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內湖復育園區~打造迷你版富良野花海 @Bernice的隨手筆記

迷你版富良野花海 河濱花海 內湖復育園區 台北景點
2024-12-11 21:10:00 文字：Bernice的隨手筆記
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Bernice的隨手筆記

Bernice的隨手筆記

還沒機會到北海道看富良野花海，先到內湖復育公園感受一下迷你版的富良野花海；秋末正是河濱花海接力賽，復育園區雖然不是河濱公園一員，但他緊臨河濱公園，現環保局又打造迷你版富良野花海來讓大家欣賞

內湖復育園區~打造迷你版富良野花海 @Bernice的隨手筆記
＊*迷你版富良野花海

造訪花海在好天氣時最是完美，在陽光與藍天的加持下真的美不勝收；這回依舊是以海棠花為主佐矮牽牛及一串心等組成這迷你版富良野花海

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＊*海棠花

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＊*矮牽牛

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＊*一串心

內湖復育公園前身是垃圾山，退役後加上環保局的努力成了現今看到的美麗園區；在入口處有樹木銀行，孕育樹木的新生；主區有著廣闊的綠地，現還有迷你版富良野花海，在步道最上方有景框意象可以拍出美美的照片，不過這天來訪時有車停在此無法拍照

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＊*樹木銀行

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＊*與花海近距離接觸

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＊*由上往下看

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＊*這角度也不錯看

今年此處環保局打造了兩回花海，分別在年初及現在，年初來訪時人煙稀少，今兒個來訪還不少人；這裡的交通雖然差了點，但停車算是方便的，花期預計到12月底，快來賞花唄

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＊*太陽這麼大不知他會不會曬傷

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＊*往自行車道看花海

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＊*自行車道旁就是河濱自行車道

內湖復育園區資訊～～
Trip Date：2024.12.01
地址：台北市內湖區潭美街587號
初訪復育園區花海 https://ber925.com/neihu-restoration-park/

 


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