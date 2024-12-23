感覺已經好久沒有跑新開店了，簡單來分享一下前天剛去的eee plant 純植物冰淇淋·咖啡·啤酒

eee plant位在靜謐的四維路上，是一間來自於香港的咖啡、冰淇淋店

簡約的裝潢跟樸素的門面，讓我開車經過第二次才發現他

整間店以白色為基底，一樣點綴著店家標誌性的藍色LOGO

裝潢簡單、清新，座位數不多但很舒適

櫃檯對面有販售一些同名周邊

其中我覺得比較特別的是開放式的展示著他們販售的可頌

歐對，他們還有販售啤酒喔～

eee主要是販售植物性餐點，咖啡跟冰淇淋。冰淇淋看起來都不錯，下次來一定要試試！

eee比較主打的應該是黑咖啡跟阿法奇朵(畢竟他們賣冰嘛)

不過老闆說台灣好像大家都比較喜歡拿鐵，所以以後menu會增加拿鐵這品項

不過我個人覺得他們拿鐵油脂的酸偏重，比較不是我的菜

開心果可頌

最近大家應該都逃不過開心果的侵襲吧？

本來只打算喝一杯咖啡的我一看到開心果可頌後也毅然決然點了下去

eee的可頌給我的感覺像鹽可頌，口感比較偏乾硬然後帶一點鹹味

除了可頌頭上的開心果醬外，裡面也有包裹些許開心果醬

果醬本身只有堅果香氣，沒有太多的甜味



店家從在香港時就是寵物友善，歡迎大小狗狗入店

基本上不影響其他人的話狗狗是沒有任何限制的（不過門口離馬路很近還是要小心喔～）

因為現在才剛開幕店家也有很多部分再調整，但之後會販售狗狗冰淇淋喔！

eee palnt based ice cream & bakes

地址：106台北市大安區四維路35號

營業時間：日、二～四12:00-20:00

週五、六 -21:00（週一休）

電話：0981841128