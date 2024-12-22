「唐宮蒙古烤肉酸菜白肉餐廳」是台北非常有名的老字號蒙古烤肉吃到飽餐廳，開立於1976年曾經也是南京商圈最知名的吃到飽餐廳，不過在2021年因為大火暫停熄燈，一直到2024年9月1日才正式重新營運，讓許多忠實的顧客十分期待，地點又在行天宮捷運站旁邊，招牌的大鐵板烤肉香氣四溢，內用還有酸菜白肉鍋可以吃，一碗蒙古烤肉搭配一碗酸菜白肉湯，在冷冷的冬天吃起來格外溫暖，對於許多人來說更是充滿許多回憶的地方。

餐廳資訊

唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳



名稱 : 唐宮蒙古烤肉酸菜白肉餐廳

電話 : (02)2502-6762

地址 : 台北市中山區松江路283號2樓 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:30-14:00、17:30-21:30

訂位連結 : 唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳

從捷運 行天宮站 3號出口出來右轉第一個錦州街路口再右轉就會看到，步行時間只要1分鐘左右，餐廳的位置就在轉角的松本清再走過去的第一棟大樓

餐廳環境

從大門進來左邊都是座位區，右邊是蒙古烤肉的自助吧區

座位的數量非常多都是客滿的狀態，沒有訂位基本上是不會有空桌可以使用，不過因為要盡量擺滿桌椅走道的空間非常有限，很容易吃一吃就被經過的人踢到椅子

除了蒙古烤肉自助吧區外，還有其他的餐點可以自由取用，像是剉冰、燒仙草和水果

旁邊還有飲料機和冰淇淋，飲料機右邊這台使用時記得螢幕上按一次就好，出來飲料剛好就會是一杯的量

冰淇淋使用的是「明治冰淇淋(meiji)」還滿不錯的，而且一次提供八種口味可以選擇

蒙古烤肉的檯子旁邊會有碗可以拿，記得要拿自己吃的完的量如果吃不完要多付清潔費，最後離開時整理的大姊還跟我們說都沒有剩下的食物非常棒~哈哈

肉片的種類有「雞肉」、「櫻桃鴨」、「豬肉」、「羊肉」和「牛肉」，當天滿可惜沒有「鹿肉」可以吃，之前在新店的「涮八方精緻鍋物」有吃過，口感非常紮實也處理得很好沒有腥味

夾完肉品後再把蔬菜跌在上面，不過夾蔬菜時要盡量注意不要一次夾太多導致灑出來，就會變成像圖片中的那樣，畫面就顯得比較不美觀XD

最後再依照個人口味來臨上需要的調味料和佐料，如果不知道怎麼控制上面都有建議的使用量

盛裝完畢後就到等候區拿一個號碼夾子夾在碗上，裡面的員工炒完後會依照夾子上的號碼叫號

在高溫鐵板快炒下的畫面非常壯觀，肉片在上面滋滋作響不斷冒出煙

菜單

價格的部分跟之前相比有往上調漲過，最下面還有一個重點「一人用餐需要加200元開鍋費」，雖然這種方式有好有壞，不過店家主要還是希望可以以做多顧客能坐滿為主，加上蒙古烤肉也是比較適合多人聚餐的餐廳

餐點介紹

入座後服務人員會先詢問是否要吃酸菜白肉鍋，如果要吃就會先端上加上好的湯底

可以依序把酸菜、白菜和火鍋料都放到鍋中加熱

肉片的部分可以等要吃的時候再夾到火鍋中簡單涮幾下就可以，三種肉品依序是「羊肉」、「牛肉」和「豬肉」，一開始都會先各送上一盤如果不敢吃羊肉可以提前告知

牛肉吃起來滿紮實的，不過建議不要煮太久口感會比較硬一點

羊肉吃起來非常軟嫩油脂比想像中豐富，放到火鍋中煮食會因為油脂融化變成幾塊小片狀

白菜吸飽湯之後吃起來多汁脆口，不過酸白菜的味道比較淡一點，如果比較怕酸的人就能品嚐看看

接著是主角「蒙古烤肉」，我主要是夾「雞肉」、「櫻桃鴨」和「羊肉」為主，看的出來前面這碗就是出自我的手滿滿幾乎都是肉

在炙熱的鐵板上快炒吃起來會多一股熱炒香，炒的過程中會加一些水避免肉質變乾柴，可以讓肉保有一定的水分吃起來更彈牙

直接吃完烤肉後記得要搭配現烤的「燒餅」一直吃，咀嚼中除了滿滿的肉香味之外還會有麵香味

我們七點半用餐一開始排蒙古烤肉的人比較多，大約八點後人會比較少就趕快再排第二輪

依舊是滿滿的肉加上菜，來到這裡就是要大口吃肉才過癮

燒餅的部分是整塊的，要包入烤肉需要自己手動撕開，或是一口烤肉一口麵包也不錯

吃完烤肉和火鍋後休息一下就能吃甜點，自製剉冰下面鋪上上火龍果上面再加上芋圓等配料

吃完後接著吃一盤冰淇淋就差不多了，冰淇淋吃起來口感綿密甜而不膩

結語

「唐宮蒙古烤肉酸菜白肉餐廳」從九月開幕後上網訂位幾乎都是在比誰速度快，一直到12月終於訂到位，從進餐廳開始到離開人潮完全沒有減少過，整間餐廳充滿蒙古烤肉香，鐵板快炒後的牛肉紮實彈牙，吃起來的香氣比火鍋還濃郁，搭配蔬菜清脆的口感讓味道變得清爽起來，可以依照個人的喜愛來調整烤肉的味道，酸菜白肉鍋雖然酸度沒有想像中的重，但是符合一般人都能接受的口味，冬天喝上一碗熱熱的湯頭讓全身瞬間溫暖起來食慾也跟著上來，不過記得一定要先訂位不然現場會撲空喔~