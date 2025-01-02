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玉里麵愛好者必吃！高雄「初一吃麵」重現花蓮玉里麵的道地家鄉味。

高雄 初一吃麵 玉里麵 銅板美食 more
2025-01-02 16:01:34 文字：ivy3
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自從上次帶兩個孩子去花蓮玉里後，便對那裡的生活氛圍念念不忘。由於行程緊湊，沒來得及品嘗太多玉里的美食，就連臭豆腐都是在台東市區才吃到的。這次在Google上搜到一家「初一吃麵」，發現它就位於三多商圈附近，於是決定帶孩子來嘗嘗。

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店門口貼心地設有機車專屬停車位，停車相當方便。

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還沒正式營業，我們就早早進店，發現座位數量充足，不用擔心沒位子。

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門口設有菜單，方便路過的客人先行瀏覽，還有「營業中」的牌子清楚告知營業狀況。

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店內餐點一律現點現做，每日供應限量，售完即止，當日提供的青菜也會提前公告，餐具、調味料和餐巾紙則是自助取用。

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另外也有提供汽水飲料供客人選擇。

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店內還擺放了可愛的日本招財貓。

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據說老闆因長期在高雄工作，特別懷念家鄉花蓮的玉里麵。這種麵條只有花蓮當地才有，雖然外型類似油麵，但製作方法截然不同。

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好運紅茶

希望喝完能帶給自己好運連連。

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第一次嘗試點了玉里麵搭配燙青菜。

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輕輕品嘗湯頭，雖然價格略高，但湯味甜美又清爽不膩，麵條看似油麵，卻少了油膩感，入口即化。搭配一杯好運紅茶，整個餐點美味又令人滿足。

店家資訊

  • 店名：初一吃麵
  • 地址：高雄市苓雅區興中一路347-9號
  • 電話：07-338-0337
  • 粉絲專頁：初一吃麵

 

 
 

 

 
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初一吃麵

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