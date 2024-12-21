有春茶館 | 2025台中年菜外帶，精緻台味年菜享早鳥優惠價！新年好友聚餐首選。

有春茶館 | 台中知名台菜茶館「有春茶館」精緻台味年菜預約開跑，道道功夫手路菜滿足全家大小的味蕾，特別推薦「金蛇迎春鴻運組」七道菜早鳥價特價4988，就能享用到扁魚沙茶鍋、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕等精緻美味佳餚，可自取也可宅配到府，團圓飯圍爐好菜輕鬆上桌。

台中年菜外帶推薦

有春茶館位於台中南屯區大進街377號，有春為台語有餘的意思，希望年年有餘、幸福平安，懷舊感十足的茶餐館，推出特色麵食、鍋物、手路菜、蒸物、台灣味炸物、茶飲，保留傳統的台灣味讓來用餐的客人重溫小時候記憶裡的古早味。

以懷舊特色餐食為主打的有春茶館，榮獲2022經濟部商業司山海臺菜餐廳肯定，將古早味台式菜色做成一人份餐食，迎合現代人飲食方式，將傳統美食賦予新生命，讓人在清爽的懷舊氛圍裡享用美味餐食。

有春茶館2025年「金蛇迎春鴻運組」「蛇年富貴福運組」菜單

「金蛇迎春鴻運組」

熱年菜6080/新春價5188/早鳥價4988

(2025/01/10前預訂即享早鳥價！01/10到01/27止為新春價！)

12/31日前訂購任何一新年套組將隨貨贈送黃景龍師傅與陳沛瀅創辦人出版「免開火巧用家電做臺菜】食譜乙本。

紅露醉蝦、雲林烏魚子、扁魚沙茶鍋、鹽焗味噌豬五花、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻薯芋丸、拇指發糕。(每桌6~8人份)

「蛇年富貴福運組」

熱年菜4800/新春價4188/早鳥價3988

(2025/01/10前預訂即享早鳥價！01/10到01/27止為新春價！)

12/31日前訂購任何一新年套組將隨貨贈送黃景龍師傅與陳沛瀅創辦人出版「免開火巧用家電做臺菜】食譜乙本。

紅露醉蝦、雲林烏魚子、鹽焗味噌豬五花、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻薯芋丸、拇指發糕。(每桌4~8人份)

即日起開放預定店取至2025/01/27晚上八點止

宅配預定至2025/01/17下午三點止

訂購連結 https://www.yovvip.com/ORDEC/OrderEC?store=MzJfMTE1

「金蛇迎春鴻運組」

熱年菜6080/新春價5188/早鳥價4988

紅露醉蝦、雲林烏魚子、扁魚沙茶鍋、鹽焗味噌豬五花、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻薯芋丸、拇指發糕。

一桌滿滿好菜都是最經典的臺灣菜色，每一道都是我愛吃的，特別推薦麻油雞米糕跟扁魚沙茶鍋，餐廳級美味料理在家裡加熱後就能輕鬆享用。

貼心提醒：年菜沒有附甕或蒸籠等容器呦！建議自行加入新鮮蔬菜讓餐點更豐富。

阿嬤手工雞捲

吃起來口感扎實的雞捲，是最懷舊的古早味，咀嚼起來乾爽不膩，肉鮮味香。

蛋黃麻薯芋丸

我個人是芋頭控，最愛包著芋頭內餡的東西，甜甜鹹鹹的芋丸搭配蛋黃，外層QQ彈彈酥脆不油膩。

紅露醉蝦

新鮮扎實的白蝦使用醉蝦的方式料理，帶著些許酒味的芳香，迷人卻不醉人，蝦子彈牙風味十足。

雲林烏魚子

雲林口湖烏魚子，看的出來挑選烏魚子的等級很好，橘金色的烏魚子吃起來口感微黏但不沾牙，稍微炙燒過讓烏魚子吃起來香味更提升。

麻油雞米糕

舒肥雞肉加上濃郁麻油拌上現蒸台灣糯米，雞肉先煎至上色，搭上粒粒分明彈牙的糯米，每一口麻油香在嘴裡散發，上方搭配炸的金黃脆口芋頭絲、地瓜絲增加口感，味道融合在一起口感豐富，這道是我最喜歡的一道。(冷凍年菜沒有付芋頭絲地瓜絲)

麻油雞米糕每一口都香噴噴，真是太美味了！

鹽焗味噌豬五花

產銷履歷台灣豬肉，挑選過的豬五花肥瘦均勻，特別切成斜片更好入口，上桌前跟年菜外帶前都會先炙燒過讓豬五花香氣更濃郁，其實部位好的豬五花吃起來肥嫩不膩，瘦肉扎實帶點脆口感，鹽焗味噌吃起來鹹香回甘，非常入味。

扁魚沙茶鍋

我個人非常推薦這道扁魚沙茶鍋，九孔鮑、牛蕃茄、大白菜、豆皮、木耳、青蔥段、扁魚精華融進湯裡，熱湯下肚非常暖身，湯頭的鮮味來源扁魚片，口感自然回甘。

自己在家裡煮也可以再放入喜愛的食材，這樣的扁魚沙茶鍋是懷舊的特色風味菜系，現在也比較少吃的到這樣風味，在有春茶館預定年菜就可享這美味特色鍋。

光是這湯越喝越甘甜，確實美味無比，忍不住喝了好幾碗。

白灼蹄花燉全雞

這鍋煲湯絕對是全場最吸睛的一品！全雞精燉濃香溫潤、軟嫩的腳庫肉飽滿，喝的到全雞跟蹄花的膠質感，雞肉軟嫩好入口，蹄花吃起來Q彈，精華的湯頭幾乎無腥味，非常厲害。

年夜飯這鍋上桌真的很搶眼呢，中藥材增添湯頭風味，光是喝湯就相當回味了。

拇指發糕

外帶年菜拇指發糕不含玫瑰醬，發糕也能做的精緻小巧，吃起來香甜Q軟口感很好，小巧可愛像一朵小花，飯後來上甜點做很好的結尾。

麵茶炸年糕110。是有春茶館的招牌點心，推薦必點的古早味甜點，搭上麵茶創意吃法相當有趣。

有春茶館的年菜組合，連我個人都深深愛上！吃的到主廚設計跟搭配上的用心，單純樸實的美味，全家人在家就能享用精緻好味道。