桃園中壢美食,中壢新生路美食火鍋,桃園中壢麻辣火鍋,好想你重慶蓋碗火鍋,中壢火鍋

經歷了幾波的寒流，是不是到了每天都想吃火鍋的時節了！？尤其是吃完會出一身熱汗的重慶麻辣火鍋最棒了！

我雖然不太能吃辣（頂多也就小辣左右），但想到麻辣火鍋還是會第一個想到中壢的這間好想你重慶蓋碗火鍋！又美又好吃又好拍的重慶蓋碗火鍋大家快來吃吧～（招手

032804765

桃園市中壢區新生路79號 請點我開始重慶蓋碗火鍋導航

12:00–15:30、17:00–00:00，有事才公休，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：新生路或中央西路上收費停車格，不然像我都習慣停在慈惠堂旁的收費停車場不過位置不多～走過來大約五分鐘。

店內環境

一陣子沒來，店裡多了不少活潑可愛的裝飾，櫃檯上那個大算盤燈飾超可愛！

走到最後面務必注意右手邊的醬料區，尤其跟我一樣不太敢吃辣的同學務必注意牆上點的那幾樣醬料的配法喔。

干碟以及香油碟是傳統的重慶火鍋的沾料，可以依個人的喜好調配～不清楚的同學可以參考牆上貼的調配方法喔。

這個是傑哥最愛的金蔥油碟，他說涮好的火鍋料肉片什麼的沾這個吃超棒，辣度下降但香度不降。

但我個人偏愛右邊的麻醬碟！

不只加上了芝麻增加香氣，重點是店家自調的麻醬帶著甜味～沾著吃真的比較不辣啦～（謎之音：你們兩個不敢吃中辣以上的人跑來吃重慶火鍋？？？

然後桌上都有這個刷菜時間表，為的是讓客人都能品嚐到口感最佳最美味的重慶火鍋！但當然也可以依照個人的喜好去煮啦～

第一次來的同學們可能會覺得疑惑，因為鴛鴦鍋嘛，不辣的那一半是菌菇湯這個沒問題，但另一半怎麼會是放著紅色的塊狀物體跟辛香料對吧？因為店裡的麻辣湯底是正宗的重慶麻辣火鍋做法，用加了辛香料的牛油來去翻炒，接著等牛油冷卻凝固後再分裝保存。

