台北年節伴手禮推薦/捷運松江南京站美食【東京巴黎甜點南京店】金融家費南雪蛋糕/金莎菠蘿蛋黃酥年賣10萬顆人氣伴手禮。生日蛋糕/彌月蛋糕專賣店(甜點蛋糕有宅配服務)

50秒東京巴黎甜點(短影)快速看 https://youtube.com/shorts/chFUwyulBno?si=v972CdQDiJb4rkLm

2022獲得新北特色好禮獎! 人氣彌月蛋糕/甜點專賣店(東京巴黎甜點)

除了2023年熱賣10萬顆(夯爆)金莎菠蘿蛋黃酥禮盒

今年(2024)歲末年終更推出外包裝像金磚般"金光閃閃"新品~頂級金融家費南雪蛋糕禮盒。

東京巴黎甜點-南京店

電話: 02-2521-0058

營業時間:10:00~22:00

地址: 台北市中山區南京東路二段25號

粉專: 東京巴黎甜點(Tokyo Paris le dessert鎮店之寶-巴黎燒燉布蕾)

線上MENU: http://designcap.com/share/ec933154.html

官網: http://tokyoparisdessert.com

今年蛋黃酥包裝升級囉! 每顆穿上酷似巨無霸版(金莎巧克力)外衣! 閃閃動人!

中西合併12道烘培工藝製程(有別傳統蛋黃酥外觀口感) 菠蘿餅皮酥香、嚴選食材內餡更是齒頰留香的涮嘴

製程看似簡單(使用之物料)一點兒也不簡單(新品) 金融家費南雪蛋糕 一盒8入(包裝像極迷你金磚)瑞氣千條；即將到來農曆春節(送禮自吃)倆相宜!

尤其是過節送禮! 喜氣洋洋~象徵祝賀財源廣進、萬事成金!寓意超討喜

12/10~12/23限時預購優惠價! 別再猶豫啦!

優惠期間購買肯定最划算! 取貨時間即日起至2025-1/31止

東京巴黎甜點在台北有兩家門市可選購(完整店舖資訊小紫放文末分享)

除了到門市購買也可網購宅配!

尤其是(巴黎燒燉布蕾)長條蛋糕更是媽咪們彌月蛋糕之首選

店舖甜點選擇多元! 南京店目前無內用座位! 商品以外帶為主

除了付現金也可悠遊付

2024-10/1~2025-1/15止加入台北捷運GO會員(使用悠遊付)最高18%回饋、還可加碼抽悠遊付好禮!

每年12月耶誕月有賣應景薑餅屋!

門市甜點(以當日甜點櫃內)展售商品為準!

部份甜點上方(水果)會優先以當季水果為主做裝飾

(季節限定甜點)請先電洽詢問做確認!

(下圖)QR Code是(長條蛋糕/5.5~7吋生日蛋糕/3吋小圓型蛋糕))線上MENU

鎮店之寶『巴黎燒燉布蕾』長條蛋糕又有素顏美人之稱

不加一滴水製作的牛奶蛋糕體口感溼潤綿密、不甜膩(熱銷人氣紅不讓)

網購宅食超方便!食記 【網購宅配好吃蛋糕】東京巴黎甜點~東京野莓可可&巴黎燒燉布蕾長條蛋糕。彌月/生日/送禮(門市購買or宅配)都可喔!

(下圖) 全是饕客預訂(今日)自取之甜點!

綁上緞帶甜點禮盒~看起來好有質感!

金色伴手禮(禮盒)材質厚又硬!

甜點吃完後~可以拿來當收納盒使用(兼具環保再利用價值)禮盒美觀又實用

東京巴黎甜點南京店-金融家費南雪蛋糕(新品)展售日

老闆親自介紹(東京巴黎甜點店)

金莎菠蘿蛋黃酥與金融家費南雪蛋糕(與眾不同的地方)

蛋黃酥堅持選用野放養殖鴨隻(大顆鴨蛋)再以(紅土)純古法至少醃製25天以上才能製成紅仁鹹鴨蛋。餅皮不是使用中式酥油或豬油製作! 而是選用高品質奶油(改良成)西式作法、中式內餡(菠蘿皮)蛋黃酥

金融家費南雪蛋糕則是選用有奶油界LV之稱『法國艾許奶油』與『法國頂級依思尼奶油』及天花板級義大利西西里島『頂級杏仁粉』製作烘烤

來自巴黎時尚技術與日本東京細緻工法結合(甜點專賣店)

伴手禮(禮盒)也是走時尚精緻風格閃耀迷人

好康報報: 聖誕節/元旦跨年/農曆春節想交換禮物、送禮、買伴手禮! 享優惠趁現在!

