹清蒸後，搭配寬粉以及特調黑蒜蓉醬。

將寬粉鋪底放入智利帝王蟹淋上黑蒜蓉醬即可享受頂極海味！

碩大飽滿的蟹肉，纖維絲絲鮮明，直接放入嘴中，那滑順又清甜的迷人滋味，讓人一口接一口，真的太幸福了！好吃到我都忘了底部的寬粉何時被夾光了＞＜

櫻花蝦米糕 ，主廚相當的貼心將東港櫻花蝦另外裝，以免米糕的熱氣影響的櫻花蝦的香酥口感。

這櫻花蝦真的好酥脆好涮嘴，邊倒入米糕中，一旁的小孩也邊拿取偷吃XD

香氣迷人的米糕，軟硬適中有嚼勁，加上香菇、肉絲的鹹香層次堆疊，以及香酥涮嘴的櫻花蝦，讓人忍不住一口接一口、好吃又不膩口的再來一碗！

年夜飯一定要有餘，所以就有了這一道 香煎白鯧 ，可直接上供桌拜拜！有在買菜的婆媽就知道白鯧的價格不低，所以印月給的年菜除了美味以外，就是真材實料。

白鯧魚魚肉厚、吃起來又細又嫩，加上魚刺少，更是長輩間最受歡迎的魚種！

再擠上檸檬到魚身，這樣兩面都會有檸檬汁，沾上些許椒鹽滋味也很夠喔！

印月招牌菜 五香肋排 附七味粉、蔥花。

肋排有先醃漬過後再烤，撒上七味粉、蔥花讓視覺更誘人！

肉質綿嫩又不乾加上獨特的五香風味真的好涮嘴。

鮑魚西魯長生津白 ，因為是外帶年菜，所以只要有湯湯水水的部分，印月都會貼心地另外裝取，讓我們帶回家的過程不易溢出，回家再將湯倒出來即可加熱。

底部有山東白菜、西洋芹、長年菜、肉絲以及10顆鮑魚。

鮑魚本身鮮美彈牙又軟嫩，每一口都充滿海洋的高貴氣息。

早鳥限量優惠（限量200套），凡在2024年12月31日前下訂年菜，即可獲贈台灣製304不銹鋼鍋唷！不得不說這不銹鋼鍋真的是好用又很密封， 上湯全雞燉花膠 直接裝在裡面，外裹上保鮮膜，我帶回家的過程中一滴都沒有漏出來，回家直接上瓦斯爐或電磁爐上加熱即可！

上湯全雞燉花膠 ，這湯品可說是經過繁序工法36小時燉煮上湯與豐盛膠質熬製，美味絕對值得你一嚐。而且這隻全雞可不算小、提起來是有重量的唷！

花膠富含膠質與雞湯一同燉煮，不僅滋養溫潤又美味，加上軟綿好入口；當下大家可說是搶食XD 除了花膠還有紮實的豆腐、扁尖筍等搭配湯品更是豐盛。

這土雞腿輕輕一拔就起來，你動作要小心，不然就直接骨肉分離，你就知道燉煮的雞肉有多嫩！！雞肉甘甜無腥味且肉質柔嫩卻不軟爛的好吃！！

這上湯全雞燉花膠的湯喝起來醇厚不膩口，滋味淡雅鮮甜，完全就是一道五星級的美味。

除夕圍爐拜拜要用的三牲也在年菜內幫婆婆媽媽準備好了！！拿回家直接上供桌超方便的啦！！

印月除夕當日現煮的圍爐年菜以外，還有特別推出冷凍真空團圓禮盒，就算要到親戚家作客，也可以直接帶台中人氣餐廳的名菜當伴手禮，或是外縣市朋友最佳年菜選擇！

２０２５年節冷凍真空禮盒 可依照自己的喜好來訂購，那個手工竹籃精裝禮盒真的好優！

印月餐廳

電話：04-22511155

地 址：台中市南屯區公益路二段818號

營業時間：11:30 – 14:30 、 17:30 – 21:30

官網： 印月餐廳

臉書粉絲頁： 印月餐廳