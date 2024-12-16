喜歡喝咖啡，現烤披薩嗎？推薦高雄三民區建工路上的SYDNEY Café 雪梨咖啡，這裡除了有澳洲小拿鐵，還有加了酷梨的草原拿鐵、梅子氣泡水的每梅氣泡美式，最讚的雪梨咖啡門口還有一台迷你披薩烘烤爐，提供現烤披薩、薄餅，體重管理的朋友，雪梨咖啡還有酪梨蔬菜義大利麵、十穀米健康餐盒，養生健康還低醣，讓你來咖啡店不只有好喝的咖啡，還有好吃美味餐點可享用，平價消費還免服務費唷！

SYDNEY Café 雪梨咖啡

SYDNEY Café 雪梨咖啡位於高雄三民區建工路上，是今年11月份開幕的平價咖啡店，鄰近高雄科技大學建工校區、澄清湖，過大昌路不久就看到了。

SYDNEY Café 雪梨咖啡

地址 : 高雄市三民區建工路344號

電話 : 07-395 5866

營業時間 : 10:30~21:00

官方 Line： @793rjusk

https://ihappyday.tw/blog/post/sydney-cafe

SYDNEY Café 雪梨咖啡門口一台餐車，仔細一看這裡還有一台迷你披薩烘烤爐，是烤披薩、薄餅專用。

披薩烘烤爐

第一次看到這麼迷你披薩烘烤爐，聽老闆說這是露營專用升級版，溫度最高可達320度，最快2~3分鐘就可烤好一份披薩。

披薩烘烤爐熱氣L型對流，受熱非常均勻，烘烤出來的披薩香酥可口。

SYDNEY Café 雪梨咖啡 內用空間

雪梨咖啡內用空間帶有溫馨氣氛，暖色調燈光、輕柔的音樂，在這裡聊天用餐很放鬆，是休憩、放空的好所在。

還打造不一樣用餐區域，無論是與好友聚餐，還是個人獨享，都可以來雪梨咖啡。

最讚的，雪梨咖啡提供免費wifi和插座使用，非常適合帶筆電工作的朋友。

SYDNEY Café 雪梨咖啡 MENU

雪梨咖啡的餐點有義大利麵、披薩、薄餅、咖啡及飲品，採現點現做，低消為每人一份餐點或咖啡、飲品。這裡的價位非常平價，價位最高的孜然骰子牛秘製醬汁細扁麵，一份也才$220，飲品$50~$90 就可與好友聊天坐一下午。最重要的是很好吃，真材實料食材新鮮，是一家cp值很高的餐廳！

雪梨咖啡將好吃又有營養的酪梨融入菜色裡，搭配橄欖油、義大利麵，是一道養生美味、口感濃郁的麵食。除此~還有酪梨牛奶、酪梨咖啡，都很推薦喔。其他MENU在文末。

韓式泡菜燒肉披薩

手工披薩是長方形設計，現點現烤！上面鋪好滿滿年輕人最愛的韓式泡菜、燒肉、洋蔥與起司，一上桌濃郁香氣撲鼻，讓人忍不住食指大動啦 !

韓式泡菜、燒肉與起司在口中散發濃郁風味，搭配鬆軟酥脆的餅皮，越吃越夠味 !

手工餅皮帶有咀嚼口感，厚實鬆軟越嚼越香 !

松露蕈菇薄餅

雪梨咖啡不只有披薩，還有薄餅，很適合當下午茶享用。

薄餅加上松露醬，特別好吃，上面還鋪上滿滿的蕈菇與蔬菜，好吃又養生。

黃金乳酪雞肉義大利麵

這道義大利麵加了金沙醬調味，搭配濃郁的奶香，鹹香夠味，意想不到的好吃 !

扁寬麵帶有彈牙口感，吸附滿滿的金沙與奶香風味，很有特色又好吃。

一旁還有黑胡椒雞肉，是使用雞腿肉料理，吃起來軟嫩夠味好吃。

酪梨蔬菜義大利麵

這是一道健康低醣料理，義大利麵加上酪梨、橄欖油料理，一旁擺上大量的蔬菜，素食朋友也可以吃喔。

十穀米健康餐盒

雪梨咖啡也有養生健康餐盒，配菜每日新鮮配置，除了養生十穀米，還有蔬菜、馬鈴薯、南瓜、玉米筍、水煮蛋、雞肉，膳食纖維非常豐富，雞肉鮮嫩可口，搭配餐盒盛裝，內用外帶都很方便。

澳洲小拿鐵

澳洲小拿鐵源自於澳洲人早餐習慣，早上急著上班，又需要一杯咖啡振奮精神，因此來一杯義式濃縮咖啡，加上份量較少的牛奶及奶泡，比例意外完美融合，後來還風靡世界。

雪梨咖啡所使用的鮮奶全都是肯啃頂級鮮乳，這是台灣小農鮮奶，100%生乳、無添加，是最優質的鮮乳。

精品咖啡搭配肯啃頂級鮮乳，更香濃好喝。

草原拿鐵

草原拿鐵有著美麗的漸層色，將酪梨打成綿密的奶蓋，上面再擺上薄荷葉，好美好吸睛！

可以先就口喝上面的酪梨奶蓋，品嘗酪梨濃郁且獨特的香氣與奶香風味，再與咖啡一起攪拌，很有層次口感，酪梨的香氣也能完美呈現！

每梅氣泡美式

每梅氣泡美式是西西里咖啡的升級版，加上梅子醬、氣泡水，風味更棒。

再加一顆酸梅，可單吃，也可加在咖啡裡，品嘗不一樣的風味。

甜點

飯後再來一份甜點，好幸福啊！

乳酪蛋糕帶有乳酪鹹香風味，很順口好吃。

每一款甜點都很細膩，一個人來享用下午茶也放鬆Chill~

炙燒焦糖蘋果乳酪披薩、香辣櫛瓜薄餅

吃到美味餐點總是想跟家人分享，再外帶一份炙燒焦糖蘋果乳酪披薩與香辣櫛瓜薄餅。

炙燒焦糖蘋果乳酪披薩是甜口味披薩，滿滿新鮮蘋果淋上黑醋醬，酸酸甜甜好可口。

櫛瓜薄餅也很推薦，吃起來微微辣很開胃。

一群好友一起來聚餐、聊天，好歡樂啊！

大部分咖啡店只有三明治、貝果，每次Hank媽帶筆電來工作就覺得少那麼一點點，雪梨咖啡不僅餐點豐盛美味，還有低醣健康餐盒、義大利麵、草原拿鐵、澳洲小拿鐵、披薩、薄餅，讓我們來用餐選擇更豐富。價位也很平價，是小資族、學生族、上班族、聚餐首選唷！

SYDNEY Café 雪梨咖啡 店家資訊

地址 : 高雄市三民區建工路344號

電話 : 07-395 5866

營業時間 : 10:30~21:00

官方 Line： @793rjusk

以下提供MENU，其他菜色、價位參考！