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【西區】Smoker Resto煙燻 位於巷弄裡的寶藏美食～從早午餐到晚餐都可品嚐到鐵鍋料理與義大利麵的全天候美食
【西區】Smoker Resto煙燻 位於巷弄裡的寶藏美食～從早午餐到晚餐都可品嚐到鐵鍋料理與義大利麵的全天候美食
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2024-12-29 17:35:00
文字：黑門莉's 生活、旅遊、美食日記
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SMOKER 煙燻
phone
04-2302-0813
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台中市西區模範街1巷13號
4.22
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美味度
4.14
服務品質
4.29
裝潢氣氛
4.64
CP值
4.21
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