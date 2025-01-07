[ 宇 治 _ 菓 子 工 房 KAMANARIYA ]

逛完熱鬧的宇治老街後，有名的抹茶老店除了中村藤吉、伊藤久右衛門等之外，安妮王推薦這家小而美的 "菓子工房"

這家菓子工房本店，位在宇治橋附近，平時雖然沒有很大群的觀光人潮，然而，店裡以 "和洋" 融合為主，道地的日本食材打造 精緻可愛的甜點

[ 初 訪 _ 菓 子 工 房 KAMANARIYA ]

在宇治橋附近的菓子工房，建築以樸實的木製建材為主，加入些許的綠色植物，營造清新自然的感受。

安妮王一打開店門，映入眼前的便是這些物美價廉的糕點，在寬大的櫥窗裡，擺滿各式各樣、不同口味的蛋糕。

另外，菓子工房也會依照地方特色，主打糕點也會有所不同。

例如，宇治神社有名的便是兔子，到廟裡參拜時，會有兔子詩籤、御守等，因此，在菓子工房，也可以看到有著兔耳造型的白巧克力蛋糕、印著兔子剪影的輕乳酪蛋糕等。

在麻雀雖小、五臟俱全的空間內，挑選讓人討喜的蛋糕後，隨處而坐，靜下心，品嘗外觀俏麗的蛋糕~

[ 厲 害 的 抹 茶 甜 點 ]

品名 : 抹茶慕斯

價格 : 480 日幣

內容物 : 抹茶馬卡龍、巧克力片、抹茶慕斯、乳酪慕斯、巧克力慕斯以及巧克力蛋糕

在外觀上，馬卡龍本身就是一道費工的料理。

馬卡龍源自於法國，是一種用蛋白、糖粉、蔗糖、杏仁粉以及食用色素製作而成的蛋白脆餅，在兩塊餅乾中間夾入甜而不膩的內餡。以細膩的製作工法，營造小巧可愛、猶如珠寶盒璀璨的馬卡龍，口感濕度適中、入口即化。

在菓子工房看到的馬卡龍，還點上少許的金箔，不僅有畫龍點睛之功效，也增加了這道甜點的價值。

以抹茶慕斯而言，淡淡綿密的青綠色，散發些許的抹茶味道，緊接著是濃郁滑順的牛奶香氣席捲而來，最後則是帶有一點點苦味的巧克力，以三種口味的慕絲構成的蛋糕，不管是分開吃、一起吃，皆能在口感上創造不同的氛圍

品名 : 抹茶栗子蛋糕

價格 : 480 日幣

內容物 : 栗子塊、抹茶蛋糕、抹茶慕斯、抹茶慕斯、紅豆

相較於抹茶慕斯蛋糕的綿密，這道抹茶栗子蛋糕則偏向札實。抹茶蛋糕由上而下，抹茶濃度比例經過適當的計算與調配，濃郁、清淡、柔軟的茶香、逐漸轉變為鬆軟的抹茶慕斯+紅豆，是一道富有層次感、健康美味的甜點。

店名 : 菓子工房

地址 : 〒611-0021 宇治市宇治乙方52-5

網址 : http://www.kamanariya.net/

營業時間 : 1０:００-１９:００

安妮王建議 : 如果想遠離塵囂以及廣大的人潮，位於宇治橋附近的菓子工房彷彿清流一般，安靜的環境、料多味美的蛋糕群，可以靜靜地點一杯抹茶拿鐵與一塊蛋糕，悠閒的小憩片刻

這家宇治－菓子工房，在食材上，以日本國產的小麥粉、宮城生產的糯米做為蛋糕的基底，配料上，熊本出產的栗子、山形的水果、宇治的抹茶等，皆是當地的特色食材，並由師傅們製作，結合西方蛋糕特色的洋食甜點，不僅是在地人常去光顧的店家，其兔子形狀的蛋糕，深受小孩喜愛。

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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