回想疫情前，每年都會飛日本至少一次，但自從解封後，旅遊熱潮讓機票貴到飛不起，旅遊品質也差了點。去年底，我趁著好時機來了趟沖繩三天兩夜自由行，之後只能靠吃日本美食來解饞，特別是拉麵這種療癒的存在！

我對拉麵的熱愛可以說是一輩子的，但特別偏愛豚骨和雞白湯口味。某天逛四號公園時，竟然無意間發現了一家主打魚介系拉麵的小店。他們用雞肉、魚乾和貝類熬煮的湯底，光是想像就讓人食指大動了！

「麵屋有漁」是今年四月新開的，從萬華西門一路展店到新北永和，店面就隱藏在四號公園旁的小巷子裡，從捷運永安市場站走來大概十分鐘，剛好巷口還有另一家以泡系雞白湯出名的「麵屋鴒」，瞬間把這附近變成拉麵愛好者的天堂！

我超愛「麵屋有漁」的門面，特別是那吊著的白燈籠，上面畫著各種海鮮食材，日式氛圍直接拉滿。這裡的點餐方式也很方便，採自動點餐機，麵條、配料都可以依照喜好客製化，但記得只收現金喔！

店內空間不算大，但相對簡單乾淨。座位就四個吧台和五六張桌子，用餐時氛圍不會太吵，算挺舒適。

桌上還備有蒜酥、七味粉、拉麵胡椒和辣油，辣油香氣十足，我個人超愛，加一點就能讓整碗麵更有層次感！

還有，店裡竟然有跳跳糖！吃完麵配這個清清口，真的很貼心又有趣。

▲原味石斑魚白湯 $280

這款石斑魚湯頭讓人一端上來就驚豔！湯色比雞骨或豚骨白湯還白濁，一靠近就能聞到濃郁的海鮮鮮味。配料更是滿滿一碗，像洋蔥、蔥絲、海苔、魚酥、溏心蛋，還有三種肉類——石斑魚肉、舒肥雞和豬叉燒，真的很豐富。

拍完照後，我先喝了一口湯，表面那層膠質薄膜不僅保溫，喝起來也超有層次感。濃濃的魚鮮味搭配膠質滑順口感，喝完嘴巴還有點黏，整個滿滿的營養感但完全不油膩，對我來說真的是剛剛好！

肉類部分，石斑魚肉彈嫩又新鮮，跟拉麵搭起來很特別；舒肥雞和豬叉燒則中規中矩。

反倒是魚酥稍微失望，可能因為新鮮度影響，口感有點潤，需要多嚼幾下。不過其他配料像海苔、溏心蛋、洋蔥碎等，都表現得挺不錯。

▲黑蒜油石斑魚湯 $280

黑蒜油版本是以石斑魚白湯為基底，搭配店家自製的黑蒜油，味道多了蒜頭焦香的層次，尾韻還帶點微微的苦味。如果你是重口味愛好者，超推薦加他們的辣油，但切記一定要小心，辣度真的不容小覷！

麵條我選擇了硬麵，但可能因為拍照耽擱的關係，麵條對我來說偏軟。幸好後來加了免費的加麵，這次硬度正好，才讓我心滿意足地享受完整的一碗麵！



麵屋有漁 永和 / FB

地址：新北市永和區安樂路194巷9號

電話：02-2923-0068

營業時間：11:30-14:00、17:00-21:00

（用餐日期：2024/10）



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