朴庶韓國銅盤烤肉 樹林秀泰韓式料理

築間的新品牌「朴庶韓國銅盤烤肉」

一個人最低438元吃到飽

韓國傳統醃醬牛/雞/豬/羊都能吃到！

自助吧蔬菜、火鍋料、韓式小菜、飲料、冰品無限供應

新潮的裝潢設計，寶藍色的大膽用色，乾淨明亮用餐區很寬敞

朴庶韓國銅盤烤肉 菜單

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朴庶韓國銅盤烤肉 用餐環境

朴庶韓國銅盤烤肉位於樹林秀泰影城七樓，外觀看起來非常新穎，個人覺得很像韓國running man遊樂場的感覺～ 還有很可愛的朴社長😍

▼ 座位區滿寬敞的，桌面大而且每人都有一鍋銅盤，不用擔心其他人的肉味會混在一起～

自助吧介紹

▶ 肉品

肉品有牛/雞/豬/羊，共九種肉品可以夾取，是改良80年韓國老店醃醬，添加水梨、洋蔥等蔬果，肉品有淡淡果香及麻油香氣

▶ 蔬菜、火鍋料

超豐富的蔬菜、火鍋料自助吧，還有肉滑及魚滑

▶ 醬料區

有蔥、蒜、辣椒與韓式燒肉醬

▶ 冰淇淋

飯後甜點有多款冰品可以挖取

▶ 飲料

茶類、汽水、冰沙

韓式銅盤烤肉

銅盤烤肉中我們最喜歡牛肉！每片肉油脂的佔比都不會太多，經過醃醬入味後還帶有甜甜的蔬果香甜味，蒜香調味的肉品更讓我胃口大開！

▼ 在銅盤中心稍微煎烤一下就可以享用拉！火力調整也很簡單，新手也不用怕烤焦

▼ 雞肉吃起來比我想像中還要嫩，可以再搭配烤肉醬一起享用更美味～

海鮮三拼

共有三種組合搭配，三選一

A: 蛤蜊、鯛魚、鮮蝦

B: 鮮蚵、鱸魚、鮮蝦

C: 鮮蚵、蛤蜊、鮮蝦

只要打卡，$99就能加購原價$149的海鮮三拼，蛤蜊非常飽滿、鮮蝦與魚肉吃起來也都滿新鮮的，推薦大家一定要加點海鮮三拼！

酒類

來吃韓式料理怎麼能不配燒啤呢～ 木槿花燒啤獨特的花香以及清爽的氣泡感讓銅盤烤肉的油膩瞬間消失！

總結

我從以前就滿喜歡吃韓式銅盤烤肉的，火鍋料、蔬菜圍成一圈，中間還可以烤肉，有別與火鍋的煮法，銅盤烤肉更能凸顯出肉的香氣，一直是我常拜訪的韓式料理之一。「朴庶韓國銅盤烤肉」除了最低$438就能吃到飽外，牛/豬/雞/羊以及韓式小菜、火鍋蔬菜任你選，CP值簡直突破天際！而且不管是肉質、新鮮度都維持的很不錯，肉品夾完了也會馬上補，不怕大胃王夾不到菜～ 下次來樹林秀泰影城看電影前先來朴庶韓國銅盤烤肉飽餐一頓吧！

朴庶韓國銅盤烤肉 商家資訊

營業時間: 11:00–22:00

聯絡方式: 0226863377

網站: https://www.jhujian.com.tw/parkshukoreanbulgogi/tw

地址: 新北市樹林區樹新路40-6號七樓