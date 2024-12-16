旨味日式料理｜隱身在巷弄中的神秘無菜單料理，座位不多，採預約制，營業至凌晨12點

台中無菜單料理推薦！在熱鬧的逢甲商圈中隱藏著一間超神祕的日本料理店，店名叫做旨味日式料理，店面超低調隱身在不起眼的巷弄中，座位數不多，採預約制的無菜單料理，由三十年私廚經驗職人掌廚，嚴選食材，加上精湛廚藝，打造出獨一無二的味蕾饗宴

旨味日式料理位置

旨味日式料理位在台中西屯區福星路511巷弄中，就在熱鬧逢甲商圈的外圍，從Mr.Wish 逢甲福星店旁的巷子走進去就可以看到一間充滿神秘感的日式料理店，營業至凌晨十二點，讓晚下班的朋友們也能來品嘗無菜單料理的美味

旨味日式料理環境

旨味日式料理的空間不大，主要以吧檯區為主，座位只有10席，想吃的朋友記得提前預約，直接來可吃不到

除了吧檯的座位區，門口處也有設置四人的座位，多人聚餐、情侶約會、慶生都非常適合呢

吃無菜單料理最喜歡坐在吧檯區的位置，可以看見師傅精湛的手藝

糖糖覺得這畫面超酷，師傅正在製作炸天婦羅，讓人看了垂涎三尺呀

旨味日式料理價位

旨味日式料理的無菜單料理有分1600元、2000元、2600元、3000元共四種價位，另外店裡也有提供單點的品項，糖糖這次點的是2600元無菜單料理，除了美味佳餚，還會附上一杯餐前梅酒

（提醒大家喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

來到旨味日式料理，除了聖誕無菜單料理、跨年無菜單料理，另外春節期間1/28-2/6照常營業（除了2/3公休）， 除夕無菜單料理也能吃得到

綜合刺身

綜合刺身依當天新鮮漁貨為主，糖糖今天吃到的刺身有日本白甘、日本青甘、日本真鯛、油旗魚、鮭魚、正鰹及後岸生蠔，嚴選頂級食材，也是外面比較少見的魚種，鮮味十足

鹽烤紅喉

紅喉魚有著號稱海鮮界的法拉利魚肉，也是日本人最愛的高貴名魚，將紅喉外皮烤至焦脆口感，含豐富油脂，肉質更是細嫩鮮甜

鹽烤明蝦

嚴選肥美大明蝦，以鹽烤方式，肉質彈牙鮮美，不必佐料單吃就很夠味

法式鴨胸

先將鴨胸皮下組織的油先逼出來，採先煎再烤，接著再用餘溫浸漬，水嫩嫩的鴨胸吃起來非常鮮嫩多汁，加上脆口的外皮，層次相當豐富

朴葉味噌牛

這道朴葉味噌牛是飛驒高山一道鄉土料理，將味噌塗抹在朴葉上，搭配美國牛小排，以先煎後烤的方式，不僅鎖住肉汁，肉質更是鮮嫩，除了濃郁的牛肉香氣，還多了朴葉味噌的獨特香氣

中間主廚還穿插了頂級魚子醬讓大家品嘗，特別的是不是用容器盛裝，而是將頂級魚子醬放在糖糖的虎口上，主廚說這才是吃魚子醬的正確吃法，用手的溫度讓魚子醬吃起來更加清甜

握壽司

這次吃到的握壽司是鮪魚握壽司及日本真鯛握壽司佐昆布醬，鮪魚含豐富油脂，入口即化，日本真鯛肉質鮮美厚實，搭配昆布醬，更增添味蕾

海膽魚子醬

瞧瞧這北海道海膽給料超大氣，上頭佐上魚子醬，底下是梅酒凍搭配紫蘇葉，一入口海膽的鮮甜立刻在嘴裡爆開來，交織著魚子醬的鮮甜及梅酒的香氣，吃起來不會有腥味

魚翅茶碗蒸

糖糖第一次吃到魚翅做成的茶碗蒸，魚翅直接給兩大片，吃起來帶有Q度，富有滿滿膠質，底下茶碗蒸口感滑嫩，不時還會蹦出鮭魚卵的清甜

日本白甘湯品

湯品是採用魚骨下去熬煮，裡頭還有白甘下巴跟魚頭，湯頭喝起來相當清甜，裡頭的日本白甘肉質也相當細緻，因為部位的關係，魚骨偏多，吃的時候要小心

甜品

甜點是店家手作的巴斯克蛋糕，裡頭加入了香蕉，讓綿密紮實的巴斯克蛋糕多了香蕉的香甜，旁邊還有新鮮葡萄點綴，微甜不膩，口味不輸外面甜點店呢

台中厲害無菜單料理再一間！隱身在逢商圈巷弄中的旨味日式料理，由三十年私廚經驗職人掌廚，主打無菜單料理，店內位置不多，採預約制，無菜單料理最低只要1600元，營業至凌晨十二點，台中約會、慶生餐廳推薦，今年跨年主場依舊在中央公園，吃完旨味日式料理再去欣賞跨年煙火超讚