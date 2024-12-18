新北歡樂耶誕城都是大家翹首以盼的年度盛事，吸引無數家庭、情侶和朋友來此共度浪漫的聖誕時光

2024年的新北耶誕城更是別具特色，無論是閃耀的燈光秀、精彩的表演，還是充滿溫馨的親子活動，都讓人不容錯過

如果你也打算來一場耶誕節的奇幻之旅，這篇2024新北歡樂耶誕城全攻略將為你提供所有資訊，讓你輕鬆玩轉這個魔法世界

活動日期： 2024-11-15 ~ 2025-01-01

活動地點：新北市板橋區中山路一段161號(市民廣場)

主秀時間：每日17:30-23:00，每整點、半點一次，22:30後為無聲版(主秀將視耶誕系列活動時間調整播出)

周邊燈飾亮燈時間：每日17:30-23:00

想不想來一場神奇的星際旅行？在奇幻星門，你將走進由七彩螺旋霓虹燈構成的夢幻之門

霓虹燈隨著不同角度，時而閃爍如星辰，時而燦爛如朝霞，彷彿穿越進了奇妙的異世界

每一步走進去，都像是在探索一個未知的宇宙，讓人不自覺地沉醉其中

亮燈時間：17:00 - 23:00，裝置位置：新站路天橋

如果你正好經過新站路，不妨停下來，走進這片五光十色的奇幻空間，感受那份不一樣的魔力

這次的魔幻天使，將與耶誕樹和主秀完美結合，展現出無與倫比的魔幻力量

隨著主秀的進行，這個夢幻角色會以不同的面貌驚艷亮相，將「變裝派對」的熱烈氛圍帶到最高點

每一次變裝，都如同打開一扇新世界的大門，讓你看到最華麗的變裝秀，絕對讓你眼睛一亮、驚嘆不已

來到耶誕城任意門，彷彿進入了夢幻的魔法世界

這座充滿奢華元素的金色耶誕樹，搭配絢爛的燈光

無論白天或夜晚都熠熠生輝，散發出獨一無二的節慶魅力

最搶眼的大蝴蝶結和周圍閃亮的燈飾，讓這個角落成為全場的焦點

如果你來到新北耶誕城，千萬不能錯過小朋友最愛的兩大亮點！

首先是魔幻旋轉獨角獸，它擁有繽紛的彩虹色光影，孩子們可以在這些閃耀的獨角獸上旋轉

接著是魔幻熱氣球，這不僅是充滿色彩與童趣的拍照熱點，更能讓小朋友們在這高高懸浮的熱氣球裡，感受一絲絲的冒險與浪漫

除了夢幻的景點，新北耶誕城周圍還有超多市集等著你來逛

無論是挑選特色小物，還是購買聖誕節限定的手作商品，這裡的市集應有盡有，保證讓你收穫滿滿

而且這些市集的佈置也充滿了節慶氛圍，琳瑯滿目的商品和精心布置的攤位，簡直就是完美的拍照背景

想要和可愛的小小兵一起度過一個充滿歡笑的冬季嗎

來到Banana Day 小小兵香蕉節，你將進入一個充滿童趣的夢幻樂園

這裡不僅有紅遍全球、無敵可愛的小小兵駐地，還能與它們一起拍照打卡，留下超萌的回憶

無論是大朋友還是小朋友，都能在這裡找到屬於自己的童話色彩，仿佛走進了奇妙的電影世界

這個充滿歡笑和奇幻的節慶，絕對是不容錯過的冬季好時光！快帶著家人或朋友來一起玩樂吧

幻夢槲寄生：浪漫光廊，聖誕祝福滿溢

奇願大道：星光璀璨，點亮最純真的願望

來到魔幻耶誕嘉年華，你會發現一個充滿奇幻魅力的聖誕世界

最吸引人的要數雪花球中央那隻旋轉的魔幻天使，她一邊施放雪花魔法，一邊讓雪花瞬間在空中飛舞

而兩側的大型裝置，邀請大家一同合影，留下滿滿的歡樂記憶

就連空中的耶誕樹也像是在飄浮，彷彿耶誕城的魔法永不停歇，讓這個地方成為充滿快樂與奇蹟的國度

露營奇幻記：聖誕季節的奇幻冒險，等你來體驗

奇幻熊之門：歡樂聖誕，與可愛熊熊相遇

綠野仙蹤：走進夢幻森林，體驗聖誕奇幻之旅

歡樂列車：搭上一列夢幻的聖誕列車，享受無盡歡笑

夢幻斜塔：聖誕季節的奇幻視覺之旅

SNACKLES 毛球小吃貨 耶誕傳送門：穿越到美味的聖誕世界

哥吉拉與金剛：新帝國-巨獸之間：與超級巨獸來場面對面震撼合影

UNO 經典卡牌區：和朋友一起來場超有趣的聖誕 UNO 大對決

風火輪 2011 年經典 Bone Shaker 火焰車合影區：與經典火焰車來場熱血合影

芭比粉紅耶誕夢幻衣櫃合影區：進入粉紅童話世界，與芭比共度聖誕奇蹟

變形金剛英雄合影區：與超級英雄一同踏入機甲世界

無論你是和家人一起、還是和朋友共度這個浪漫的聖誕節

2024年的新北歡樂耶誕城都能讓你留下難忘的回憶

趕緊規劃你的行程，來一場屬於你的聖誕魔法之旅吧

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