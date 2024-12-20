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阿里山平價住宿│阿里山初日│走路一分鐘即可看日出│貓咪樂園│阿里山英迪格旁│龍銀山步道│阿里山CP值高住宿

2024-12-20 09:47:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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隱身在阿里山龍眼山步道旁有一間民宿-阿里山初日，故名思議可以看日出的地方，入口處為最新五星級英迪格酒店，地點相當偏避，沒有過多的裝潢和設施，有的就是大自然的戶外美景，這裡種植許多多肉植物，戶外有陽台可以休憩賞景，還飼養許多可愛的貓咪，走出去約一分鐘即可看日出，提供中西式吃到飽早餐，為阿里山CP值高平價住宿。

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阿里山初日就位在龍銀山步道旁，走路約5分鐘即可到達入口。

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二人房需先在大廳Check in，但住宿在另一區。

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老闆很喜歡貓咪，還設有貓咪住的貓咪樂園供他們休憩，聽說全盛時期有二十多隻，可惜現在僅剩幾隻。

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貓咪會在大廳入口處迎接，相當親人。影片分享

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大廳內有許多藝術裝置也是貓咪，超可愛的～

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室內休憩空間提供咖啡、茶水可以享用，早餐也是在此用餐。

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比起室內，我更喜歡戶外座位休憩區，有超多多肉植物可以欣賞，可惜到訪時天氣不好起霧，否則視野應該更美～

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二人房的住宿區在露營區上面，這裡也有停車場，離日出觀景台較近。

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走出去不用一分鐘就到日出觀景台。

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原木建造的芬多精小木屋，小而溫韾，沒有冰箱和冷氣，不是豪華型但簡單乾淨，山上容易起霧潮濕，房內附除濕機可使用。

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早餐用餐環境寬敞舒適，早上7:30才開始享用。

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提供中西式吃到飽早餐，樣式不多，但每樣都新鮮好吃。

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在山上可以吃到熱騰騰的稀飯配青菜、荷包蛋，簡單料理就很好吃。

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早餐比我想像中好吃，尤其是咖啡讓人驚豔，由服務人員為我們沖泡還可以續杯，提供咖啡杯相當有質感，沒想到在山上還能喝到好喝的咖啡。

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招牌必吃：烏龍茶製作的吐司和饅頭。

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搭配烏龍茶吐司和饅頭，自己做的特別好吃。

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附帶一提，它的花生又酥又脆，如果有來記得一定要品嚐。

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從民宿就可以看到阿里山英迪格酒店。

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想到達阿里山初日，從英迪格酒店旁路口上山。

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挑高空間以竹林造型吊燈裝飾天花板。影片分享

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打上燈光彷佛阿里山滿天星空，像極了美麗的星河～

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五星級酒店就是不一樣，連電梯都讓人驚豔，液晶螢幕玻璃超美的～

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走道還有蟲嗚聲，彷佛進入大自然生態區。

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粟餐廳位於一樓。

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飯店旁步行5分鐘即可到達龍銀山步道登山口。

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這裡經常雲霧繚繞，沿途步道會穿過茂密的竹林、茶園，步道以石板、枕木階舖設而成，適合全家大小一起健行。

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龍銀山由來：相傳曾有盜匪在此藏著金銀珠寶，因此命名。

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這是一條可親近自然、享受山林絕美步道。

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阿里山初日民宿(嘉義縣民宿235號)

phone05-2586507
place嘉義縣番路鄉公田村龍頭17-19號
4.43 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
3.75
CP值
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