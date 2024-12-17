趁著到南港的機會，剛好碰上綠河二店試營運，立刻找朋友一起來踩點！雖然是平日，店內依然人潮滿滿，氣氛超熱鬧。這間位於街角的老宅咖啡廳，日式京都風格撲面而來，木質結構搭配暖黃燈飾，整個裝潢溫暖又有質感，完美承襲了一店的特色。這裡提供手沖單品咖啡、特調飲品和甜點，不過當天甜點早早賣完，讓人只喝到咖啡稍微有點遺憾。

綠河二店隱身於台北南港的巷弄之中，就在中南街與鍾南街123巷的轉角處，周圍被許多老房環繞。這間老宅改造的日式京都風格店面非常搶眼，從南港展覽館站5號出口步行約6分鐘即可到達，交通也相當方便。

店內的木質裝潢配上鵝黃色的牆面，讓人彷彿置身日本京都街頭。大片落地窗設計，視野開闊又舒服，還有一處日式景觀窗台座位區，簡直讓人一秒被吸引住！

試營運期間人氣超高！店家中午十二點半開門，一點多就已經客滿，得先登記候位才能入座。大批人潮都是為了這座絕美的日式建築與咖啡特地前來，吸引力十足。

店內空間採長型設計，包含靠窗的觀景座位和靠牆的內用區，整體可容納約20位客人。若是外帶可以直接點餐，內用則需要先劃位等候，規劃相當清楚貼心！

菜單MENU

菜單主打手沖單品咖啡、特調咖啡及多款飲品，甜點則以每日提供內容為準，價格區間在$100~$260之間。內用每人低消一杯飲品，我們這次去時甜點已全數售完，真是讓人忍不住想再訪。

冰釀咖啡 / 檸檬美式

冰釀咖啡的風味偏淡，或許是冰塊融化影響了香氣；檸檬美式則順口好喝，帶點微苦的檸檬味道，如果再酸一些會更加突出。

店家資訊

店名：Greenriver Roastery Archive

地址：台北市南港區中南街121號

營業時間：12:00-19:00（最後點餐時間為18:30）

備註：

每人低消一杯飲品

不收服務費

不提供訂位服務

寵物友善環境

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