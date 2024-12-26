板橋江子翠超濃郁的拉麵在這！整碗拉麵被粉嫩的叉燒肉片蓋滿，Q彈的粗麵條，吸附濃濃的豚骨高湯，每一口都是滿滿幸福～不僅拉麵超威，叉燒飯更是必點！炙燒到剛剛好的叉燒，淋上香濃的美乃滋，香氣直接爆棚！份量十足，絕對可以滿足你的味蕾和胃口。無論是想來一碗暖胃的拉麵，還是大口扒飯的快樂，這間真的超推薦你們來吃。

春㐂拉麵職人｜在哪裡？怎麼去？

「春㐂拉麵職人」位在熱鬧的板橋雙十路上，騎車或走路過來都方便；搭捷運的話，到板南線江子翠站4號出口，步行約8分鐘就到了！若是開車附近也有收費停車場。

店門口都有貼上餐點圖片，也有提供外帶服務喔



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春㐂拉麵職人

地址：新北市板橋區雙十路二段42號

營業時間：週一～週四11:00～14:00、17:00～21:00，週五六11:00～00:00、週日11:00～21:00

⚠️只收現金/不接受訂位

春㐂拉麵職人｜店內環境

吧台區都是高腳椅座位，約有12張左右，座位下方都有空間可以放包包，座位空間跟其他拉麵店比起來算大了。

店內點餐方式採自助，需用點餐機選餐，操作蠻簡單的，點餐機上有操作步驟提醒，付款只能放百鈔和零錢喔！

春㐂拉麵職人｜菜單價位

湯頭口味有濃厚豚骨和醬油清湯，拉麵湯底口味、麵條軟硬都可以客製化調整，也有其他小菜和配料可再加點。

春㐂拉麵職人｜餐點表現

爆盛濃厚豚骨拉麵 $350

這碗叉燒拉麵實在份量十足欸！粉嫩色的叉燒肉片每塊都好大一片，沿著湯碗圍成一圈好壯觀。

肉質薄嫩不會太生，還有舒肥雞和豬梅花各兩片，舒肥雞胸肉片，鮮嫩不乾柴。

麵條吸附濃濃的豚骨高湯，吃起來Q彈有嚼勁（帶點黏嘴）。

豚骨湯頭也是我喜歡的類型，非常濃郁，有微微的醬油香。

還有附一顆半熟蛋～

而且麵條不夠還可以免費加麵一次，肉食控+拉麵控超滿足 (◍˃̶ᗜ˂̶◍)✩

叉燒飯/大 $140

叉燒飯也讓人很驚艷，口味剛剛好不會過鹹，搭配炙燒過的叉燒丁，散發出誘人的肉香很讚～再戳破中間的蛋黃實在太邪惡，吃完很有飽足感。

整體味道不會太鹹重，又充滿香氣，還鋪上了蛋黃跟炙燒的叉燒，是目前我在拉麵店吃過最好吃的叉燒飯👍

春㐂拉麵職人｜餐後心得

這次點的拉麵和叉燒飯口味都不錯，爆盛濃厚豚骨拉麵同時能吃到豬肉叉燒、豬梅花和舒肥雞，加上醇厚的豚骨湯底是吃過會想念的味道。另外，叉燒飯也讓我很意外，香氣十足、味道剛剛好，肉給得也很多，另外，店內還能免費加麵一次，大食量的肉食控+拉麵控絕對能吃得大滿足！

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＊本篇為體驗文