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花蓮早午餐 | 小和山谷 Peaceful Valley 日式老屋改建的復古餐廳

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2024-12-24 20:00:00 文字：SISI人妻
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小和山谷1.jpg

小和山谷Peaceful Valley位於花蓮壽豐鄉，是一家以民國初年的日式老屋改建而成的復古餐廳。
這棟老屋過去曾是助產士的住所，經修繕後現已成為提供飯、麵、早午餐盤、蛋糕甜點及咖啡的熱門早午餐店。
無專門停車場，車子可停路邊白線處。

 

▼餐廳為寵物友善空間～飼寵物入內需繫上牽繩

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▼內用每個人的低消是一杯飲料
小和山谷線上菜單：https://shop.ichefpos.com/store/EdDEd2JR/ordering

小和山谷2.jpg

 

▼內用座位滿多的～平日來不太需要等候，但假日聽說會爆滿

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▼避開用餐時間，就不用排隊可以直接入內用餐囉！

小和山谷4.jpg

 

▼快樂呷早餐B $280 
鬆軟的蒜味吐司、生菜、番茄 蘿蔔櫻桃、現炸薯條及蛋。食材很新鮮～清新且不膩的風味，原本餐點有附肉排(我請店員另外放給吃葷的爸媽吃)，肉排很厚又多汁不錯吃

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烤布蕾鮭魚明太子烏龍麵 $260
這道爸媽讚不絕口，布蕾表層帶有微微的焦糖香氣，加入烏龍麵後，增添了濃郁的甜鹹風味～鮭魚與鹹香濃郁的明太子醬完美結合、麵條Q彈有嚼勁，吸附了醬汁的香氣後，每一口都充滿濃郁的鮮味。

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熱拿鐵 $150
奶泡細膩綿密，與咖啡融合後口感柔順濃郁，不會過於甜膩

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冰萊姆氣泡咖啡 $150
將咖啡的濃郁與萊姆的清新酸甜結合，再加入氣泡水，呈現出清爽又提神的口感
鹹奶蓋紅茶 $100

小和山谷8.jpg

 

 

此文章為自身實際體驗後感受分享，僅作圖文參考，購買前請依個人需求及自身狀況謹慎消費
無定期更新官方資訊義務，有其他問題請詳閱官方網站或洽客服!
個人口味因人而異僅供參考

🔴 餐廳名稱：小和山谷 Peaceful Valley
🔴 地址：974花蓮縣壽豐鄉壽文路43號
🔴 營業時間：週五～週二 10:00-17:30(週三、週四公休)
🔴 電話：03 865 5172
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/PeacefulValley43/?locale=zh_TW
🔴 instagram：@peacefulvalley_hualien

 

 

文章標籤
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小和山谷Peaceful Valley

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place花蓮縣壽豐鄉壽文路43號
4.23 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.27
服務品質
4.23
裝潢氣氛
4.58
CP值
3.96
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