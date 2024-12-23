普橘島｜全台最狂的米其林等級員工餐，享受《天堂秘廚》私廚打造的台味饗宴!

開箱全台最狂的米其林等級員工餐，這次超幸運二訪橘子集團【普橘島】，帶大家看看又有什麼厲害的員工餐，同樣由專業私廚團隊打造奢華料理，以充滿台灣價值的在地風味為主題，在餐點中注入創新和傳統元素，整個用餐過程讓人充滿驚喜感，同時滿足味覺和視覺的多重享受，歡迎入手這本收錄普橘島私房食譜的食譜書《天堂秘廚2：私廚79道秘笈，美味與健康的完美平衡》，目前台灣角川社群正舉辦抽書活動，有興趣歡迎參加喔（文末有活動連結資訊）。

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普橘島 環境分享

▼【普橘島】位於台北市內湖區瑞湖街的橘子集團中，目前沒有對外開放，可以透過橘子集團的員工預訂，請在橘子集團工作的朋友帶你吃！

▼【普橘島】用餐空間充滿巧思設計，質感典雅的氛圍讓人充滿儀式感，就連桌面上的擺設都很講究，這個員工餐廳會不會太高級了啊!

▼【普橘島】邀請來自各地的私廚操刀，不定期更換特色主題菜單打造新料理，由普橘島獨立發根的精緻晚宴，這次以充滿台灣味的【樓逼搭】為主題，透過台灣特色路邊攤的小吃概念設計套餐。

▼主廚特別準備4種不同的調味料，分別有中藥甜醬油、特製五印醋、香麻藤椒辣醬、煙水香菜油，可以依照個人的口味愛怎麼搭配都可以!

普橘島 菜單

普橘島 餐點介紹

不是18天ㄟ碧魯 — 黃金麥氣泡飲、柑橘泡泡

▼首先端出特製的麥香風味氣泡水，透酒橘子口味的泡泡來呈現經典的台灣啤酒，同時有著蜂蜜的甜香，沒有酒精但打造出啤酒的過癮感!

小鎮的鹹蛋糕–肉燥、紹興舒芙蕾、鹹蘿蔔冰

▼以台中知名的鹹蛋糕為發想，現烤舒芙蕾帶有陳年紹興酒香，搭配鹹甜的滷肉燥與鹹味醃蘿蔔冰淇淋，一口吃下又鹹又甜風味超有趣!

心肝寶貝–豬肝、蜜糖吐司、漬蘿蔔

▼鹹的蜜糖吐司你有吃過嗎? 將醬燒豬肝製作成慕斯，塗抹在烤到外酥內軟的蜜糖吐司上，上方點綴青蘋果增加清脆口感，吃起來完全沒有腥味，酥脆濃郁的口感很特別!

冷菜雙雄–皮蛋豆腐、鯊魚煙、柴魚片

▼冷菜雙雄把小吃店常見小菜做成精緻創意版本，在炸春捲中包入皮蛋炒韭菜蒼蠅頭搭，咬下還會爆出豆腐做的慕斯，濃郁的皮蛋香氣瞬間炸開，另一道則是仿造鯊魚煙風味，把布里起司、鯊魚煙、醃漬的甜薑放入塔殼中，真的就像在吃鯊魚煙的味道~

地方員外–粉漿、豬肉丁、筍子

▼將彰化經典的肉圓以義式麵疙瘩呈現。台灣紅糟肉和筍子做成的meat ball，配上Q彈的木薯粉麵疙瘩，同時有著紮實又彈牙的口感，搭配靈魂的甜辣醬整個超到位~

愛玉仙度絲–澎湖海蝦、凍愛玉、櫻桃蘿蔔

▼玩轉口感的這道愛玉仙度絲，把手工搓揉的愛玉融入柴魚高湯做成鹹口味，搭配香煎澎湖明蝦、鮭魚卵、醃漬蘿蔔、甜菜根、 水梨片、淋上金桔與鰹魚醬油的清爽醬汁，一口鮮彈的明蝦，一口滑嫩愛玉，帶來前所未見的味蕾碰撞!

