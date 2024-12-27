PokéPoké 波奇波奇 (健行店)鄰近科博館、金典綠園道，用餐時間

人超多的!!!(內用位子不多，蠻多人選擇外帶✅

外帶可以用點餐機(內用是掃描桌上的OR Code

*亦可網站點餐外帶取餐

明淨敞亮的工作區

櫃台有紙本菜單供參考(但我覺得網路點餐也很簡單好懂🥰

有選擇障礙可以點組合套餐-夏威夷波奇飯，食量大的也可加點蛋白質、湯

品、飲料更豐富✌🏻

*波奇波奇出餐有分流外帶、內用的櫃檯。

內用空間不多，都是2人座位(約莫可容納10人之內)

自選波奇(120元)

內含一種20元蛋白質、自選基底(可選少或正常)、新鮮蔬食配菜6種、配料

2種、任1秘製醬料。

(食材內容因應季節變化調整，實際菜色依餐廳提供為主。)

p.s 蠻貼心的是，選基底還有標示熱量😋

點餐完可以在系統上決定要付現或線上支付，然後就等待店員叫號

單據上除了內用號碼外，還有列出餐點的熱量、蛋白質、脂肪和碳水化合物（對於有在飲食控管的人來說很方便計算😁）

自助區(提供餐具、飲用水和杯子)

預先點餐好，所以不用在工作區跟著點選(覺得比較便捷!) 看到醬汁淋上去

餓了餓了😍😍😍

餐點用木碗木餐盤(還有刻上店名蠻加分的💯)

基底選了綜合生菜+糙米

米飯都是從電鍋熱騰騰挖出來的，不用擔心是冷飯，糙米保有口感，也不會難咬！ 綜合生菜多選擇，葉片也處理的好入口🙏🏻

鷹嘴豆泥綿密口感，滑順入口好好吃💯

相比之下馬鈴薯泥比較原味？ 建議要配醬汁吃

蛋白質基本的豆腐中規中矩，加點的半份香烤雞胸肉(25元)，香料

豐富了味蕾，口感上也不會乾柴🥰

選了墨西哥燒烤醬好特別！ 濃厚的煙燻香氣，但醬料整體不死鹹！

意外的清淡欸😁

Google Map五星評論送麥茶，清爽風味推！無糖飲料很健康💯

用餐完畢要將餐盤、餐局送至回收區，廚餘或垃圾分類丟好🙏🏻

感想：第一次吃波奇波奇，自選餐盒蠻方便也有超多選擇(食材、蛋白

質、醬料...) 我最喜歡線上點餐的時候還能看到各項食材的卡路里(單據上也

有列出!!! 還會詳述蛋白質等公克數(飲控的朋友們會很方便管理，不用為了

算數值搞得頭昏腦脹🫣)整體份量滿有飽足感的！ 我用湯匙挖的時候料會

一直掉出來🤣🤣🤣整份波奇碗吃起來很順口，尤其配料選魚卵還增添口

感層次超爽😗 如果怕吃不飽的可以基底都選飯✅

p.s 個人覺得醬汁可以再多一點，如果不夠的可以再加價點一份醬汁🙏🏻