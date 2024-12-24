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每個角落都好有質感，很適合家庭、三五好友聚餐，情侶約會也很合適

台中美食 台中義大利麵 台中咖啡廳
2024-12-24 09:05:00 文字：果果愛Fruitlove
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嶼里 With You⟩台中東區義大利麵、燉飯、咖啡店，每個角落都好有質感，很適合家庭、三五好友聚餐，情侶約會也很合適 @果果愛Fruitlove

以義大利麵、燉飯為主的餐廳，店家整體設計上又像一間咖啡廳，每個角落都很好拍照打卡。距離台中火車站、大魯閣新時代購物中心走路不用5分鐘，停車也方便。另外還有提供包廂、抓周、求婚、包場活動……等。

嶼里 With You⟩台中東區義大利麵、燉飯、咖啡店，每個角落都好有質感，很適合家庭、三五好友聚餐，情侶約會也很合適 @果果愛Fruitlove

嶼里With You在振興路上，靠近台中火車站，外觀設計上很漂亮又醒目。

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座位區主要是以2、4人作為主，如有需要併桌請告知店員並請協助，請勿自行移動桌椅。

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一樓和二樓的風格有點不太相同，一樓以南洋度假色調加上牆壁有幾幅從泰國帶回來的畫作，有一點點復古也有一點點溫暖，椅子店家有特意挑選坐起來是舒適的，希望每位饕客來這裡，是可以很放鬆的。

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二樓比較偏向是簡約現代感，裡面那一區是包廂，門也可以完全拉開後，二樓就可以變成多人包場的空間。

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幾乎每個女生，包含我們一上樓就被這一區吸引，在這個沙發區旁邊有一個全身鏡，很像是賣衣服店裡的樣子，可以坐在這裡聊聊天喝杯咖啡。

 

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關上門的包廂區，大約可以坐6-8人，實木的桌椅加上寬鬆的空間與暖色系的燈光和簡約的擺設，在裡面是有穩重感也不會太拘謹，目前試營運中，未來這裡也會提供投影設備，像是開會或是包場二樓就有很可以用運用又不打擾到別人的空間......( 繼續閱讀文章 )

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