藏在台南巷弄內的「島鹿·喫茶」是超隱密的熱門咖啡廳，由老宅改造而成，外觀被滿滿的綠植包圍，相當吸睛。走進店裡，彷彿穿越到日式昭和時代，充滿復古氛圍，和室空間更是放鬆又Chill。這裡提供日式烏龍麵、三角飯糰、布丁、甜點、飲品等，價格介於$80~$190，非常適合來這裡小憩一下，享受輕食與甜點的美好時光。

「島鹿·喫茶」距離台南火車站步行僅約9分鐘，隱藏在衛民街70巷的巷弄裡，可以從西華南街或衛民街直接進入。如果從民族路二段57巷進去，會遇到一小段樓梯。周邊還有一家特色咖啡廳「鬼咖啡」，也相當值得探索。

店外的綠植牆面搭配老宅的復古門面，再加上可愛的LOGO燈飾設計，讓整間店看起來既有特色又超好拍。

一樓空間充滿復古摩登的風格，日式設計中帶點洋風氣息，大約可容納10人。吧台設計讓人聯想到“華燈初上”的迷人氛圍。

二樓設有日式榻榻米和室座位，可容納約12人，搭配復古老物件，讓人彷彿置身於昭和時代的喫茶店。進入和室需要拖鞋，窗外的綠植景色更是令人放鬆。建議提早到訪，因為等我用完餐準備離開時，店內已經幾乎客滿，人氣真的很高！

菜單MENU

店內提供日式烏龍麵、三角飯糰、吐司、甜點、咖啡和飲品等，鹹食與甜點選擇多樣，價格約在$80~$190之間。每位客人需低消一杯飲品。

博多辛明太子飯糰

推薦他們的博多辛明太子飯糰，米飯事先調味過，上面鋪滿炙燒明太子，香氣濃郁且鹹香適中。不管是單吃還是搭配海苔，都超美味！

布丁

布丁也非常推薦，這款布丁帶有濃厚的大人味，焦糖的甘苦香氣與滑順細膩的布丁體完美結合，甜中帶點苦味，吃起來層次豐富。

宇治抹茶牛乳 / 牛奶瓶

宇治抹茶牛奶也是招牌飲品，附有一個小巧可愛的牛奶瓶。可以先品嘗甘苦清香的抹茶牛奶，再倒入牛奶混合，喝起來抹茶香氣與奶香完美融合。一旁還附上烤夏威夷豆，邊喝邊吃小點心，讓整體體驗更具喫茶風情。

店家資訊

店名：島鹿·喫茶

地址：台南市中西區衛民街70巷1號

營業時間：每週二至週五11:00-18:00（公休日請關注店家官方Instagram）

備註：每人需低消一杯飲品 / 用餐時間限時90分鐘

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