店家加入適量的開水煮開後就是一鍋集麻辣鮮香於一身的紅油鍋底了！而且裡面已經加了好吃的鴨血以及豆腐喔！

優惠活動

怕忘記所以先跟大家說啊，現在來好想你吃重慶蓋碗火鍋不管是雙人套餐或是四人套餐都有優惠喔！

好想你重慶蓋碗火鍋菜單

鍋底種類

像我來習慣都是點鴛鴦鍋，一次可以享受兩種美味不香嗎？

接下來就是店裡的一些招牌菜啦，比如豬腦花是必點的！！！然後鮮鴨腸跟毛肚也是～食材上桌就看得出來主廚處理得非常乾淨仔細。

嗯…不含肉類的菜單你們就自己慢慢看…不過偷偷跟大家講啊，那個甜點必須點！四川紅糖糍粑超好吃。

肉肉的部份看個人喜好囉～滷味的部份我都很推薦，尤其是豬腳跟虎皮雞腳。然後啊怕辣的同學可以點加多寶涼茶或是楊梅湯來喝。

想小酌兩杯的話店裡也有提供喔，但務必記得喝酒不開車開車不喝酒！

如果習慣吃台式火鍋料的話這裡也有啦。

餐點品項

來來來，看到店名叫重慶蓋碗火鍋就應該知道會看到美麗精緻的蓋碗吧？各式不同的火鍋料盛在蓋碗裡端上來真的別有一番風味。

大黃瓜

這削成條狀的大黃瓜放在這麼好看的蓋碗裡，看起來跟翠玉白菜沒兩樣對吧！（故宮表示：……………

至於為什麼無肉不歡的我會把大黃瓜放在前面呢？因為在麻辣鍋裡煮的大黃瓜真的好吃！

本來我就很少吃瓜類（除了西瓜跟香瓜ＸＤ），但沒想到大黃瓜在麻辣鍋裡煮過後這麼好吃～口感也依然保持著微脆的狀態～

鴨脆腸

脆脆的口感是一大賣點，鴨脆腸指得是食道的部份，處理也是相當費工呢。

魔芋

沒錯魔芋就是蒟蒻啦～可以煮久一點因為越煮越入味，吃起來比蒟蒻多了一些澱粉的綿密口感～放在辣鍋或菌菇鍋都很好吃。

黃喉

算是比較少見的火鍋料，是豬靠近心臟的主動脈部份，爽脆是黃喉的最大賣點！

牛肚

店裡的滷牛肚也是一級，再加上豬腳跟虎皮雞腳這三樣也是來吃好想你必點的個人推薦滷味三寶。

麻辣牛肉

各位，千萬不要相信很愛吃辣的人跟你說這個不會辣，用辛香料醃製好的牛肉看著就辣啊！吃完大約是中辣程度已經超過我所能負擔的辣度啦～不過非常好吃

毛肚

吃過毛肚的人應該就知道這賣點在他超級爽脆的口感！煮太久我覺得口感會變得比較硬一點喔。

千張

以前店裡的千張切得比較寬，現在改切成細條狀～我覺得口感比之前的更好呢～而且也比較容易吸附湯汁吃起來更有滋味～大推加在辣鍋裡喔！

手工蝦滑

店裡的手工蝦滑也是一絕，純手工製做的蝦滑還看得到蝦仁呢。

小酥肉

就是裹上麵皮炸得很剛好的豬肉喔，有點像宜蘭的卜肉～可以放到火鍋裡煮一下也可以直接沾旁邊的辣粉吃，我是比較喜歡放到辣鍋裡煮一下再吃！

水晶滑肉

在肉片上裹好粉漿略加川燙後上桌，只等待於火鍋相遇的那一刻……好吃！果然水晶晶滑嫩嫩！

各式飲品

楊梅湯！加多寶涼茶！冷泡茶！我覺得最解辣的是楊梅湯～

豬梅花

想多吃點肉肉的請加點肉盤，因為我什麼都吃但傑哥不吃牛肉，所以就另外幫他點了一份豬梅花～然後發生了一件很神奇的事情，那就是…

我在專心計算剛剛下鍋的黃喉煮了多久的時候，一轉頭發現一整盤豬梅花已經消失了！也就兩分多鐘的時間而已啊傑哥你就吃完一盤了？？？

霜降牛

好吧來不及吃到豬梅花，那這盤霜降牛就都是我的啦！！

雖然在菌菇鍋裡煮也別有一番雅致的香氣，但還是在辣鍋裡煮好再沾我最愛的麻醬碟最棒了～～

青花椒雞

想吃雞肉的話這裡的青花椒雞也很棒，雞肉有先用加了青花椒的香料醃過，所以吃起來會帶著青花椒特有的香味～而且雞肉的品質也是很棒。

豬腦花

同學們，記得加點這個豬腦花！我一定都放在辣鍋裡煮！又香又辣但是超級滑嫩一下就咕溜滑進嘴裡的感覺太棒了。

記得要放在這個特製的器具裡煮啊！不然下鍋後就消失在滾滾紅湯裡囉！

就像這樣…店長還來不及阻止我，我就夾了一塊迫不及待的放進辣鍋……………………

店家/景點資訊

店家名稱：好想你重慶蓋碗火鍋

所在地址：臺灣桃園市中壢區新生路79號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00–15:30-17:00–00:00

店家電話：032804765

評價：★★★★★





按讚加入粉絲團

延伸閱讀