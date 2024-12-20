在台中，馬來西亞餐廳並不多見，而我這個超愛叻沙的美食控，最近突然特別想吃上一碗濃郁的叻沙～和家人發現中國醫附近有一家馬來西亞餐廳叫「麻坡郎」，當下就決定立刻去嚐鮮！「麻坡郎」主打道地馬來西亞美食，像是叻沙、椰漿飯等，濃郁的香料風味，不僅夏天吃很開胃，秋冬更是暖胃的好選擇！

餐廳外牆採用深藍色主色調，搭配木框玻璃門，整體外觀散發著濃濃的異國情調，又帶點復古的質感。

走進店內，映入眼簾的是擺放著馬來西亞代表性建築的模型，瞬間感受到滿滿的南洋氛圍。

桌面保持整潔乾淨，擺放了餐具、點餐單以及貼心的消毒用品。

門邊點綴著綠色植物，讓整個空間多了一絲南洋的自然氣息和溫暖氛圍。

來到這裡用餐，別忘了點一杯飲料櫃裡的馬來西亞特色飲品，非常值得一試！

店內環境明亮又整潔，人氣滿滿，幾乎一直都是座無虛席的狀態。

MENU

海鮮咖哩辣沙$185

咖哩排骨乾撈麵$185

濃厚藥膳肉骨茶湯$190

咖哩魚蛋$40

馬來蛋$40

大馬Teh C冰$50

豆漿涼粉$50

海鮮咖哩辣沙 $185

海鮮咖哩叻沙的湯底是用椰漿與香料慢火熬煮而成，香氣濃郁，口感醇厚。麵條可以選黃麵、米粉，或者不想選就直接點綜合麵+米粉，一次品嚐多種風味。

身為叻沙控怎麼能只選一種麵呢！果斷點了黃麵+冬粉的組合，一碗湯底，體驗雙重口感！

黃麵

叻沙咖哩黃麵端上桌，香氣撲鼻，濃郁的湯汁緊緊包裹著滑順又有彈性的麵條。從香甜的椰奶到微辣的咖哩，每一口都是層次分明的絕妙體驗。

米粉

第一口米粉下肚，真心覺得米粉和叻沙湯底是絕配！細軟的米粉吸滿了濃濃的叻沙湯汁，椰奶的香醇和香料的微辣在嘴裡交織，讓人忍不住一口接一口。

海鮮用料超豐富，有三隻蝦子、花枝和魚蛋等，這麼滿足的一碗叻沙竟然不到$200，真的超值！

咖哩排骨乾撈麵 $185

咖哩排骨乾撈麵是一道集合多種東南亞風味的美食。Q彈的麵條搭配鮮嫩多汁的排骨，再加上濃郁的叻沙醬汁，配上水煮蛋和翠綠的蔬菜，每一口都充滿色香味的絕佳享受。

拌入叁巴醬和撈麵醬後，微辣的叁巴和鹹香的醬汁完美融合，散發出令人垂涎的咖哩香氣，讓味蕾感受到一場異國之旅。

濃厚藥膳肉骨茶湯 $190

說到馬來西亞美食，怎麼能少得了肉骨茶！熱呼呼的肉骨茶湯散發著濃郁的中藥香氣和肉香，是馬來西亞經典料理之一。搭配附上的油條，無論是脆脆吃還是泡軟吃，都能吸滿醇厚的湯汁，令人食欲大開。

排骨燉得相當軟嫩，就連軟骨也能輕鬆咬下。濃香的肉骨茶湯中，還能細細品味排骨的鮮甜滋味。湯裡還有豆皮、豆腐和丸子，這些配料都吸滿了肉骨茶的湯汁，每一口都充滿香氣。

我們還點了兩道馬來西亞的小吃來試試，分別是馬來蛋和咖哩魚蛋。咖哩魚蛋的口感扎實又有彈性，而馬來蛋則是水煮蛋配上獨特的叻沙咖哩和叁巴醬，鮮辣的滋味讓人一口接一口，特別開胃！

大馬Teh C冰 / 豆漿涼粉

飲品方面我們選了大馬Teh C冰和豆漿涼粉，這兩杯飲料都是清新又解辣的好搭配。其中，大馬Teh C冰格外有特色，Teh是茶的意思，C則代表絲滑。這杯馬來西亞奶茶是店家用紅茶加三花奶水特製而成，香濃順口。喝上一口，茶香與奶香完美交融，甜而不膩，喝起來格外清爽舒適。豆漿涼粉則是豆漿與仙草的組合，豆香清淡，仙草滑嫩，每一口都讓人感覺清甜爽口。

踏入「麻坡郎」的那一刻，就像打開了一扇通往馬來西亞的門，濃濃的異國風情迎面而來。叻沙和肉骨茶的味道都非常道地，吃起來過癮又令人回味。用餐時還遇到馬來西亞的留學生，看到他們一再光顧，足以證明這裡的家鄉味有多正宗！品嚐過後，真的大推想試試馬來西亞美食的朋友一定要來「麻坡郎」！

店家資訊

店名：麻坡郎南洋風味小館

地址：台中市北區育德路155號

營業時間：週一～週六11:30-14:30 / 17:00-20:00（週日公休）

電話：0906-317759

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