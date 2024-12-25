參杯｜超萌水豚君橘子系聯名手搖，冬季必喝暖呼呼酸甜好滋味!

我的天哪這也太可愛了吧~手搖界的黑馬品牌【參杯】，以火龍果製作的夢幻粉紅色珍珠聞名，是許多咀嚼控的手搖愛店，這次居然跟超可愛的水豚君卡比胖拉聯名，推出兩款獨具特色的橘子系手搖，還有水豚君聯名可以加購，各位趕快準備衝一波吧!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

參杯 品牌介紹

▼【參杯】在全台共有多家分店，這次來到位於新開幕的台北仁愛店，從捷運忠孝復興步行七分鐘即可抵達!

▼【參杯】除了可以外帶之外，也有超可愛的卡比胖拉內用區，能夠跟水豚君一起舒適的喝飲料。

▼【參杯】這次聯名推出多項新活動，只要來店消費就能玩擲骰子，中獎就送可愛的卡比胖拉貼紙!

▼【參杯】還有推出萌度爆表的水豚君帆布袋及環保飲料杯，杯子拿來買飲料還可以現折5元呦!

▼【參杯】的飲品堅持新鮮現做，從配料到茶飲都是每日現煮，讓大家可以喝的放心安心~

參杯 菜單

參杯 飲品介紹

呆丸橘子💰

▼呆丸橘子將古樹阿薩姆紅茶為基底，加入新鮮茂谷柑原汁，再搭配以火龍果製作的粉色珍珠，酸酸甜甜的果香，搭配彈牙嚼勁的口感超討喜~

橘子波波💰

▼橘子波波一樣帶有爽口的橘子香，不同的是加入了低卡輕盈的寒天，酸甜中能咬到爆汁感好特別!

參杯 飲用心得

沒想到橘子跟珍珠原來這麼搭，【參杯】這次新品不只好拍又好喝，酸酸甜甜的水果香氣，搭配Q彈嚼勁的珍珠讓人停不下來，包裝更是可愛到捨不得丟，強力推薦大家來試看看!

參杯 品牌資訊

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參杯 台北仁愛店

地址 : 台北市大安區仁愛路三段143巷10號1樓

電話：02 2779 0719

營業時間 : 10:30-21:00

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