又到了歲末年終的時候

緊接著而來就是過年了

年節禮盒是該著手準備

春節禮盒推薦、桃園伴手禮推薦【拾瑞咖啡烘培】

是桃園甜點烘培與桃園巴斯克蛋糕專賣店

巴斯克蛋糕、蛋黃酥、千層酥真材實料手工製作

不愧是年節送禮必備首選唷!!

【拾瑞咖啡烘培】

位在桃園區中埔二街上

於社區大樓的一樓店面

門口有機車停車格可停放

【拾瑞咖啡烘培】

店內環境溫馨舒適

採用歐式裝潢風格

展現精緻卻不過於奢華的氛圍

且大面落地窗更呈現明亮感

有提供靠窗座位與像包廂的空間

方便客人悠閒的品嘗咖啡與甜點

一進門立刻就被展示櫃的甜點吸引

【拾瑞咖啡烘培】提供各式

巴斯克蛋糕、蛋黃酥、千層酥、布朗尼、

原味可頌、小農生吐司、手工餅乾等

所有產品都是限量且手工製作

建議提前訂購避免現場撲空唷!!

【拾瑞咖啡烘培】巴斯克蛋糕系列

光是口味就多達十種耶!!

且有圓形六吋與1/4切片狀

其中圓形六吋可選單一口味或混搭

混搭的話可任挑四種口味

如有指定口味需三個工作天前下單

不然就依當日現場提供的為主

而若自行到店取貨

一盒以上即送美式咖啡一杯

加價$70換小農拿鐵

六吋巴斯克蛋糕和十顆蛋黃酥&千層酥等

都有提供精美禮盒包裝方便送禮

不僅大方體面也讓人非常有面子

且兩盒以上就有95折優惠唷!!

【拾瑞咖啡烘培】菜單

巴斯克蛋糕有原味、南瓜、抹茶、

紅茶、莓果、橙香、檸檬、巧克力、

焦糖海鹽、布朗尼、玫瑰荔枝等

其他還有蛋黃酥系列和無蛋系列

而這次女王帶了兩款巴斯克蛋糕

和蛋黃酥、千層酥來分享唷!!

原味巴斯克蛋糕

【拾瑞咖啡烘培】原物料都是法國進口

法國Le Gall燈塔發酵奶油塊、

法國萊思克LESCURE – AOP認證的發酵奶油等

完全蛋奶素，不使用豬油、色素粉

而這款原味巴斯克蛋糕有別於一般外層烤至焦褐色

【拾瑞咖啡烘培】為保有健康美味

將巴斯克蛋糕維持乳酪的原色唷!!

原味巴斯克蛋糕口感濃郁細緻

蛋糕體吃起來濕潤不乾口

中間為半濕潤口感像冰淇淋

乳酪香氣厚實一點都不顯膩

在口中交織出動人的饗宴

是令人無法忘懷的美味耶!!

海鹽焦糖巴斯克蛋糕

另一款口味是海鹽焦糖

使用焦糖醬與海鹽做巧妙融合

依完美黃金比例調配出香濃口感

吃起來多了焦糖的苦甜滋味外

卻一點都不會顯得死甜膩味喔!!

明顯的層次感帶著豐富變化性

相得益彰的結合卻不搶其丰采

整體表現可圈可點超級好吃的

馥郁醇口女王超喜歡這口味呢!!

蛋黃酥禮盒

【拾瑞咖啡烘培】蛋黃酥禮盒

是蛋黃酥、千層酥可任選混搭

這樣一次就能品嚐到不同口味

千層芋頭酥

【拾瑞咖啡烘培】千層芋頭酥

製作過程耗時又費工

需要剛剛好的溫度與特定的環境

重點是每小時才能烤出十顆以上

極限量，購買需要十天以前訂購

他們家的千層芋頭酥

特別的是內餡有包蛋黃

淡紫色的螺旋漂亮外表

餅皮酥脆爽口帶有層次

包裹綿密芋頭和鹹蛋黃

甜鹹交織也富含濕潤度

清新甘甜又沒有油膩感

會讓人一吃上癮停不了

紅豆蛋黃酥

內餡除有一整顆鹹蛋黃外

還結合綿密細緻的烏豆沙

鹹甜交錯的滋味有明顯層次

讓整體口感鹹香綿密很好吃

女王自己就忍不住連吃兩個

綠豆蛋黃酥

選用綠豆沙和鹹蛋黃做成內餡

鹹香十足還帶有甜甜的滋味

淡雅的甜度柔和雅致

口感不會太甜膩與乾澀

細細咀嚼滿是幸福感動

芋頭蛋黃酥

結合了芋泥內餡和鹹蛋黃

綿密鬆軟更帶出芋頭的甜

尾韻融合鹹蛋黃的香氣感

一點都不死鹹非常的好吃

【拾瑞咖啡烘培】

營業時間 : 09:00~21:00(每周二公休)

電話 : 03-3013889

地址 : 桃園市桃園區中埔二街114號

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