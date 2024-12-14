常嚐幸福肉排飯糰｜台中巨無霸飯糰再一間！配料塞爆，吃完一顆飽兩餐

台中巨無霸飯糰再一間！這間位在台中太平的常嚐幸福肉排飯糰，是今年新開幕的手作飯糰，口味多樣化，不僅飯糰大顆，配料更是塞到爆！主打溫體肉排，口感超級嫩，巨無霸飯糰吃完可以飽兩頓，還有冬季限定麻油系列新上市

常嚐幸福肉排飯糰位置

常嚐幸福肉排飯糰位在台中太平樹孝路上，距離馬卡龍公園、新平國小不遠，早上七點開賣，糖糖這天來人潮不斷，生意還不錯呢

常嚐幸福肉排飯糰菜單

常嚐幸福肉排飯糰的口味非常多，除了葷食還有素飯糰，最近還有冬季限定麻油系列飯糰，冬天來上一顆麻油飯糰，暖心又暖胃

常嚐幸福肉排飯糰的飯糰都是現點現做，環境乾淨，食材擺放整齊

在旁邊看店家製作飯糰，配料一疊再疊，用料超實在，有點擔心等等飯糰要如何開口（笑）

控肉飯糰是常嚐幸福肉排飯糰最近新推出的口味，裡頭直接給上一整塊的控肉，搭配一整顆的滷蛋，不是四分之一或是半顆滷蛋

加完配料之後再將米飯整個包住，立馬變成巨無霸飯糰，到手時還非常燙手

如果有吃辣的朋友糖糖很推薦常嚐幸福肉排飯糰的自炒辣椒，加入了辣椒跟花椒下去炒，香氣十足

招牌肉排荷包蛋飯糰 65元

常嚐幸福肉排飯糰的招牌肉排是採用溫體豬後腿肉，當天新鮮採買回來自己醃製入味再下去香煎，肉排帶有厚度，口感更是軟嫩多汁，除了主食，飯糰基本配料有菜脯、酸菜、肉鬆、豆干、老油條及荷包蛋，飯糰不僅大顆，配料也很豐富

洋蔥鮪魚 + 肉排飯糰 85元

吃過鮪魚蛋餅、鮪魚吐司，糖糖倒是第一次吃古早味的鮪魚飯糰，先將鮪魚、洋蔥加入蛋液下去煎，再搭配基本配料菜脯、酸菜、肉鬆、豆干、老油條及肉排，鮪魚香氣十足，帶有洋蔥的清甜，搭配軟嫩的肉排，好吃又有飽足感

醬香起司玉米肉排蛋飯糰 80元 + 泡菜 10元

這口味是店家推薦的隱藏版口味，採用玉米加入蛋液及醬油下去香煎，搭配基本配料菜脯、酸菜、肉鬆、豆干、老油條，再加上溫體肉排及泡菜，糖糖還加了一點店家自炒的辣椒，口感豐富，多了泡菜的爽脆及玉米的香甜，就連平時不太吃飯糰的朋友也愛不釋手

控肉飯糰 75元

常嚐幸福肉排飯糰的控肉飯糰一樣採用台灣溫體豬，使用油花豐富的三層肉下去滷製，每塊控肉都不小塊，配料一樣有菜脯、酸菜、肉鬆、豆干、老油條，而這次荷包蛋變成了滷蛋，重點是一整顆，裡頭還有添加花生粉，控肉吃起來很軟嫩，滷的非常入味，肥肉的部分入口即化，整體不會讓人覺得油膩

豆漿紅茶 25元

常嚐幸福肉排飯糰除了飯糰，還有販售豆漿紅茶，甜度固定微甜，喝起來不會太甜，豆香味很濃厚，不輸外面的手搖飲

台中太平早餐推薦！常嚐幸福肉排飯糰不僅飯糰好吃又大顆，配料滿滿，用料超實在，吃完可以飽兩頓，激推常嚐幸福肉排飯糰的招牌肉排，肉質軟嫩又多汁，冬天還有推出麻油系列，喜歡吃麻油的朋友可以來試試，飯糰都是現點現做，如果有趕時間的朋友建議先電話預訂唷