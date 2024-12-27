The Café By想餐飲集團旗下新品牌-主人想鍋物，隱身在商辦大樓裡，裡面居然有座隱藏版空中花園，餐廳使用大量透明玻璃，戶外一片綠意盎然，使用淺色木質餐桌椅，在住宅區中形成一隅異國風情，燈光美，氣氛佳，成為高貴不貴有質感的餐廳，新開幕推出兩人同行即可送肉，冬天正是吃鍋的好季節，很適合來此嚐鮮享用。

入口佈置相當夢幻，Tiffany藍色拱門，佈置各種花花草草，還有戶外空中花園，成為林口最美火鍋店。

慶開幕推出兩人同行單點兩主鍋，即贈美國頂級牛五花(6oz)或特選梅花豬(6oz)2選1。

單點任一主人鍋，即可用優惠價666元點日本A5和牛紐約客(4oz)乙份(原價1100元)每鍋限點乙次。

即日起至2025/1/15，可以把握時間來嚐鮮。

餐廳位於二樓，櫃台服務人員也在二樓。

用餐環境寬敞舒適，四周擁有大片的落地窗可以欣賞窗外風景。影片分享

加入會員也有送肉，另外累積點數可兌換餐點。

最新DM，實際DM以店家為主，共鍋低消200元，可折扺餐點。

掃QR Code，採線上點餐。

醬料無限自取。

還有小型的飲料吧和甜點區，白飯、冬粉、王子麵無限享用，最特別的是有紅豆牛奶和紅豆湯超好喝的～

美國頂級牛五花390元。肉品不多但很精緻美味～

特選梅花豬肉380元。

兩人同行再送一盤肉。

單點海鮮：海鱸魚魚片128元，甜白蝦128元。

滿滿的一桌超豐盛的～

吃飽別忘了去戶外空中花園走走，享受被花海包圍的感覺～

這裡超好拍的，在此享受與花藝相遇的美好，彷彿置身於花園中的舒心自在。

空中花園戶外座位區。

空中花園有一個發呆亭，可惜天氣不好下雨，想必天晴時應該更美～

意外發現旁邊居然有滿地的楓葉。

在此用餐之餘，還可以享用小而美的戶外空中花園，真是意外之喜！

主人想鍋物：新北市林口區文化一路一段250號二樓；營業時間：11:00-00:00

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