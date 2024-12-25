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台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古摩托車、流水石階超好拍｜泰安國小旁

落羽松 后里景點 羽粼落羽松 后里泰安 景點 more
2024-12-25 21:25:00 文字：撒野樂活小村婦
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撒野樂活小村婦

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台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

每年冬季最值得欣賞的美景落過於浪漫金黃的落羽松，這回首次探訪位於台中后里區《羽粼落羽松》有被驚艷到，原本是私人園區經過園主整理改造後開放參觀，乾淨舒適的園區加上用心的造景，讓這裡變成唯美的忘憂森林，走進落羽松林區彷彿置身國外，高聳樹林中黃綠紅橘的漸層交錯，不管在藍天冬陽下或是朦朧陰天都顯得幽靜動人，流水石階、復古摩托車、鐘塔等等造景也都相當好取景，現在請帶著暖暖的好心情跟著我走入這世外桃源一探究竟

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

后里泰安《羽粼落羽松》泰安國小旁，可以直接導航即抵達，附近有好幾處的私人停車場，多以單次收費為主，也可以找稍微遠一點的馬路白線內停車，走路3-5分鐘也很方便，知名的賞櫻景點「泰安派出所」也在旁邊，園區入口處有一些攤位販售農產品跟飲料熟食，跟著指標走馬上就能看見售票亭

 ★ 后里泰安｜羽粼落羽松  景點資訊 

🌟地址: 台中市后里區安眉路5號 

🌟開放時間: 每日9:00- 17:30 

🌟門票 $60 /人(120公分以下兒童免費)  

🌟無特定公休，寵物友善  

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

后里泰安《羽粼落羽松》在園區外面就看見一整排高聳的樹木，完全無法探究裡面的景色，本來先生說好像沒什麼，但是因為帶著皇太后(婆婆)出門散步，才願意花門票進去 😂 不然可能又是走馬看花催促著要回家，好加在有到園區參觀才發現原來這麼美，太后萬歲萬萬歲 

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

還沒進去我們就被外面一片波斯花海吸引住了，剛好這天風大但吹得整排小花遙遙擺擺、楚楚動人，像波浪一樣一波又一波地盪漾著，大家爭相拍下可愛的動畫

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

 ★ 后里泰安｜羽粼落羽松  門票   

🌟門票 $60 / 每人

   (120公分以下兒童免費)  

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

 ★ 后里泰安｜羽粼落羽松  入園須知   

🌟開放時間: 每日9:00- 17:30 

🌟門票 $60 /人(120公分以下兒童免費)  

🌟寵物友善、園區附設洗手間 

🌟如需重複入園可在門口蓋印章

🌟內有小市集販售咖啡飲品及熟食，

     門票不能抵消費 

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

既然出門欣賞落羽松，看在園主用心佈置與維護且開放私人土地讓大家參觀的心意，花一點點清潔費用我覺得還能接受，也希望到這裡賞景遊玩朋友們一起維護共享

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

 ★ 后里泰安｜羽粼落羽松  環境分享 

前往時節剛好在耶誕節前夕《羽粼落羽松》的收費處門口就有一棵掛滿彩球的落羽松，好應景的巨大聖誕樹，走進園區就會聽見許多讚嘆聲，

「哇 這裡好美喔」「五告水捏」

「天空好藍 落羽松好漂亮」

「看不出來裡面這麼大這麼好拍」

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

兩側的落羽松樹林雖然只有轉色一半，但是幽幽蒼蒼的樹林下有鋪設石頭步道，穿梭在水池當中，落下的紅色針葉在水面上沉浮，美麗的秘境已經讓人徘迴不已，另外還貼心設置了木椅和巨石供民眾取景拍照，很好拍捏，而且不用排隊很久~超開心

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

進入佔地不小的園區讓遊客分散開來，一點也不覺得擁擠，拍照起來真的很輕鬆又自在，這裡每一處角落都能拍出富有意境的美照，開闊處陽光四射魅力無窮，茂密處光影若有似無更顯迷人

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

穿過一條小徑之後視野開闊，眼前一片金黃閃耀，中央的座椅休憩區轉色更為明顯，在晴天的暖陽下閃閃發亮，隨意走走拍照或者坐在落羽松樹林裡都好愜意，買杯咖啡坐下享受大自然的午後時光也挺不錯 

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

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藍天白雲的清澈背景

讓這一片橘紅更加耀眼

怎麼會美成這樣~ 

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

休憩區內的復古小餐車，我覺得挺古意

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

角落旁的白色貨櫃屋和貓咪彩繪很可愛，適合打卡拍照，走著走著就會發現藝術裝置和造景，讓人又驚又喜，園區不但比想像中來得大確實也非常好逛，我們覺得一人$60元很值得呢 

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

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休憩區的中央有一個大水塘，可以圍著外圈散散步，也可以踩踏石階到裡面跟紅色汽車拍拍照

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

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教堂式的鐘塔也是必拍景點之一 

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

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園區的水池大大小小遍布，有落葉有光影浪漫迷人，雖然深度不深並不會太危險，但是若帶著小小孩前來還是得多注意腳步，大人盡量牽好愛跑跑跳跳的幼兒較為安全

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

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轉色的落羽松真是太美了，五彩繽紛

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

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台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

我跟婆婆在水池旁座椅上和落羽松合拍

太后一直誇在這裡好漂亮喔 

這裡很推薦情侶或者全家大小一起來漫步賞景

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

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我們是假日下午前來，遊客不少但都能拍到空景，冬天的陽光好是溫暖，涼風徐徐吹落下的葉子，剛好在草地和水塘上鋪成紅地毯，

悠哉走走好放鬆，隨手拍拍都是畫 

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

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沉醉在這一片忘憂森林裡許久，

讓人遲遲不想離開~

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

園區裡有幾台復古摩托車很可愛，也是必拍的造景之一喔 

這一台加長型偉士牌 讓老公一直笑 

正面拍看不出來，側面才驚覺有亮點

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

復古風的白色偉士牌摩托車，

就靜靜在落羽松林裡 ~ 

秋冬的惆悵情懷瀰漫其中 

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

水塘中的紅色偉士牌與綠葉相襯，

隨手一拍都是美景，怎麼拍怎麼好看

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

水面枝頭上的大蜻蜓造景也很吸睛，我們下午抵達這裡時陰時晴，正適逢冷空氣降臨，或許等這一波寒流過轉色會更鮮豔，找個晴朗天氣快快出發吧，捕捉這一抹繽紛艷麗的畫面，落羽松倒影等你來拍~ 

台中后里景點【羽粼落羽松】悠閒漫步唯美的忘憂森林，鐘塔、復古

 ★ 后里泰安｜羽粼落羽松  心得分享 

台中后里《羽粼落羽松》園區範圍寬廣好走環境優美，幾處造景也用心佈置，是一個親子同遊、家人共賞、寵物友善的好去處，只需要門票$60元就能盡情欣賞浪漫景致，拍出唯美色彩豐富的照片，很喜歡這裡也推薦給大家，我覺得非常值得一遊。最佳觀賞期在每年12月中旬至一月底，心動就趕緊出發，把握季節限定的美景喔 

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