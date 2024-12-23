深坑臭豆腐的美味是吸引許多遊客來朝聖的一大原因，才剛走到深坑老街大榕樹附近就能聞到陣陣的臭豆腐香，「古早厝」和「光復樓」這兩間是超過30年歷史的古早味店，「光復樓」是古早厝的二店裝潢維持百年老屋的復古風格，提供的菜色除了有招牌的臭豆腐料理外，還有許多特色的家常菜，非常適合家庭用餐或是朋友聚餐來吃，因為能在百年古厝中用餐幾乎是城市中看不到的場景，餐點吃起來格外有外道還會多一份人情味在裡面。

餐廳資訊

光復樓



名稱 : 光復樓(古早厝二店)

電話 : (02)2664-8889

地址 : 新北市深坑區深坑街137號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週五 10:00-19:30

營業時間 : 週六~週日 10:00-20:00

官方網站 : 臭豆腐達人深坑古早厝深坑老街麻辣臭豆腐創始店

粉絲專頁 : 深坑光復樓食府

從老街入口走進去不到1分鐘就能看到，從餐廳的外面看起來就能看到復古的建築設計

餐廳環境

餐廳的座位以大桌或圓桌為主，走道都有預留上菜的走道空間

穿過中間的走道裡面還有另一區的座位，一次可以容量滿多的顧客

餐廳裡面還有許多早期的使用的家具展示，在這個時代幾乎看不到這樣的家具

牆上還有蓑衣和早期戲院的電影海報，在這樣的環境中用餐格外有味道

餐具是放在旁邊的櫃子中自由取用

如果喜歡他們餐點的味道門口還有外帶包可以購買，讓顧客回家後一樣可以享用到一樣的美食

菜單

菜單的封面寫上大大的「新北市2022比賽 麻辣臭豆腐 冠軍」，可以拿到第一名代表臭豆腐的美味是有非常好的水準值得品嚐

餐點的種類滿多樣的非常適合多人一起用餐，就像是家庭餐廳一樣大家一起點桌菜吃

如果一群人不知道怎麼點，可以直接選擇合菜組合，裡面安排的餐點也都是店家的招牌菜

餐點介紹

這次是點了兩道菜「麻辣鴨血臭豆腐(辣)」和「鹹蛋苦瓜」

第一道是「鹹蛋苦瓜」，裡面還有加入小魚乾一起拌炒增加香氣

鹹蛋的味道會蓋掉大部分苦瓜的苦澀味讓苦瓜更好入口，小魚乾的口感剛好和苦瓜顛倒一個紮實中帶點脆度一個是軟嫩，吃起來的層次會更加明顯

第二道是「麻辣鴨血臭豆腐(辣)」，上面還會加上香菜和小魚乾來提味

鴨血吃起來口感細緻綿密，在煮的過程中火侯控制非常好湯汁的味道都有融入進去

招牌臭豆腐吸飽湯之後吃起來軟嫩多汁，豆腐本身的香氣非常足夠讓人嘴齒留香

裡面還有加入許多蔬菜，吃起來多汁還帶點脆度口感非常好

湯頭的辣味十分下飯，不敢吃辣的人可以嘗試看看，如果是真的怕太辣可以點原味的「清蒸臭豆腐」

小魚乾和香菜一起吃進去除了辣椒的香氣外還有香菜的獨特香味，對於喜歡香菜的人來說是一個又香又辣的美味

蘿蔔是我滿喜歡的一個配料，燉煮起來軟嫩適中還吸飽麻辣湯汁，不過蘿蔔本身的水分滿多可以中和掉湯頭的辣度吃起來更順口

豆皮幾乎是麻辣湯頭必備的配料之一，吃起來湯汁不斷流出來非常過癮

結語

久違來到深坑老街就是想要品嚐心心念念的臭豆腐，不過「光復樓」是第一次來品嚐，從復古的設計再到招牌的臭豆腐料理，都有一股讓人回到家吃飯的感覺，雖然點的餐點不多但是光招牌的「麻辣鴨血臭豆腐」就能了解為甚麼有能力獲得冠軍，鴨血火侯控制的綿密口感，臭豆腐香中帶辣吃起來軟嫩多汁，如果只點一碗飯吃還真的不夠，一口臭豆腐配上一口飯真的會讓人停不下來，也難過用餐時間都是滿滿人潮，如果沒有早點來還要排隊等候。