節日、新年禮盒開放預購啦!

優惠期間:12/10~12/23 (取貨日期)2024-12/10起~2025-1/31止

金莎菠蘿蛋黃酥(禮盒)

5入優惠價$478元( 原價$528元 )

9入優惠價$758元( 原價$888元 )

金融家費南雪蛋糕(禮盒)

8入優惠價$439元( 原價$688元 )

注意事項:

一定要(先)網路或電話預購。當日臨時到門市購買(無法享早鳥)預購價(需原價選購) 此預購優惠! 僅限(南京門市與大安門市)同步推出 若您是預購(宅配)年節送禮(春節前)宅配物流易塞單；建議到貨日期要填早一點 宅配運費(另計)同時購買5入與9入蛋黃酥因包裝緣故(運費需分開計算)無法合併配送 5入蛋黃酥&費南雪蛋糕則是『可以』合併宅配 此優惠方案! 不得與店內其它優惠活動併用 東京巴黎甜點有修改與解釋活動之權利

金融家費南雪蛋糕 8入禮盒

分成上、下兩層(夾層)包裝。蛋糕與蛋糕之間有設計卡槽固定! 免擔心費南雪送禮過程移動鬆散開或被壓傷!

金融家費南雪一塊塊以金色鋁箔紙手工包裝! 拆封當下散發著一股.迷人甜點(甜香味)

和坊間甜點店不同之處

(東京巴黎甜點店)堅持選用最頂級原物料製作金融家費南雪蛋糕

選用有奶油界LV之稱獲得AOP/PDO產區認證手工醱酵『法國艾許奶油』與『法國頂級依思尼奶油』及來自義大利西西里島有天花板級稱號『頂級杏仁粉』此產品杏仁粉油脂成份高、富含焦糖般香氣、口感細膩製作的甜點(香氣特優)

金融家費南雪蛋糕

成份/過敏原/保存食用方式/有效期限(如下圖）

常溫保存4天。冷藏保存8天。冷凍可存放15天 若冰冷凍食用方式: (常溫下)解凍退冰2小時再吃口感最佳! 如果您是訂宅配(請以您)收到的禮盒底部(標示之效期為準) 做保存方式之推算。

費南雪蛋糕表層帶著微濕潤感光澤! 聞起來有淡淡焦糖香(蛋糕體)微扎實、甜度適中~適合來杯美式咖啡or純茶飲品嚐

金莎菠蘿蛋黃酥 5入禮盒

這款可說是後起之秀! 去年(2023年)總共熱賣超過10萬顆!

成為東京巴黎甜點店最夯人氣伴手禮(第一名)

無論是中秋月餅禮；情人節(偽巨無霸金莎)送阿那噠情人禮、平時拜訪親友、客戶伴手禮或過年(年節)年節禮盒都很適合買這個

打開金色禮盒(內部)有放討喜紅色紙板固定、下方還有放一層緩衝舒美布(防碰撞)

若單看(下圖)相片

沒看小紫前面寫的食記圖文!

您肯定會誤以為這是(金莎巧克力)

因為今年中秋節我有看到朋友打卡(其公司)送的中秋月餅就是這顆金光閃閃(用愛手工製作)金莎菠蘿蛋黃酥

除了基本款5入禮盒。 另外還有豪華款9入禮盒可選購

9入金莎菠蘿蛋黃酥禮盒(外盒)會綁燙金紅緞帶送禮更顯貴氣唷!

買5入禮盒也可以(自己加價購買緞帶)請門市人員幫您綁上美美蝴蝶結送禮！

製作過程除了選、熬、泡、醃、篩、分、桿、揉、捏、包、烤12道工序；過程中還+加了『22公升鮮奶只能產出一公斤奶油再經過6小時製作的熟成奶油』將原本(中式蛋黃酥原料)改良成西式配方作法『菠蘿蛋黃酥』

最讓我感到驚艷與喜歡的是內餡裡的紅仁鹹蛋黃!

