2025台中年菜推薦-有春茶館團圓年菜。台中南屯人氣茶館，2021～2023連續三年獲得經濟部商業署經典台菜餐廳認證，2025年度限量發售島嶼台味冷凍年菜料理，有金蛇迎春鴻運組及蛇年富貴福運組兩款年菜份量可選擇，除了冷凍宅配，也可以店取年菜、還有現場內用的熱年菜，於2025/1/10前訂購還享有早鳥優惠價！也很適合新年聚餐、團體包場，有美食又免收拾，更方便好好聊天

有春茶館團圓年菜

有春茶館 位置與停車

有春茶館位在大進街上，靠近公益路，在公益路與大墩路上有公車站牌可到，距離台中捷運文心森林公園站走路10分鐘，周圍還有三個收費停車場，在交通上可說還滿便利的！方便親朋好友來聚餐～

店內布置了許多充滿古早農村氣息的各式謝籃，讓人來有春茶館不只是品嘗台灣美食，也能接觸台灣傳統文化。

部分座位區也有用竹簾做彈性區隔成半包廂感覺，內側還有一區適合團體聚會。

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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有春茶館 年菜價格、訂購須知

金蛇迎春鴻運組及蛇年富貴福運組兩款年菜，亦可單點， 於2025/1/10前訂購享 早鳥優惠價 ，01/10至01/27為 新春價 ，另外也有 熱年菜內用 價格。

預定店取至2025/1/27 20：00止。

宅配預定至2025/1/17 15：00截止，限量供應額滿為止，自取當日請記得攜帶訂單。

年菜內容包含有：紅露醉蝦、雲林烏魚子、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻薯芋丸、鹽焗味噌豬五花、白灼蹄花燉全雞、扁魚沙茶鍋(這道是金蛇迎春鴻運組才有)、麻油雞米糕、拇指發糕

金蛇迎春鴻運組（每桌6~8人份） 熱年菜 6080元、新春價 5188元、早鳥價 4988元

蛇年富貴福運組（每桌4~8人份） 熱年菜 4800元、新春價 4188元、早鳥價 3988元

２組的差異主要是份量，以及小份量的是無扁魚沙茶鍋，其他品項是相同。

花飾擺盤只限內用金蛇迎春鴻運組。

有春茶館 年菜介紹

阿嬤手工雞捲、蛋黃麻薯芋丸

阿嬤古早味雞捲使用新鮮魚漿加入時蔬包裹上豆皮製作，外層香酥、裡面內餡鹹甜夠味，非常涮嘴

包了鹹蛋黃和芋泥的酥炸蛋黃麻薯芋丸，外皮有著像炸白糖粿的Q彈，鹹香的金沙芋泥也好好吃，讓人吃完一顆還想再吃一顆，大小朋友都喜歡！

紅露醉蝦、雲林烏魚子

年菜中不可少的就是喜氣洋洋的蝦子，一般常見的是紹興醉蝦，而有春茶館特別選用紅露酒搭配紅棗入菜，甘醇順口又滋補，蝦肉相當入味又富彈性。

嚴選雲林名產烏魚子，海味魚卵經過噴槍炙燒出香氣，飽滿口感濃郁不腥羶，搭配白蘿蔔或蒜苗讓口感富變化、更加清爽好吃！

麻油雞米糕(外帶、宅配不含芋絲)

在有春茶館”內用”的麻油雞米糕會多了現炸的芋頭絲點綴，餅乾般的涮嘴口感讓整道米糕更添香氣與脆口變化

細心煸香的薑片與麻油拌炒舒肥後的雞肉，保有古早味的麻油雞酒香氣，但是嫩口的雞肉纖維不卡牙更加鮮嫩，還有舒服酒香~

米糕在家加熱時，建議你要用電鍋搭配蒸布蒸熱，這樣能讓米飯保有Q彈、不過於濕軟。

麻油與香菇香氣與彈牙米粒結合，好吃又很有飽足感。

鹽焗味噌豬五花

以台灣溫體豬五花加上台灣味噌醃製入味，鹽焗去油膩、內用上桌時還再用噴槍炙燒，讓油脂香氣噴發，適口鹹香與厚切札實口感不只很下飯，也適合作為喝酒喫茶聊天時的點心。

白灼蹄花燉全雞

以全雞燉煮的雞湯對於需要拜拜的家庭也很方便，加上白灼豬腳更添富貴感與滿滿膠質

加入當歸、紅棗、蒜頭入湯，將全雞燉煮至軟嫩好撕咬，舒服的藥膳香氣與蒜香讓雞肉不須額外調味就很好吃

白灼豬腳去掉雜味只留下滿滿豐沛膠質，柔軟又不失彈牙，吃起來又不會有太過油膩感覺，妮妮個人非常喜歡，一個人就吃了好幾塊

舒服的湯頭溫潤暖身，正適合除夕晚上一起溫暖團圓喝熱湯

扁魚沙茶鍋

(金蛇迎春鴻運組才有提供)

以扁魚加上沙茶的鹹香湯頭，配有九孔鮑、牛蕃茄、大白菜、豆皮、木耳、蔥段等配料(冷凍年菜不包含豆腐)，滿滿一鍋料相當豐富，在家煮的話還可以自己再加入米粉、冬粉等吸收湯汁也好好吃~

九孔鮑大顆飽滿有肉又彈牙，一上桌就成為這鍋視覺主角，搭配扁魚香氣讓湯頭充滿海味、沙茶鹹香、蔬菜的甘甜，很有層次感又富變化。

拇指發糕

傳統過年必備的發糕，每次總是做一大碗，但現代人根本吃不了這麼多的量，所以有春把它迷你化了，不只是拜拜必備，也是餐桌上的好吃甜點。

內用的，會在鬆綿軟糯白色發糕淋上使用埔里友善種植的玫瑰醬，甜而不膩又香氣迷人，讓人吃完一顆還能再吃一顆～如果是外帶的話，可以自己額外加購玫瑰醬點綴，更添儀式感與香氣。

整體感想：

有春茶館2025年菜從手作麻油雞米糕到白灼腳庫燉全雞，每一道都是阿嬤家傳的美味料理，讓您輕鬆進廚房、就能搞定團圓美好滋味，不只有冷凍宅配，亦可店面自取，可整套購買亦可單點。更方便的是還有熱年菜內用，讓你連加熱、收拾的工作都省起來~除夕休息之外，其他年假期間皆有營業喔！數量有限、趕快訂位。

2025/1/10前訂購享早鳥優惠價，01/10至01/27為新春價

有春茶館店家資訊

有春茶館 大墩店



地址:台中市南屯區大進街377號



電話:04-23221669



營業時間:11:30-21:00

農曆春節，除夕休息，初一至初五正常營業

《免開火！巧用家電做台菜》

料理書推薦，老字號台菜餐廳儂來餐廳-龍師傅聯手有春茶館創辦人-陳沛瀅，再造台菜新風潮！

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有春茶館 公益活動

新年了，每一年與有春茶館一起分送寒冬中的愛，圍爐年菜有著孩子們的期待。因為您我讓人感受無比的溫暖！期盼您與我們一同，讓孩子們有個美好的新年，好好的吃飯、好好的過節。在寒冷的季節中、有著暖心的期待與互動！

大家認捐的暖心年菜可以選擇：張秀菊基金會或樂說多元專業發展協會，我們將為您送出，為他們的年節餐桌多一點暖意。

活動細節與官方活動連結

勸募期間: 2024/12/25號~2025/1/15號

➤年菜餐廳懶人包

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