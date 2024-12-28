團團圓圓年夜飯，有春茶館年菜搶先訂

有春茶館年菜搶先訂｜店家介紹

結合台灣味美食與喝茶文化的有春茶館，店址位在台中大進街上，鄰近鬧區公益路與大墩路，是台中熱門的中式茶餐廳，

有春茶館台中人日常覓食的好去處(食記請點我)，以綠色餐桌為出發，大多採用中部在地或當季的食材美味，除了古早味台菜小食之外，不定期會推出新菜色，每年歲末的開運迎春外帶年菜與新年聚餐預訂的詢問度也超高！

有春茶館今年推出了大小外帶年菜組合金蛇迎春鴻運(6-8人份)與蛇年富貴福運(4-6人份)，菜式也可以單點，像米愛吃蝦子就會想點雙份！提供兩種訂購方式，分別為除夕前三天可自取的熱年菜，和1/17前訂購的冷凍宅配年菜。團圓宴當天，只要小電器、微波爐一鍵解凍加熱，彈指就能化身大廚優雅上菜，超方便！

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有春茶館

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有春茶館年菜搶先訂｜店家介紹與停車資訊

有春茶館 大墩店

評分： / 4.3

地址：40861台灣台中市南屯區大進街377號( 地圖 )

電話：04 2322 1669

營業時間

星期一: 11:30 – 21:00,

星期二: 11:30 – 21:00,

星期三: 11:30 – 21:00,

星期四: 11:30 – 21:00,

星期五: 11:30 – 21:00,

星期六: 11:30 – 21:00,

星期日: 11:30 – 21:00

星期一: 11:30 – 21:00, 星期二: 11:30 – 21:00, 星期三: 11:30 – 21:00, 星期四: 11:30 – 21:00, 星期五: 11:30 – 21:00, 星期六: 11:30 – 21:00, 星期日: 11:30 – 21:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎官方：有春茶館

▎除夕公休一天｜大年初一之後想用餐，建議提早預約訂位

🅿️ 鄰近收費停車場：城市車旅、育新停車場

有春茶館年菜搶先訂｜菜單MENU

▎訂購須知：

▸ 除夕前三天可自取｜熱年菜

▸ 1/17前訂購｜冷凍宅配年菜

▎年菜早鳥優惠：請點我

▸ 2025/01/10前預訂即享早鳥價！

▸ 即日起開放預定店取｜2025/01/27 20:00止！

▸ 宅配預定｜2025/01/17 15:00截止！

＝ 限量供應，額滿為止！ ＝

(取自 有春茶館 官方)

有春茶館年菜搶先訂｜年菜介紹

◍━━ 有春茶館年菜｜金蛇迎春鴻運組 ​━━◍

▎扁魚沙茶鍋

▎白灼豬蹄花燉全雞

▎紅霞醉蝦｜雲林烏魚子

▎阿嬤手工雞捲｜蛋黃麻薯芋丸

▎鹽焗味噌豬五花

▎麻油雞米糕

▎拇指發糕

扁魚沙茶鍋

冬天的幸福時刻就是圍爐吃火鍋！食材澎湃的沙茶鍋以扁魚和九孔鮑為主角，煮入大量時蔬來提襯海味鮮甜。

內含大白菜、蔥段、木耳、牛蕃茄、豆皮與豆腐(冷凍年菜無豆腐)等豐富時蔬，煮出來的湯頭甘甜在喉韻，吸飽飽精華的蕃茄與豆皮，超愛咬下會爆汁的口感，清甜爽口的滋味，很好的解了年菜的膩

白灼豬蹄花燉全雞

這鍋冒著騰騰熱霧的豬蹄燉全雞，一上桌就被他的香氣給折服！以大量當歸、紅棗與蒜頭將全雞與豬蹄燉燉至色呈乳白且精華釋出，濃香溫潤好鮮甜！

軟嫩不柴的雞肉，與彈牙帶Q度的豬蹄，都成了這道鮮醇雞湯的配角。雞湯膠質滿滿，越煮越甘甜，不小心就喝了幾碗～

紅霞醉蝦｜雲林烏魚子

象徵鴻運當頭的蝦蝦們，排排沐浴在香醇紅露酒與中藥材裡，蝦肉口感爽彈又鮮甜入味，年菜最喜歡吃蝦料理了！

而有著子孫繁衍好寓意的烏魚子，以高粱酒浸泡後火烤，是每年必登場的重頭戲，綿黏鬆軟與剛好的鹹度，配著蒜苗與白蘿蔔是經典不敗的美味配方

阿嬤手工雞捲｜蛋黃麻薯芋丸

這兩款小點上桌前，建議回烤或氣炸來還原脆度，外酥內軟鹹香夠味，手工雞捲就是款樸實耐吃的阿嬤古早味

蛋黃麻薯芋丸絕對是有春茶館的熱門小點之一，日常來店裡都吃得到，有春老粉的點台率超高，拿來入年菜也無違合！炸得外酥內軟，麻糬球裡是綿桑芋泥與蛋黃，集鹹甜Q彈於一球，一口氣可以消滅兩顆，好吃！

鹽焗味噌豬五花

年菜少不了澎湃的肉料理，選用有產銷履歷的台灣好豬味做鹽麴味噌風味，享用前建議將豬五花表層炙燒一下，將油脂燒出香氣。

五花肉的肥瘦肉比例用心拿捏，入口彈嫩脆Q，香氣馥郁厚度也抓很好，十足的配飯神器

麻油雞米糕

祈求來年豐收的米糕，是年夜飯餐桌上常見的身影。以米糕鋪底，搭配老薑、麻油乾煸出香氣的舒肥雞進補，再以芋頭地瓜籤堆成黃金色小山丘，用料含金澎湃(冷凍年菜無剉籤）

將微黏香Q不軟爛的糯米糕和彈嫩大塊的雞肉染上麻油香，結合剉籤的絲絲脆感，不只唰嘴對味，也令米糕添了些趣味與爽度。

拇指發糕

意味把好運大發吃入肚，的拇指發糕，也是有春的好評菜色，Q軟黏潤不噎喉，口感做得很好。

選擇熱年菜的話，還會以紅潤潤的玫瑰花醬增添喜氣，清香微甜玫瑰醬，加乘了發糕魅力，是米喜歡的發糕口感，也是過年刮刮樂前必吃的吉祥物 XD

◍━━ 有春茶館超人氣｜麵茶炸年糕 ​━━◍

超愛炸年糕的米，覺得這道麵茶炸年糕是來有春的必點起手式！炸至片片焦香金黃，咬著外酥脆內軟Q，蜜甜又黏糯饞心，沾著古早味麵茶也別有一番風味，這道是米的有春最愛，也是回訪率極高的小點！

有春茶館年菜搶先訂｜加碼送食譜

12/31前訂購任一有春茶館團圓年菜組合，即加贈一本【免開火！巧用家電做台菜】料理食譜，由【台菜王子黃景龍 x 有春茶館創辦人陳沛瀅】攜手推出的免開火料理書，讓料理新手村也能變身總舖師辦桌～

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