炳叔烤玉米｜台中必吃烤玉米推薦！六種口味任你選，在一中商圈也吃得到人氣烤玉米

台中必吃烤玉米推薦！說到烤玉米這間炳叔烤玉米一定是榜上有名，台中已經有不少間門市，這次在一中商圈又開一間新分店，炳叔烤玉米研發首創直立烤法，獨門五烤四醬工法，醬料是全素的，吃素食的朋友也可以享用，現場還有買五送一的優惠

炳叔烤玉米台中一中店位置

炳叔烤玉米台中一中店位在一中商圈中I PLAZA愛廣場的外圍處，於11月底新開幕，目前開幕活動已結束，不過現場還是有買五送一的優惠唷

炳叔烤玉米台中一中店價格

炳叔烤玉米台中一中店的烤玉米有80元、100元、120元三種價位，有原味、黑胡椒、麻辣、咖哩、哇沙米及綜合共六種口味可以任選一種，這裡除了吃得到現烤又好吃的烤玉米外，還可以吃到醬烤小點烤豆乾、小黃瓜、櫛瓜及杏鮑菇

炳叔烤玉米是採用生的糯米玉米下去現烤，採獨家直立烤法，透過700度平均受熱，讓食材透過高溫鎖水，完整保留鮮度及水分

炳叔烤玉米會將玉米最外層的薄殼刷破，讓醬汁能夠更加入味，不必擔心因刷破程序而讓玉米的水份流失

炳叔烤玉米的特色除了獨創直立式烤法，還有獨門五烤四醬工法，先油醬油打底，接著刷上特調醬，接著刷上香油，最後是特製沙茶醬，打造最厚醬烤玉米

以為這樣就沒了嗎，最後一步就是撒上大家選的口味粉，有原味、黑胡椒、麻辣、咖哩、哇沙米及綜合共六種口味可以任選一種

原味烤玉米 80元

炳叔烤玉米原味不是只有單純刷醬，最後還會撒上麵包粉及海苔調製的調味粉，醬烤入味，鹹香迷人，玉米口感Q彈軟糯，吃起來很多汁不會乾乾的，還多了麵包粉的爽脆口感

綜合烤玉米 80元

另外這隻綜合烤玉米是六種口味一次綜合通通吃得到，入口帶有微微咖哩香及香辣風味，層次感更加豐富

炳叔烤玉米台中一中店除了烤玉米，還有醬烤小點，口味也是六種任選一種

烤小黃瓜 60元

炳叔烤玉米的烤小黃瓜很好吃，刷上獨門醬汁下去醬烤入味，口感清脆多汁，鹹香迷人

烤豆乾 40元

將豆乾切成三角形狀，一樣刷上醬料下去烤，豆乾軟嫩多汁，醬料跟豆乾不會有分離感，連小朋友也吃得津津有味

烤櫛瓜 60元

烤櫛瓜跟烤小黃瓜有點像，口感依舊爽脆多汁，醬烤入味，讓人一口接一口

烤杏鮑菇 60元

這款烤杏鮑菇也很厲害！將杏鮑厚切，刷上醬汁下去烤，不僅烤得非常入味，吃起來也非常多汁鮮甜

想吃炳叔烤玉米在一中商圈也吃得到，不只烤玉米厲害，醬烤小點也好吃，來現場還有烤玉米買五送一的優惠，喜歡吃烤玉米的朋友千萬別錯過囉