丈母娘的麻油雞湯–雞松坂、澄清雞湯、麻油米酒泡泡

▼以法式料理製作的丈母娘的麻油雞湯，在老母雞湯中打上麻油薑汁米酒泡泡，喝起來綿密濃醇不油膩，旁邊附上五彩米果日式烤串，選用彈牙的雞松坂雞脖子肉，配上米果有著逼逼波波的食感~

紫蘇楊桃冰沙

▼餐點中間端出這杯紫蘇楊桃冰沙，是台灣特色古早味特色飲品，點綴星星造型的新鮮楊桃，整個超有巧思，喝起來帶有些許鹹味，還有楊桃和紫蘇的清新風味，很有去油解膩的效果!

心中小巨蛋–白菜、扁魚、香菇

▼心中小巨蛋以南台灣辦桌常見的西魯肉為發想，將絞肉餡料製作成高麗菜捲，淋上扁魚熬煮的綿密慕斯，咬下去會爆出鮮甜的湯汁，還可以倒入蛋酥增加香氣口感。

舉世聞名三杯雞–桂丁雞三吃、九層塔薯泥、濃縮醬汁

▼套餐主菜是這道舉世聞名三杯雞，使用台灣本土培育的飯店愛用桂丁雞，無論肉質或肉香都更加優秀，分別有雞腿捲、雞胸肉和雞翅，將雞腿捲成雞捲，填入蔥薑蒜製作的內餡，雞胸肉則以低溫舒肥再煎烤上色雞翅去骨後中間填入以雞肉做成的慕絲 ，三種部位層層堆疊的口感很有深度~

不想教你怎麼吃第二輯–米糕、七種吃法、蟹膏

▼華麗登場的不想教你怎麼吃第二輯，蟹膏製作的米糕單吃粒粒分明且相當Q彈，伴隨濃郁的蟹黃醬就很好吃，還能搭配創意的七種吃法，如同每種小吃在北中南都有不同的特色，分別是小黃瓜、東泉甜辣醬 嫩薑、櫻花蝦、肉鬆、油封蛋黃和排骨酥，我最喜歡加上油封蛋黃的吃法，以低溫油封製作的蛋黃，口感有點類似軟糖，沾裹著米糕吃起來更有滑順感。

好芋花生 –可麗餅、馬茲卡彭、花生糖

▼好芋花生透過法式的手法來重現花生捲冰淇淋，以現煎的法式可麗餅包裹香緹鮮奶油，再搭配手工芋仔冰與手作花生糖酥，最後點綴香菜苗、花生脆片和焦糖花生，超好吃意外的完全不違和!

▼還會搭配古早味的麥仔茶，特別加入些許決明子增加風味，尾韻有著黃金蔗糖帶的甜味，是小吃熱炒店無酒精的好夥伴。

普橘島 食用心得

▼這次吃完後同樣是驚喜連連，讓人忍不住又想投履歷應徵啦，歡迎入手這本收錄普橘島私房食譜的食譜書《天堂秘廚2：私廚79道秘笈，美味與健康的完美平衡》，目前台灣角川社群正舉辦抽書活動，有興趣歡迎參加喔（文末有活動連結資訊）。

普橘島 活動介紹

粉絲團 : 普橘島FB

地址：台北市內湖區瑞湖街111號

【台灣角川×普橘島 抽書活動】

【活動規則】參加台灣角川IG上的指定貼文活動，就有機會抽中本食譜書和環保杯！

【活動網址】https://www.instagram.com/tw.kadokawabooks/

【活動時間】2024/12/18（三）～2024/12/23（一）

【活動獎項】《天堂秘廚2：私廚79道秘笈，美味與健康的完美平衡》＋「gamaisland 環保杯」，共五組中獎名額。

【書籍資訊】

《天堂秘廚2：私廚79道秘笈，美味與健康的完美平衡》

【首刷限量｜特定通路贈送】「gamaisland 甘蔗環保杯」

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