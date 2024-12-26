野烏金｜網路超夯頂級烏魚子伴手禮，創意花雕口味吃了會上癮!

這個烏魚子也太特別了吧~居然有紅酒、味噌、麻辣、花雕口味，挑戰全台最頂級的烏魚子品牌【野烏金】，是各大節目熱烈爭相報導的人氣美食，採用微蒸熟成技術打造獨特口感，而且還有超多特殊創意口味，送禮買這個絕對超有面子!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

野烏金 品牌介紹

▼主打頂級烏魚子的品牌【野烏金】，曾被各大節目熱烈報導，是許多懂吃老饕的口袋名單，在台中和高雄都有實體門市，也有提供線上預訂的服務。

▼【野烏金】的烏魚子顏色比外面還深，因為採用微蒸熟成技術，讓烏魚子與空氣和溫度充分結合，與傳統的鹽醃製方式不同，是透過熟成技術則保留生命力，同時進行衛生除菌處理使烏魚子持續發酵，雖然外表會變得深黑，但也將蛋白質轉化為更小分子的葡萄糖，帶來更深層的風味。

野烏金 如何購買

【野烏金】提供門市和線上購物服務 點我線上購買

野烏金 產品開箱

一口烏魚子5種口味（原味、酒香、味噌、香辣、花雕）

▼【野烏金】的烏魚子口感扎實且不黏牙，有著淡淡的魚卵香氣，吃完後會在齒頰留香，而且除了原味還有超多創意口味，首推的酒香酒精已揮發，只留下微甜滑順的酒香，而且完全沒有腥味很清爽!

▼我最愛的味噌口味，徹底顛覆烏魚子新風味，同時更凸顯出海味，涮嘴到不小心連吃好幾個!

▼愛吃辣的不能錯過香辣口味，酒香結合了迷人海味，餘韻甘甜有層次～

▼還有超特別的花雕酒口味!一咬下去有著獨特香氣，卵油香伴隨酸韻風味恰好。

烏金ㄋㄟㄋㄟ-鐵盒

▼烏金ㄋㄟㄋㄟ是充滿創意的牛奶糖，嚴選100%野生烏魚子結合海藻糖、麥芽糖、鮮乳製作，滿滿6小時的去腥處理，完全無添加人工色素、香料、防腐劑，吃起來鹹甜鹹甜，帶有濃郁的香氣超特別!

烏魚腱

▼烏魚腱是魚類似胃的器官，吃起來有特殊的口感，跟烏魚子、烏魚鰾合稱為烏魚三寶，它們家的烏魚腱可以看到明顯的邊角，帶有淡淡的黑胡椒香，充滿嚼勁不死鹹，推薦大家可以從邊角慢慢撕開，一絲一絲地細細品味~

鮑魚

▼真空包裝的新鮮鮑魚，撕開包裝不需加熱就能直接吃，不得不說很厲害欸，就像當場料理的一樣，肉質細緻鮮甜，口感滑嫩富有嚼勁！

野烏金 食用心得

第一次吃到這麼酷的烏魚子，咬起來扎實且不黏牙，還有很多創意的風味，最重要的是完全沒有腥味，我最喜歡紅酒和味噌這兩款，會涮嘴到不知不覺吃光光，有興趣的話推薦大家試看看!

野烏金 品牌資訊

官方網站｜Facebook

野烏金-台中店

地址：台中市南屯區大墩十二街289號

電話 : 04-2320-5686

時間： 12:00 – 20:00(週一~週五 )

野烏金-高雄店

地址：高雄市仁武區大智一街31號

電話 : 07-346-2009

時間：12:00-20:00(週一~週五)

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