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【日本沖繩豐見下午茶、甜點、咖啡廳推薦】Café de Crié iias Toyosaki｜Café de Crié沖繩豐崎店(DMM Kariyushi 水族館附近美食)

Café de Crié沖縄豊崎店 Café de Crié 沖繩咖啡廳推薦 沖繩景點 more
2024-12-28 10:00:00 文字：pfse64289
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【日本沖繩豐見下午茶、甜點、咖啡廳推薦】Café de Crié iias Toyosaki｜Café de Crié沖繩豐崎店(DMM Kariyushi 水族館附近美食)

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安妮王在日本自由行中，提到沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦，「Café de Crié沖縄豊崎店」坐落於沖繩豐崎購物中心，鄰近DMM Kariyushi 水族館，是結合自然與美食的咖啡廳

探訪沖繩豐崎購物中心，Café de Crié的季節限定美味~

「Café de Crié」是一家源自名古屋的連鎖咖啡店，提供好喝、季節限定的咖啡、茶飲、甜點與餐點，尤其義大利栗子蒙布朗與紫薯地瓜雙重蒙布朗等季節、地區限定商品更是不可錯過。不論是來杯草莓皇家奶茶、清爽的藍莓香蕉冰沙，還是濃郁的宇治抹茶拿鐵，皆能滿足味蕾，打造甜點控的夢幻樂園~

沖繩旅行必訪!!!

參觀完水族館後，不妨到「Café de Crié」細品甜點與飲品，感受沖繩的慢活與愜意時光吧!!!

Café de Crié沖縄豊崎店│交通

【日本沖繩豐見下午茶、甜點、咖啡廳推薦】Café de Cr

Google地圖請點我 > DMM Kariyushi水族館到Café de Crié沖縄豊崎店

 

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「Café de Crié iias Toyosaki」位於沖繩豐崎的 iias 購物中心1樓，鄰近2024年沖繩新開幕的「DMM Kariyushi水族館」，可以欣賞到沖繩獨特的海岸線和豐富的海洋生態景觀，提供多樣化的旅行體驗。

Café de Crié沖縄豊崎店│環境介紹

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參觀DMM Kariyushi水族館，順道朝聖沖繩豐崎購物中心

在假日午後，安妮王一夥人參觀完「DMM Kariyushi水族館」後，來到隔壁的沖繩豐崎購物中心1樓的「Café de Crié iias Toyosaki」享用下午茶。

「Café de Crié iias Toyosaki」採用柔和的燈光、舒適的座位環境，營造出放鬆的氛圍，可在此享受悠閒的咖啡時光，同時欣賞購物中心的景色。

Café de Crié沖縄豊崎店│菜單

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更多資訊：Café de Crié iias Toyosaki 的菜單

「Café de Crié iias Toyosaki」主打咖啡、茶飲有甜點，以及季節限定、特色餐點，適合搭配飲料享用。

 

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安妮王一夥人到訪時，剛好遇上了草莓季節，以及店家慶祝30週年紀念，因此有義大利栗子蒙布朗 (イタリア栗のモンブラン)，以及草莓皇家奶茶(ストロベリーロイヤルミルクティー)、藍莓香蕉冰沙(ブルーベリー&バナナスムージー)等選項，讓顧客每次到訪時，都能享受新奇獨特的美味體驗。

Café de Crié沖縄豊崎店│30週年紀念款 義大利栗子蒙布朗

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30週年紀念款 義大利栗子蒙布朗│30th イタリア栗のモンブラン

「義大利栗子蒙布朗蛋糕」的外觀以柔滑細緻的栗子泥擠成螺旋狀層疊，造型優雅，散發著高級甜點的魅力。

入口時，濃郁的栗子泥帶來順滑且微甜的口感，細膩而不膩口，甜點內部的海綿蛋糕增加了豐富的口感層次，鬆軟或酥脆交織出令人驚豔的對比，甜而不膩，超好吃的!!!

