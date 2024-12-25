有春茶館｜2025台中年菜、新年聚餐餐廳首選！輕鬆料理經典台菜澎拜上桌，訂購整組年菜享早鳥優惠再贈《免開火！巧用家電做台菜》新書

2025台中年菜首選！台中人氣茶館有春茶館，有著復古寬敞的用餐環境，不僅是台中人喝茶聊天的好所在，餐點更是結合懷舊台菜，好吃又充滿人情味！有春茶館今年也推出了澎派金蛇年菜組合，即日起訂購享早鳥優惠價，訂購整組年菜再贈優質新書一本

有春茶館大墩店位置

有春茶館大墩店位在台中南屯區大進街上，於大墩十一街與大墩十二街中間，在不遠處就可以看到大大倒春的扛棒，附近還蠻多個收費停車場，也有公車及ibike，交通非常便利

有春茶館大墩店環境

有春茶館有著濃厚的復古風裝潢，充滿古色古香，空間寬敞舒適，室內外都有提供座位區，不只假日常常客滿，就連平日也是人潮不斷，建議大家先訂位或避開用餐尖峰時刻來用餐，有春茶館下午均有營業，中午沒有休息

有春茶館不僅蟬聯榮獲經濟部商業司2021-2023三屆臺菜餐廳，今年還得到經濟部產業發展署「創意生活事業」的評選認證

有春茶館2025年菜訂購 → 點此

有春茶館2025年菜訂購須知

有春茶館這次推出了金蛇迎春鴻運組及蛇年富貴福運組兩款年菜，於2025/1/10前訂購享早鳥優惠價，01/10至01/27為新春價

．金蛇迎春鴻運組（每桌6~8人份） 熱年菜 6080元／新春價 5188元／早鳥價 4988元

年菜內容包含：紅露醉蝦、雲林烏魚子、扁魚沙茶鍋、鹽焗味噌豬五花、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻薯芋丸、拇指發糕

．蛇年富貴福運組（每桌4~8人份） 熱年菜 4800元／新春價 4188元／早鳥價 3988元

年菜內容包含：紅露醉蝦、雲林烏魚子、鹽焗味噌豬五花、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻薯芋丸、拇指發糕

即日起開放預訂店取至2025/01/27 晚上八點止

宅配預定至2025/01/17 下午三點止

「免開火！巧用家電做臺菜」食譜

知名料理達人黃景龍師傅與陳沛瀅創辦人出版《免開火！巧用家電做台菜》，只要在12/31前訂購任一新年套組，就隨貨贈書一本！讓新手們免開火，巧用電鍋、氣炸鍋、電烤盤等就能做出美味台菜

金蛇迎春鴻運組 早鳥價 4988元

有春茶館推出的金蛇迎春鴻運組每桌份量約6至8人，從手作麻油雞米糕到白灼腳庫燉全雞，每一道都是阿嬤家傳的美味料理，讓大家輕鬆進廚房就能搞定團圓美好滋味

紅露醉蝦／雲林烏魚子

紅露醉蝦這道先將蝦子川燙熟再加入紅露酒藥材、食材等浸泡，讓鮮蝦入口帶有淡淡酒香及中藥清香，蝦肉更是彈牙鮮甜，雲林烏魚子是年菜中不可或缺的經典美食，嚴選雲林四湖的烏魚子，表面經過微微炙燒，口感不黏牙，入口香濃，鹹香迷人，吃起來不會有腥味，搭配底下清脆白蘿蔔，層次感更豐富

阿嬤手工雞捲／蛋黃麻薯芋丸

阿嬤手工雞捲真材實料一吃就知道，採用新鮮魚漿、季節時蔬及豆皮製作，外層香酥，內裡口感紮實鮮甜，連小朋友們都愛不釋手

另外蛋黃麻薯芋丸也是糖糖的愛，外皮香酥不油膩，裡頭除了香Q麻糬還有香綿芋泥及鹹蛋黃，鹹甜交織，吃上一顆就會停不下來

鹽焗味噌豬五花

嚴選產銷履歷的台灣溫體豬肉，以台灣味噌下去醃製，將表面炙燒，接著厚切豬五花，肥瘦勻稱，肉質紮實，鹹香不膩，不僅下酒配白飯也超讚

麻油雞米糕

這道麻油雞米糕是糖糖的最愛上，以純麻油拌入現蒸台灣糯米，裡頭還加入了滿滿香菇，米粒Q彈吸附著迷人麻油香，上頭加上大量現炸芋頭絲讓米糕層次感更加提升

不只米糕好吃，麻油雞肉也很厲害，經過舒肥方式，讓雞肉吃起來軟嫩多汁，還帶有迷人的麻油香氣

白灼蹄花燉全雞

冷冷冬天裡當然不能少了暖暖煲湯，這道白灼蹄花燉全雞一上桌立刻成為全場焦點，採用全雞及多塊腳庫，加入當歸、蒜頭、紅棗下去燉煮，湯頭香濃溫潤，富有滿滿膠質，雞肉軟嫩不乾柴，腳庫Q彈無腥味

扁魚沙茶鍋

有春茶館金蛇迎春鴻運組中，除了白灼蹄花燉全雞，還有一鍋超澎派的扁魚沙茶鍋，以扁魚加上沙茶熬煮的濃郁湯頭，搭配九孔鮑、牛蕃茄、大白菜、豆皮、木耳及蔥段等豐富食材（冷凍年菜不含豆腐），份量超實在，外帶回家還可以再加入自己喜歡的食材下去燉煮

拇指發糕

有春茶館的拇指發糕真的超級可愛，好像被小叮噹用了縮小燈變得超迷你，以原味拇指發糕搭配使用埔里友善種植玫瑰製成的玫瑰醬，口感軟綿還多了淡淡的玫瑰香氣

麵茶炸年糕 110元

除了年菜，糖糖也非常推薦有春茶館的招牌小點麵茶炸年糕，將年糕裹上麵衣炸至金黃酥脆，旁邊附上麵茶粉可搭配享用，外脆內Q的炸年糕，單吃美味，沾上麵茶粉，多了一股淡淡的麵茶香更讚，只要吃上一塊就會讓你停不下來，糖糖個人也很愛這一道，來有春茶館必點

新年不必手忙腳亂，就能做出一桌子的澎派年菜！有春茶館這次推出的金蛇年菜從手作麻油雞米糕到白灼腳庫燉全雞，每一道都是阿嬤家傳的美味料理，不僅道道美味更是用料實在，於2025/1/10前訂購享早鳥優惠價，除了外帶年菜，新年期間店內也有供應年菜套組，新年聚餐來有春茶館就對了！記得提早訂位唷～