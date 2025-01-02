自從上次帶兩個孩子去花蓮玉里後，便對那裡的生活氛圍念念不忘。由於行程緊湊，沒來得及品嘗太多玉里的美食，就連臭豆腐都是在台東市區才吃到的。這次在Google上搜到一家「初一吃麵」，發現它就位於三多商圈附近，於是決定帶孩子來嘗嘗。

店門口貼心地設有機車專屬停車位，停車相當方便。 還沒正式營業，我們就早早進店，發現座位數量充足，不用擔心沒位子。 門口設有菜單，方便路過的客人先行瀏覽，還有「營業中」的牌子清楚告知營業狀況。 店內餐點一律現點現做，每日供應限量，售完即止，當日提供的青菜也會提前公告，餐具、調味料和餐巾紙則是自助取用。 另外也有提供汽水飲料供客人選擇。 店內還擺放了可愛的日本招財貓。 據說老闆因長期在高雄工作，特別懷念家鄉花蓮的玉里麵。這種麵條只有花蓮當地才有，雖然外型類似油麵，但製作方法截然不同。 好運紅茶 希望喝完能帶給自己好運連連。 第一次嘗試點了玉里麵搭配燙青菜。 輕輕品嘗湯頭，雖然價格略高，但湯味甜美又清爽不膩，麵條看似油麵，卻少了油膩感，入口即化。搭配一杯好運紅茶，整個餐點美味又令人滿足。 店家資訊 店名：初一吃麵

地址：高雄市苓雅區興中一路347-9號

電話：07-338-0337

粉絲專頁： 初一吃麵