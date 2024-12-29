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> 美食 > 【西區】Smoker Resto煙燻 位於巷弄裡的寶藏美食～從早午餐到晚餐都可品嚐到鐵鍋料理與義大利麵的全天候美食

【西區】Smoker Resto煙燻 位於巷弄裡的寶藏美食～從早午餐到晚餐都可品嚐到鐵鍋料理與義大利麵的全天候美食

台中 Smoker Resto煙燻 SmokerResto 台中早午餐 more
2024-12-29 17:35:00 文字：黑門莉's 生活、旅遊、美食日記
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黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

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SMOKER 煙燻

phone04-2302-0813
place台中市西區模範街1巷13號
4.22 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.14
服務品質
4.29
裝潢氣氛
4.64
CP值
4.21
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