Café de Crié沖縄豊崎店│紫薯與地瓜雙重蒙布朗

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紫薯與地瓜雙重蒙布朗│紫芋と紅はるか芋のWモンブラン

「紫薯與地瓜雙重蒙布朗」，透過紫薯與地瓜兩種天然食材巧妙結合的紫黃色、猶如秋日般景色的雅緻甜點。

紫薯的濃郁和地瓜的順滑口感，感帶來自然的甜味，加上北海道鮮奶油與鬆軟的海綿蛋糕，每一口都充滿驚喜與細膩，展現了沖繩農產品自然的美味~

Café de Crié沖縄豊崎店│北海道南瓜塔

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北海道南瓜塔│北海道産えびすかぼちゃのタルト

「北海道南瓜塔」是一款以當季北海道南瓜製作的甜點，金黃酥脆的塔皮，鋪滿綿密的南瓜餡，帶有奶油香氣，呈現柔和的橙黃色澤。

安妮王最喜歡的就是那口感細膩的南瓜餡，南瓜本身的自然香甜和淡淡的奶香，甜度適中，加上一抹可口的鮮奶油，清爽不膩，增添視覺與味覺上的層次感，帶來溫暖的甜美享受。

Café de Crié沖縄豊崎店│草莓皇家奶茶

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草莓皇家奶茶│ストロベリーロイヤルミルクティー

季節限定的「草莓皇家奶茶」，在白色的奶泡上，點綴鮮紅的草莓果粒，融合濃滑的奶香與自然的草莓酸甜，微微的酸甜口感，散發淡淡的草莓香氣~

Café de Crié沖縄豊崎店│藍莓香蕉冰沙

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藍莓香蕉冰沙│ブルーベリー&バナナスムージー

深紫色的藍莓與淡黃色的香蕉融合，呈現清爽柔和的「藍莓香蕉冰沙」，帶著天然的藍莓酸甜與香蕉的濃郁香甜，既能解渴又富含水果風味，真是太好喝了~

Café de Crié沖縄豊崎店│香蕉冰沙

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新鮮的香蕉冰沙│フレッシュバナナスムージー

小孩都喜愛的「香蕉冰沙」，淡黃色的冰沙充滿濃郁的香蕉風味，入口時充滿自然甜味，並帶有一絲絲的熱帶水果甜蜜清爽的感覺，每一口都充滿舒適與滿足，一下子就喝光了XD

Café de Crié沖縄豊崎店│宇治抹茶拿鐵

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宇治抹茶拿鐵│香る宇治抹茶ラテ

深綠色的日式風味，就來一杯熱騰騰的「宇治抹茶拿鐵」吧!!!

抹茶的苦韻與奶香的濃郁完美結合，入口柔滑，獨特風味濃郁而不澀，再加上絲滑的奶泡，餘韻帶有淡淡的茶香，形成一種平衡且和諧的滋味，十分療癒~

Café de Crié沖縄豊崎店│美式咖啡

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美式咖啡│アメリカン

簡單純粹的「美式咖啡」，經典且保留了咖啡本身的風味，入口時帶有微微的苦味與酸香，讓人感受到咖啡的自然本質魅力。

Café de Crié沖縄豊崎店│咖啡拿鐵

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咖啡拿鐵│カフェラテ

「咖啡拿鐵」融合了深棕色的濃縮咖啡與乳白色的熱牛奶，上層覆蓋著細緻綿密的奶泡，平衡了咖啡的濃郁與牛奶的香醇，奶泡的綿密質地在口中輕輕散開，帶有淡淡的奶香與咖啡的微苦，帶來一絲絲愉悅的輕盈感~

Café de Crié沖縄豊崎店│評價

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DMM Kariyushi水族館附近美食推薦-Café de Crié

「Café de Crié沖縄豊崎店」位於沖繩豐崎的 iias 購物中心，提供多款精緻甜點與飲品，像是義大利栗子蒙布朗、草莓皇家奶茶等季節限定商品，環境明亮舒適，是參觀 DMM Kariyushi 水族館後的下午茶選擇，讓人放鬆身心，感受到悠閒的沖繩生活氛圍。

下次到沖繩旅遊，別忘了朝聖日本知名連鎖咖啡品牌「Café de Crié」，喝杯飲料，吃塊蛋糕，繼續展開美好的沖繩自由行~

Café de Crié沖縄豊崎店│聯絡資訊

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店名：Café de Crié iias Toyosaki (カフェ・ド・クリエイーアス沖縄豊崎店)

地址：日本〒901-0225 Okinawa, Tomigusuku, Toyosaki, ３番３５ イーアス沖縄豊崎１階

營業時間：10:00–21:00

官網：https://c-united.co.jp/store/detail/001570/?utm_source=gmb&utm_medium=click&utm_campaign=1570

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