Gogi Gogi 韓式燒肉  ｜新竹最美韓式烤肉無限吃到飽，還有美女桌邊代烤服務超加分！

新竹最美韓式烤肉就是這家了吧! 【GOGI GOGI 韓式燒肉】根本就像網美咖啡廳，純白設計搭配挑高空間超好拍，最厲害的是現在華麗升級，提供豐盛自助吧可以吃到飽！不管是超厚豬五花、無骨雞腿肉、香菇蝦滑、起司大腸、多款時蔬通通隨你吃，還有美女桌邊代烤服務解放雙手，讓人感覺一秒到韓國!

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Gogi Gogi 韓式燒肉 環境分享

▼GOGI GOGI 韓式燒肉竹北店」店名GOGI取自於韓語的「고기」，就是肉的意思相當有趣，地點位在竹北大遠百附近的成功一街上，距離竹北交流道和高鐵站很近，開車可停在新竹體育館體車場走路五分鐘就到~

▼【GOGI GOGI 韓式燒肉】用餐環境共有兩層樓，挑高式設計搭配純白韓風的裝潢，隨便拍隨便好看，還以為來到哪家韓系咖啡廳~

▼【GOGI GOGI 韓式燒肉】有專人貼心桌邊代烤，全程可以解放雙手，不得不稱讚它們加的抽風銅管吸力很強，吃完燒肉也不會殘留異味超加分。

▼【GOGI GOGI 韓式燒肉】採取開放式空間，肉片都是廚師現場手切，新鮮看得見。

▼【GOGI GOGI 韓式燒肉】點相對應人頭數的套餐，就能享用超豐盛的肉台時蔬自助吧，包含超厚豬五花、無骨雞腿肉、炸物、香菇蝦滑、起司大腸、海鮮、時蔬、泡菜、韓式涼拌小黃瓜、韓式海帶芽、韓式黃豆芽、醃白蘿蔔、洋蔥絲、蒜片、辣椒末、五花肉醬料、蔬菜醬和多款飲料等無限享用。

▼桌上有玫瑰鹽、辣椒粉、特製燒烤醬可以自行調味，特製燒烤醬帶點芥末香很特別，建議可以先感受原本的肉香再沾醬~

Gogi Gogi 韓式燒肉 菜單

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Gogi Gogi 韓式燒肉 餐點介紹

韓式頂級切骨牛小排饗宴(適合2-3人)💰$3450元

G0GI穀飼厚切牛小排 G0GI穀飼霜降牛小排 G0G1厚切牛舌 日本A5雪花和牛

▼新鮮手切的GOGI毅飼厚切牛小排和GOGI穀飼霜降牛小排，是把同一塊肉以片狀厚切、薄切方式變化呈現，厚切的咬起來肉汁感明顯，薄切口感則相較軟嫩，同個部位帶來不同的風味變化。

▼厚切牛舌很特別有一股獨特的奶香，咬起來軟嫩又彈脆；此外套餐還能吃到頂級的日本A5雪花和牛，骰子形狀一口一塊剛剛好，最愛和牛豐富的油脂香氣。

G0GI手切豬五花 包肉生菜

▼榮登全桌喜愛的手切豬五花，看看這粉嫩的肉色有夠漂亮，服務人員烤到金黃焦脆，逼出油脂後咬起來脆脆的，肉感十足吃起來完全不油膩，包入生菜、泡菜、蔬菜醬更美味，吃不夠還可以到自助吧加碼!

角切牛蔬莱串串

▼角切牛蔬菜串串把牛肋條、小番茄、玉米筍、櫛瓜串在一起，燒烤後蔬菜吸附了牛肉油脂香，搭配爆汁的蔬菜特別搭~

韓式鐵板烤飯💰165元

▼米食推薦可以升級成韓式鐵板烤飯，會由服務人員在桌邊拌炒，白飯加入泡菜、起司、海苔酥，香氣十足帶點鍋巴口感，趁熱吃還會有邪惡牽絲。

G0GI柚子沙拉

▼吃燒肉必備的G0GI柚子沙拉，加入生菜、麵包丁、番茄、甜椒，淋上檸香柚子醬，酸甜酸甜很開胃~

大醬湯

▼湯品有泡菜湯或者大醬湯可選擇，重口味的話推薦大醬湯，喝起來有著濃厚的黃豆味，裡頭還能撈到蛤蜊、櫛瓜、板豆腐等配料。

小威靈頓牛排(2顆)💰188元

▼可以額外加購的小威靈頓牛排，外皮酥脆帶有奶香及松露香氣，裏頭則包著和牛肉塊，第一次在韓式餐廳吃到~

飲品 柚子茶 季節甜點 起司蛋糕

▼套餐飲品柚子茶喝起來酸酸甜甜，配上燒肉非常解膩開胃；套餐甜點則是巴斯克乳酪蛋糕，奶香濃郁且不會膩口，意外的很厲害耶。

Gogi Gogi 韓式燒肉 用餐心得

各位肉肉控們要收藏這家，升級登場的【GOGI GOGI 韓式燒肉】，無論是肉肉、蔬菜、飲品和串燒都能無限吃，而且食材都是單點店的水準等級，CP值真的超級高!

Gogi Gogi 韓式燒肉 店家資訊

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地址：新竹縣竹北市成功一街26號

電話 : 03-550-2659

營業時間 : 12:00–15:00, 17:00–22:00

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