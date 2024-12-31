為了慶祝六週年結婚紀念日，我們選擇了這家位於台中存中街小巷內的透明玻璃屋法式餐廳。「LAFETE．法月」以典雅簡約的玻璃屋設計打造出浪漫優雅的氛圍，每一道融合新穎創意的法式料理，不僅美味，還能滿足視覺享受。特別是液態氮玫瑰花的慶祝方式，充滿互動性與驚喜感，非常適合台中想要慶生或慶祝紀念日的你！

浪漫與優雅一直是法式料理的代名詞，從烹調技法到食材選用，再到菜餚的藝術化呈現，無一不吸引人。而台中的LAFETE．法月餐廳正是將這些特質發揮到極致的高級法式餐廳。每道料理都宛如藝術品，讓人同時享受味蕾與視覺的雙重饗宴。

建議將車停在存中街停車場，從那裡步行到餐廳只需短短2到3分鐘，既方便又輕鬆。

LAFETE．法月隱藏於存中街的小巷內，剛進入門口，便會被優雅的透明玻璃屋吸引目光。沿著小徑行進，還能發現許多精心設計的巧妙細節。

餐廳內部採用簡約高雅的佈置風格，低調的配色結合柔和的燈光，營造出濃厚的浪漫法式氛圍。

LAFETE．法月菜單

餐廳的菜單分為「經典套餐」與「法月套餐」兩種，主要差異在於沙拉、鴨胸和烤田螺的選擇，讓顧客可以依喜好挑選。

無論選擇哪一種套餐，前菜、麵包以及湯品的內容都是相同的。

微醺鮭魚小筒

微醺鮭魚小筒的餅皮煎得酥脆，內餡包裹著鮭魚與用蝦夷蔥調製的醬汁，入口風味豐富。

手撕干貝香酥

選用北海道干貝，手工撕成細絲後炸至酥香，搭配孢子甘藍，口感清爽且層次豐富。

藍染吐司 / 核桃麵包 / 鯷魚醬

藍染吐司和核桃麵包的創意令人驚豔。核桃麵包中混合櫻桃，而藍染吐司則因添加青黛粉展現如彩虹般的漸層效果，帶有微微蒜香，口感酥脆。一旁附上的鯷魚奶油醬可依個人口味搭配享用。

胡桃木圓鱈 / 魚子醬 / 焦化奶油醬

服務人員揭開蓋子時，胡桃木的煙燻香撲鼻而來。煙燻圓鱈帶有淡淡的煙燻味，底層鋪著焦化奶油醬，點綴茴香醬的清新綠色，搭配餅乾延展口感，彷彿一件藝術品。

法式清湯 / 鮑魚 / 雞脯肉

法式清湯內有舒肥雞胸肉與鮑魚，搭配清爽的雞湯呈現。湯品表面覆蓋的薄膜為豆腐製成的千張，層層口感細膩。鮑魚Q彈，湯品清爽，令人回味無窮。

經典套餐 法式焗烤田螺

經典套餐特別提供烤田螺與澎湖小卷兩種選擇，與法月套餐不同。法式焗烤田螺以田螺、蘑菇和奶油羅勒醬焗烤而成，香氣濃郁，令人難忘。

冷泡有機蜒仔茶

冷泡有機蜒仔茶在前菜後登場，剛好用清爽的茶香平衡前面烤田螺或小卷的濃郁口感，重整味蕾。

日本A5和牛菲力 $3080元

日本A5和牛菲力是套餐中的一大亮點，油質豐潤入口即化，橫切面的油花更是完美呈現。旁邊搭配煎得香氣四溢的馬鈴薯千層，以及底部的雞肉高湯與馬鈴薯泥，提升整體風味層次。

葡萄杏仁奶凍點

上層由新鮮白葡萄製成果凍，切片工藝細緻，每片都清晰可見。冰鎮後的果凍入口冰涼，帶來清新愉悅的感受。

掀開果凍層，底部是滑嫩的杏仁奶凍，巧妙融入東方元素，展現令人驚艷的創意與對比風味。

茶點

以栗子塔為主角，搭配白色巧克力和新鮮藍莓，甜點旁還有一顆造型如栗子的海鹽巧克力，口感與視覺兼具。

精品手沖咖啡

選用高品質的藍山咖啡豆，沖煮出香氣濃郁的咖啡。

德國隆納菲花果茶

德國隆納菲花果茶提供四種風味選擇，服務人員會細心介紹，讓顧客依喜好挑選。

法月套餐 舒肥雞胸 / 寶貝沙拉

舒肥雞胸搭配寶貝沙拉是法月套餐的專屬選項。這道沙拉看似平凡，但下層鋪著類似豆皮的特製食材，實際上是將舒肥雞胸打碎製成完整片狀，質地細膩且入口更方便，徹底顛覆了傳統雞胸的口感。

塞特式澎湖小卷 / 甜椒醬

綠色的蘿勒醬與橘色的甜椒醬，為小卷增添豐富風味，而深色粉末的鹽膚木則帶有微酸的清新感。澎湖小卷內塞入豬絞肉，Q彈的口感伴隨香氣釋放，搭配不同醬料品嚐，層次多變。

櫻桃鴨胸 / 巴薩米克香脂 / 季節烤蔬菜

鴨胸以巴薩米克醬汁為主調，增添酸甜的風味，搭配旁邊以南瓜製作而成的鮮豔醬汁，更增一層視覺亮點。盤中還有奶油白菜、百合根及以豆皮包裹的龍鬚菜，為這道料理增添多樣口感與層次。

這道鴨胸的特色在於保留了酥脆的鴨皮，帶有微甜的香氣，而粉嫩的鴨胸肉質鮮嫩多汁，完全不乾柴。酸甜平衡的醬汁更是畫龍點睛，讓整道料理更加美味動人。

波士頓龍蝦 $3880元

大隻的龍蝦肉搭配檸檬奶醬，既鮮嫩又彈牙，下方鋪設的竹炭薄皮更增添創意與口感。兩個完整去殼的大螯，讓顧客可以優雅地享用整隻龍蝦，肉質新鮮，口感飽滿，是這場法式饗宴中的奢華之選。

加價加倍驚喜 液態氮玫瑰花

如果在這裡慶生或慶祝紀念日，通常會附上精緻的慶生蛋糕，但如果是特別重要的日子，或者想給重要的人一個不一樣的驚喜，那麼液態氮玫瑰花絕對是最佳選擇。

在預訂時，只需提前註明是慶祝或慶生場合，並表明要預訂液態氮玫瑰花（+399元）。這份驚喜從一個看似普通的奶油蛋糕開始，隨後服務人員會從液態氮中取出一朵玫瑰花，令人眼前一亮。

主角可以用雙手將玫瑰花輕拍，讓原本鮮嫩的花瓣變成冰脆質地，隨後拍散花瓣灑在蛋糕上，互動感滿滿。

台中的法式餐廳選擇豐富，但「LAFETE．法月」憑藉其卓越的料理品質、浪漫迷人的用餐氛圍以及貼心細緻的服務，成為許多饕客心中的首選。如果你也想要體驗一次難忘的法式饗宴，現在就趕快預約吧！

店家資訊

店名：LAFETE．法月

地址：台中市西區存中街39巷2-1號

營業時間：12:00-14:30 / 18:00-22:00（週一公休）

電話：04-2373-0111

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