台中西屯冰店_娜娜雪花冰─西屯下午茶推薦，純手工製作雪花冰冰磚，銅板價甜品、百元雪花冰好拍也好吃，還有超Q萌的薑餅人珍珠鮮奶茶，吃完順遊國家歌劇院、秋紅谷_附菜單，台中國家歌劇院附近美食、台中西屯銅板價美食

目錄索引

1. 關於娜娜雪花冰

2. 交通指引_娜娜雪花冰

3. 娜娜雪花冰環境開箱

3.1 娜娜雪花冰_接待區

3.2 娜娜雪花冰_製餐區

3.3 娜娜雪花冰_用餐空間

4. 娜娜雪花冰餐點分享

4.1 舒芙蕾系列

√ 巧克力舒芙蕾

√ 黑糖珍珠舒芙蕾

4.2 甜湯系列

√ 酒釀湯圓

4.3 綿綿冰系列

√ 草莓綿綿冰

4.4 飲料系列

√ 薑餅人抹茶拿鐵

√ 史努比珍珠鮮奶茶

5. 消費資訊

5.1 娜娜雪花冰菜單

6. 台中西屯冰店相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於娜娜雪花冰

「台中西屯冰店_西屯下午茶推薦」

「台中國家歌劇院附近美食_台中西屯銅板價美食」

娜娜雪花冰在哪裡

娜娜雪花冰位於台中市西屯區台灣大道三段306巷37號，近台中新光三越、國家歌劇院、秋紅谷，附近有汽車停車格、汽車收費停車場、機車停車格、公車站。

娜娜雪花冰環境_餐點特色

「簡約溫馨用餐空間_不收服務費」

「純手工製作雪花冰冰磚_銅板價暖心甜品、現做舒芙蕾」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_新光三越站，走路3分鐘。

機車：附近機車停車格_上石路

汽車：附近汽車停車格_弘孝路；城市車旅_惠中A站，走路3分鐘。

Ⅱ 交通指引_娜娜雪花冰

台灣大道三段306巷_台中新光三越、國家歌劇院附近

聖誕節當天在台中新光三越附近走走，Google地圖搜尋草莓冰注意到的寶藏雪花冰店─ 娜娜雪花冰。

Ⅲ 娜娜雪花冰環境開箱

雪花冰店門口

搭乘公車到新光三越站下車後，往台灣大道三段306巷走，走道轉彎處即可看到娜娜雪花冰店。

營業時間

娜娜雪花冰營業時間為：

三~日 12：00~22：00，週一、二公休。

■ 娜娜雪花冰_接待區

接待區

付款方式

在娜娜雪花冰外帶、內用可使用現金、LinePay付款。

QR Coden掃碼點餐

選擇內用可掃描QR Code點餐送單 → 接待區付款。

等候區

接待區旁有擺放椅子給外帶的朋友們稍坐等候。

■ 娜娜雪花冰_製餐區

製餐區

娜娜雪花冰供應的所有餐點、飲料均由闆娘一人完成，看得到製作餐點的區域維持得相當乾淨，享用美味、吃得安心。

■ 娜娜雪花冰_用餐空間

窗邊用餐區

一個人走進娜娜雪花冰，可以選擇在窗邊座位區用餐。

四人桌

Ⅳ 娜娜雪花冰餐點分享

這餐點了：

巧克力舒芙蕾

黑糖珍珠舒芙蕾

酒釀湯圓

草莓綿綿冰

薑餅人抹茶拿鐵

史努比珍珠鮮奶茶

■ 舒芙蕾系列

√ 巧克力舒芙蕾 99元

以獨家舒芙蕾配方現點現做、厚度刷滿存在感的雙層軟綿舒芙蕾為主角，淋上特製鮮奶油、灑上Oreo巧克力碎片提香，上桌~

每一口都可以吃到相當濃厚的巧克力香氣、鮮奶油的奶香在嘴裡交織的甜蜜好滋味，整體甜度適中，大約飲料店的5分糖。

√ 黑糖珍珠舒芙蕾 99元

咀嚼控大推的黑糖珍珠舒芙蕾！

舒芙蕾上擺滿的黑糖珍珠大平台，超吸睛~

綿密舒芙蕾跟軟Q自帶黑糖幸福甜香的黑糖珍珠，根本靈魂伴侶，在嘴裡完美地搭在一起，口感香氣層次豐富。

■ 甜湯系列

√ 酒釀湯圓

入冬後推出的新品─酒釀湯圓，端上桌就被飄散在空氣中的迷人酒釀香氣吸走所有注意力。

每一勺都可以吃到大約3~5分糖的滑順甜湯，軟綿嫩Q的白湯圓、紅湯圓，冷意颼颼的晚上吃一碗很暖！

■ 綿綿冰系列

√ 草莓綿綿冰 260元

草莓控看這邊！

草莓綿綿冰上嵌入的切半草莓都是一號果大小的甜滋滋草莓鮮果，每一塊都可以吃到馥郁的草莓果香、自然甜。

基底是手工製作草莓雪花冰冰磚現挫的綿綿冰，甜度大約5分糖，一樣可以吃到滿滿的草莓香。

■ 飲料系列

√ 抹茶拿鐵 90元 + 薑餅人飲料瓶20元

真材實料看得到、喝得到的抹茶拿鐵，這裡有！

用餐當天適逢聖誕節，點了一瓶用薑餅人飲料瓶裝的抹茶拿鐵，應景地穿戴上圍巾、聖誕帽，實在有夠可愛。

推薦無糖版本~

搖晃均勻後入口，每一口都可以喝到很醇厚的抹茶香氣，跟濃醇鮮奶完美交織的順口好味。

√ 史努比珍珠鮮奶茶 90元

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024/12/25(三)

√ 付款方式：現金、LinePay

√ 低消：一份餐食或飲料

■ 娜娜雪花冰菜單

台中西屯冰店_娜娜雪花冰菜單，攝於2024/12/25

Ⅵ 台中西屯冰店相關資訊

娜娜雪花冰

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設施：洗手間

⏰ 營業時間

三~日 12：00~22：00 (週一、二公休)

📍 地址：台中市西屯區台灣大道三段306巷37號

📞 電話：0968 088 073



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■ 品牌資訊

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