聯上大飯店 晶綺盛宴 外帶年菜開跑，很多朋友都再詢問的外帶年菜

不用奔波飯店，可以宅在家跟家人團聚圍爐過好年

晶綺盛宴的主廚團隊每年都用心研發

製作出多國料理融入台灣過年味佳餚

讓大家可以輕鬆早鳥預定搶優惠

把熱呼呼年菜直接帶回家，打開就可以大口享用

尤其很便利小家庭，以及家裡有長輩的家庭客群

所以常常還沒年底，就很多朋友開始詢問高雄外帶年菜來囉!

購買記得加入尼力優惠碼：N2025

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即日起到2025.01.14(二) 早鳥預定 小龍納福 好運年菜 6988元(原價8288元)

全套6人份餐點贈精美保溫提袋

▸ 自取地點＆訂購電話：

晶綺盛宴MLD台鋁 ​ ｜前鎮區忠勤路8號 (07)536-2666

晶綺盛宴聯上大飯店｜左營區裕誠路486號 (07)558-9999#3

​

▸ 自取時間：

除夕：2025/01/28｜11:30 or 16:00

其他：2025/01/27、1/29、1/30｜ 11:30 or 17:00

不方便出門也可貼心提供配送，另外加400元即可

MLD 台鋁範圍: 限同一地點（範圍：北左營、南小港、西鹽埕、東鳳山）

聯上大飯店範圍：限同一地點（範圍：北楠梓、南三民、東鳥松、西鼓山）

年菜評比常勝冠軍， 小龍納福好運年菜 (6人份/套) 即日起到2025.01.14(二) 早鳥預定

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。五福臨門海陸拼 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

。台式魚唇海鮮羹

。叻沙大蝦蔥燒酥

。富貴花菇元寶封

。鰻魚三寶香米糕 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

。四季鹽焗黃金鯧

。養生群菇燉雞湯 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

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MLD台鋁 ​ ​ ｜https://reurl.cc/QExqkM

