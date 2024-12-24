小和山谷Peaceful Valley位於花蓮壽豐鄉，是一家以民國初年的日式老屋改建而成的復古餐廳。

這棟老屋過去曾是助產士的住所，經修繕後現已成為提供飯、麵、早午餐盤、蛋糕甜點及咖啡的熱門早午餐店。

無專門停車場，車子可停路邊白線處。

▼餐廳為寵物友善空間～飼寵物入內需繫上牽繩

▼內用每個人的低消是一杯飲料

小和山谷線上菜單：https://shop.ichefpos.com/store/EdDEd2JR/ordering

▼內用座位滿多的～平日來不太需要等候，但假日聽說會爆滿

▼避開用餐時間，就不用排隊可以直接入內用餐囉！

▼快樂呷早餐B $280

鬆軟的蒜味吐司、生菜、番茄 蘿蔔櫻桃、現炸薯條及蛋。食材很新鮮～清新且不膩的風味，原本餐點有附肉排(我請店員另外放給吃葷的爸媽吃)，肉排很厚又多汁不錯吃

▼烤布蕾鮭魚明太子烏龍麵 $260

這道爸媽讚不絕口，布蕾表層帶有微微的焦糖香氣，加入烏龍麵後，增添了濃郁的甜鹹風味～鮭魚與鹹香濃郁的明太子醬完美結合、麵條Q彈有嚼勁，吸附了醬汁的香氣後，每一口都充滿濃郁的鮮味。

▼熱拿鐵 $150

奶泡細膩綿密，與咖啡融合後口感柔順濃郁，不會過於甜膩

▼冰萊姆氣泡咖啡 $150

將咖啡的濃郁與萊姆的清新酸甜結合，再加入氣泡水，呈現出清爽又提神的口感

鹹奶蓋紅茶 $100

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