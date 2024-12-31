路徒行旅花蓮東大館地理位置超優，位於花蓮市中心金三角商圈，走路就到花蓮文化創意產業園區，大廳提供24小時提供泡麵、零食、飲料、餅乾等無限享用，最新方案平日入住還有機會享免費升等四人房，提醒此為環保旅店不提供一次性包裝盥洗用品要自行攜帶，房間寬敞舒適，乾淨明亮，搭配花蓮振興補助，平日只要百元初就能入住，為花蓮PC值高住宿旅店。

周邊超多美食有周家蒸餃、廟口紅茶、老牌炸彈蔥油餅、液香扁食、鵝肉先生、蔡記豆花、海埔蚵仔煎等。

大廳走工業風，木質裝潢柔和燈光，給人很溫暖的感覺～

最大的特色的就24小時免費提供泡麵、餅乾，、飲料，讓你就算晚到也不會餓到。

一樓大廳還有大型投影布幕，可以在此看棒球，配飲料、點心很過癮。

來花蓮入住路徒行旅東大館享限量升等，預訂指定房型享雙人入住免費升等奇境四人房。

每日限四組 指定房型：尋寶雙人房入住日期：9/1~11/30日止，平日（一~四）

奇境四人房：今天很幸運居然被升等四人房。

這裡沒有停車場，但有提供免費自行車租借，在花蓮巿區真的相當方便。

花蓮必遊景點：花蓮星巴克理想門巿

再次再訪，風景還是一樣的美，但人潮多了許多，成為旅行團景點，小小的園區到處都是人。

現在正是落羽松轉紅的季節，想必再來變紅後一定更美～

周邉美食：春虫冰室，有別於豐春的甘蔗冰，這裡用手炒黑糖黑糖剉冰，配料全部手工熬煮，還有在外面吃不太到的洛神、桑葚和鳳梨作為挫冰配料，相當特別。

路徒行旅花蓮東大館：花蓮縣花蓮市光復街45號

春虫冰工場花蓮縣壽豐鄉壽豐路一段3號：營業時間：10:00-18:00

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