很多甜點店並沒有真正的注意(重視)每顆鹹蛋黃(包入月餅內)烤製後之熟度與口感

所以若買中秋月餅禮盒(開吃後常常遇到)

半盒以上鹹蛋黃內餡(烤太熟、烤太乾)要不就是夾帶著蛋腥味

但~東京巴黎甜點店遵循古法以紅土醃製鹹鴨蛋、蛋黃在做成內餡前還有使用台式釀造酒(醃漬)去腥提香，每顆蛋黃酥切開後(鹹蛋黃)看起來都帶著濕潤感、散發紅仁鹹鴨蛋油脂光澤!

幸運的話

還可以像小紫一樣吃到帶著微微流心感(淡淡鹹度)鹹蛋黃香氣

菠蘿皮(酥香) 手輕拿會酥到掉桌面；嚴選9號紅豆做內餡! 甜度微甜~不會有膩口感

金莎菠蘿蛋黃酥

成份/過敏原/保存食用方式/有效期限(如下圖）

保存方式: 放置陰涼乾燥處常溫保存 (宅配)是常溫配送 有效期限: 盒底印製之『生產日』開始計算 共8天 (建議3天內食用完畢)風味最佳

酥香菠蘿皮下方(西式配方蛋黃酥)酥皮

有著一層一層(層層堆疊)帶著淡淡奶香酥鬆口感!

果真滋味更棒! 比傳統蛋黃酥好吃!

讓我這個(不是很愛吃)包夾乾乾鹹蛋蛋黃酥者；第一次真心誇讚『這油脂豐富紅仁鹹蛋黃』零腥味!不會有油膩感~好食

您也可以到門市購買(單顆裝)金莎菠蘿蛋黃酥嘗鮮! 再決定是否選購當年節伴手禮

店舖內3吋小圓蛋糕 也是許多情侶(雙人)慶祝節日時熱賣商品

更是甜點控(嘴饞)姐妹淘家中、餐廳開趴必買甜點

(左)玫瑰生可可 (右)最愛

甜點選用100%北海道十勝生乳製作

小圓蛋糕 六月雪/麝香綻放青葡/芋見莓好/毒藥每款都好誘人

水果磅蛋糕 (蛋奶素) 原料裡含萊姆酒! 有核桃、杏仁堅果+果乾香氣

生日蛋糕(依其口味而定)有5.5~7吋之差異

更多蛋糕口味MENU( 點我 )查看

長條蛋糕系列則是媽咪們選購『彌月禮盒』人氣甜點

除了鎮店之寶(巴黎燒燉布蕾)蛋糕。東京野莓可可/巴黎雪莓牛奶/東京魔法生可可也超夯!

懷孕滿20週以上、寶寶出生滿月前媽咪均可私訊店家粉專(申請)彌月試吃

以優惠價~宅配試吃彌月蛋糕!或私訊後再依約來門市『自取』試吃的彌月蛋糕

南京店除了賣蛋糕、金莎菠蘿蛋黃酥、也有賣手工餅乾

搭捷運(南京店)門市購買甜點路線指引:

捷運松江南京站1號出口步行到(南京店門市)約400m-6分鐘路程

在(橘線)中和新蘆線-->(下)松江南京站-->(出)1號出口-->馬上左轉(直行)-->再(右轉)吉林路-->過馬路後(左轉)沿著南京東路二段(人行道)直行就會看到『東京巴黎甜點-南京店』

(中西合併作法)金莎菠蘿蛋黃酥、頂級金融家費南雪蛋糕! 送禮自吃倆相宜

想享優惠(撿便宜)快趁2024-12/10~12/23限時預購優惠價期間! 預約訂購

取貨時間即日期至2025-1/31止

東京巴黎甜點【南京門市彌月蛋糕專門店】

TEL : 02-2521-0058

營業-時間 : 10:00-21:45

-地點: 台北市中山區南京東路二段25號

地圖連結 : https://goo.gl/maps/mQghTyhYqLAtaQo76

捷運:中和新蘆線(松江南京站)1號出口，步行約5分鐘

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東京巴黎甜點【大安門市彌月蛋糕專門店】

TEL: 02- 2700-0585

營業時間: 11:00~21:00

地點: 台北市大安區復興南路二段212號

地圖連結 : https://maps.app.goo.gl/XZ79FnAWAKT3Ntx49

捷運：文湖線(科技大樓站)步行約1分鐘

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