聯上大飯店｜https://reurl.cc/XRy17j

即日起到2025.01.14(二) 早鳥預定

年菜亦可單點唷!早鳥預定享有95折優惠~

很適合小資家庭，如果怕份量太多就單點，在家圍爐也可以澎派吃

每次來領餐都覺得很貼心，年菜都非常安穩的裝好

拿到的時候還有溫熱感，回到家只要打開就可以開動囉~

高雄年菜推薦，北高雄：聯上大飯店，南高雄：MLD台

鋁，都可以自取的 晶綺盛宴【 小龍納福 好運年菜】

訂購年菜都會贈送提袋，隔層都配置得相當好，打開來非常的完美

讓婆婆媽媽不用忙碌，我都直接訂購外帶年菜

加上有時候家裡有長輩出門不方便，去餐廳也很奔波

甚至很多小家庭無法訂大桌，吃不完又浪費，直接訂外帶年菜最適合

小龍納福好運年菜

。五福臨門海陸拼 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

。台式魚唇海鮮羹

。叻沙大蝦蔥燒酥

。富貴花菇元寶封

。鰻魚三寶香米糕 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

。四季鹽焗黃金鯧

。養生群菇燉雞湯 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

。爆漿干貝起士盞

不僅有主菜、雞湯、超大金鯧魚，還有古早味控肉

甚至連鹹甜口味的人氣點心 爆漿干貝起士盞

份量高達7~8人吃都沒問題

五福臨門海陸拼

夏果銀魚、魚子蛋捲、玫瑰油雞、滑脆海蜇、煙燻櫻桃鴨

魚子蛋捲好好吃，中間捲了方塊狀的烏魚子

帶有海苔清香提味，上面還放上魚卵提鮮味

滑脆海蜇很開胃好吃，帶有脆度口感與微辣提味

很霸氣帶有厚度的煙燻櫻桃鴨

口感很軟嫩帶有濕潤度，好咀嚼軟嫩引出表面煙燻與果香清甜

玫瑰油雞好油亮外皮

可以搭配油蔥提味更好吃，雞肉軟嫩帶出香甜引出油蔥香

夏果銀魚帶有創意作法，焦糖銀魚般的香甜酥脆口感

加入波波大顆的夏威夷豆增加堅果香氣與口感，越吃越唰嘴

台式魚唇海鮮羹

二路湯一直都是家人的愛，光是打開來看到的用料就讓人覺得很大器

遵循辦桌菜羹湯繁雜程序製作

蝦仁、蟹肉、香菇、魚皮絲、翅唇、金針菇、筍絲、豬肉絲、大白菜、扁魚、蝦米

每一湯匙都是料滿滿，翅唇很大塊唷~

翅唇還帶有滑溜與脆度交疊，絕對霸氣用料

帶有甘甜滋味，口感好豐富

可以加一點黑醋提味更好吃

叻沙大蝦蔥燒酥

南洋風味的叻沙大蝦，外帶醬汁另外裝

可以淋上或者用沾的方式，依據個人喜好的風味來添加

使用超大草蝦，塊頭大還貼心去腸泥

淋上主廚特製的南洋叻沙醬提味，保有蝦子鮮味與Q度

帶有濃稠南洋風味，讓蝦子更好吃

連花椰菜沾南洋叻沙醬都美味

可以當點心的蔥燒酥

帶有廣式做法，每一口都是芝麻香、酥化口感引出蔥花鹹香提味

當天沒有吃完可以冷藏，隔天用烤箱或者氣炸復熱，有夠香又酥脆

很厚實大顆份量，真的很容易吃飽唷~

富貴花菇元寶封

過年一定要有筍絲封肉，團圓飯必備佳餚

端上桌都還有晃動感，外皮真的很入味又軟Q

連香菇都很入味，咬下都爆出香菇水嫩，甘甜順口

封肉底下還有大白菜、筍乾，帶出古早味香氣

使用滷製的方式，保有肉質的嫩度

甘甜順口帶Q的膠質外層，絕對開胃下飯

不死鹹唷!!甘甜順口連長輩都可以輕鬆咀嚼~~~

豬腳都是團狀，意味著團圓，也象徵大富大貴

讓媽媽省時省力，直接訂了 晶綺盛宴【 小龍納福 好運年菜】

鰻魚三寶香米糕 ​ ​

帶有港式風味、遵循台式米糕作法

加入了日式蒲燒鰻魚、港式臘腸

中間還多了櫻花蝦提出鮮味​ ​

日式蒲燒鰻魚咬下還帶有Q度，甘甜帶出鰻魚香氣

不是那種爛爛口感，QQ口感好好吃、好咀嚼

米飯很入味，香醇滋味還帶出蝦米香

糯米整個很入味帶軟綿，孩子、長輩都好咀嚼

四季鹽焗黃金鯧

太棒了!!!過年圍爐就是要有鯧魚

不僅年年有餘，還兼具昌盛、昌隆

沒有過度調味，使用椒鹽提味帶出鮮味

外皮薄帶出鮮味的細嫩鯧魚肉質，鹹香開胃

搭配椒鹽四季豆增加清甜度，好吃唰嘴

過年都要搶買鯧魚，直接訂外帶年菜

烹飪好的鯧魚直接帶回家開吃!超大尾~~讓全家吃了都昌盛

養生群菇燉雞湯 ​

使用烏骨雞可以溫補，加入七野菇養生菇、金線蓮補包

湯頭好香醇不油膩，不僅有雞隻香甜與金線蓮補包香氣

好好喝~~~絕對可以喝3碗以上!一點都不燥口

整個燉煮出精華香氣，太好喝了~~

爆漿干貝起士盞

打開來很像金元寶般的挑喜

可以單飯後甜點、消夜點心唷!

想要爆漿起司感可以稍微烤過，熱熱的吃更香

帶有厚度，每一口都可以咬到起司濃郁帶稠度

很像是縮小版的披薩，連小孩都點頭說好吃

中間還可以吃到干貝，帶海味甜度提味

表面的麵皮口感帶Q度，越吃越香

年菜準備好了嗎?!

晶綺盛宴：聯上大飯店館、MLD台鋁館都可以訂到 小龍納福好運年菜

早鳥優惠多，提早搶購訂購安心過好年

讓婆婆媽媽不用忙碌了，星級主廚團隊當日新鮮烹飪的年菜，直接外帶回家吃