【宅配團購美食】耘初茶食｜蹦穀物薏米花(紅薏仁爆米花、低熱量、健康零食推薦)

說到宅配團購美食、辦公室必備、健康零食推薦，推崇健康飲食的「耘初茶食」，推出超好吃的「蹦！穀物」薏米花系列，這款零食嚴選高品質的紅薏仁，經過低溫烘烤非油炸、高壓膨發技術而成的紅薏仁爆米花，不僅有原味、海苔與黑糖3種經典口味，且熱量遠遠低於波卡、爆米花，是一款兼具營養與創意的低熱量休閒零食!!!

除此之外，薏米花不僅美味，還兼具營養價值，可以作為日常零食，也適合作為辦公室、旅行時的療癒、解饞的創意點心，深受家庭、親子、小孩、上班族的喜愛~

心動不如行動，立即前往 耘初茶食 選購「蹦！穀物」薏米花，三包只要399元，送禮自用兩相宜!!!

宅配美食推薦｜蹦！穀物｜薏米花

「蹦！穀物」薏米花系列，絕對是必備的宅配美食與伴手禮!!!

「耘初茶食」薏米花總共推出三種經典口味，分別是原味薏米花、海苔薏米花及黑糖薏米花，每款皆以紅薏仁為主，呈現健康活潑的風味，滿足不同喜好的消費者。

原味薏米花(灰色)

純粹天然，沒有過多調味，呈現紅薏仁獨特的穀香，酥脆輕盈，帶有淡淡的米香，質樸低調的包裝設計，符合健康自然的理念。

海苔薏米花(綠色)

清新的海苔香氣搭配脆口的紅薏仁，鹹香爽脆，綠色的自然色系，給人自然健康、清新明亮的印象。

黑糖薏米花(橘色)

傳遞黑糖溫暖與濃郁風味的感覺，外層裹上濃郁黑糖，甜香不膩，入口時帶有焦糖的微妙苦甜，與酥脆的薏米完美融合。

直立式夾鏈袋包裝，便利攜帶與保存

這3款薏米花之包裝設計皆以直立式夾鏈袋為主，方便攜帶與保存，外觀鮮明吸睛，並清楚標示口味與產品特色，是兼具美味、便利與健康的零食選擇。

低溫烘焙技術，打造低熱量的美味零食

另外，身為經常久坐的上班族，安妮王在購買零食前，總會看看包裝背面的成分與營養含量；由於薏米花採用低溫烘焙非油炸等技術，不僅能夠保留紅薏仁的營養價值；且不添加防腐劑等人工化學成分，因此開封後，如果沒有吃完，只要壓緊包裝上的封條，並放置陰涼處或冰箱保存即可~

現在，安妮王就來開箱這款創意的休閒零嘴吧!!!

耘初茶食｜原味薏米花

「蹦！穀物」原味薏米花，簡單純粹的休閒零食

想要品嘗紅薏仁的自然香氣，安妮王推薦這款原味薏米花，大小均勻、渾圓可愛的球狀薏米花，撒上些許海鹽，散發著淡淡的米香與自然穀物的質樸感，不添加多餘的調味，呈現天然的食材氣息。

安妮王一口咬下，外酥內軟的原味薏米花，彷彿能感受到穀物輕輕爆裂的瞬間，伴隨著薏米的清香在口腔中蔓延，回味甘甜而不膩，讓人越吃越順口，重點是，熱量很低，特別適合辦公解饞的上班族~

耘初茶食｜海苔薏米花

「蹦！穀物」海苔薏米花，老少咸宜的涮嘴零食

在每顆紅薏仁爆米花上，裹上細碎薄薄的海苔粉，呈現鵝黃色與深綠色的搭配，充滿自然風味的吸引力。

在口感上，酥脆清爽的風味在嘴裡慢慢化開，紅薏仁的清香與海苔的鹹香在口中交融，帶來層次分明、欲罷不能的味覺享受，絕對是大人、小孩都會喜愛的低熱量零食，無論是搭配茶飲還是單獨品嚐，都能為日常飲食增添一抹輕鬆與愉悅的感受。

耘初茶食｜黑糖薏米花

「蹦！穀物」黑糖薏米花，甜蜜蜜的美味零食

安妮王打開包裝，一股濃郁、清甜的香氣席捲而來；在紅薏仁爆米花上，裹上薄薄的棕色黑糖，表面微微帶有光澤，散發出迷人的甜香。

細細一品，酥脆可口的黑糖與輕盈柔軟的薏米花堪稱是絕配!!!

黑糖的濃郁、微焦的氣息，甜而不膩，與紅薏仁天然的穀香完美融合，讓人忍不住一口接一口；搭配一杯熱茶或咖啡，平衡甜度，增添飲食樂趣，來個上班小確幸~

耘初茶食｜評價

心動不如行動，立即前往 耘初茶食 選購「蹦！穀物」薏米花，三包只要399元，送禮自用兩相宜!!!

宅配團購美食，耘初茶食推出「蹦！穀物」 薏米花系列，有別於市面上油炸的爆米花，薏米花採用低溫烘烤的方式，結合經典原味、海苔與黑糖，打造療癒創意、低熱量零食，可以讓喜愛美食的饕客，一次品嘗料多味美且營養的小點心，特別適合家庭、親子、上班族等族群，讓人越吃越過癮~

此外，紅薏仁爆米花也可以搭配搭配茶飲、咖啡、牛奶、優格、冰淇淋等都很好吃，增添豐富的口感層次與吃法，帶來輕鬆愉快的體驗，是休閒解饞、療癒系的辦公室健康點心~

耘初茶食｜聯絡資訊

品牌：耘初茶食

官方網站：https://www.ta3goods.com/

Facebook：https://www.facebook.com/ta3goods2017/?_rdr

Instagram：https://www.instagram.com/ta3goods2017/

Line：https://page.line.me/011hwsqu?openQrModal=true