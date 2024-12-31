在忙碌的生活中，總是需要找一個地方好好犒賞自己或與家人、朋友共享美食時光

如果你正在尋找桃園八德的美食好去處，那麼久久台菜海鮮餐廳絕對是不容錯過的選擇

這裡不僅提供新鮮美味的台菜和海鮮，還有令人難忘的用餐體驗

想要在週末找個地方放鬆一下？久久台菜海鮮餐廳絕對是你的不二選擇

在這裡你可以品嚐到各種美味佳餚，享受愉快的用餐時光

而且餐廳位於八德交通便利的地點，最重要的是，餐廳前有寬敞的停車空間，讓你不必為停車問題煩惱

久久台菜海鮮餐廳

電話：03 367 9367

地址：桃園市八德區東勇街5號

營業時間：11:00–14:30，17:00–21:30

菜單

餐廳的環境舒適寬敞，服務親切，無論是家庭聚餐還是朋友聚會，都非常適合

餐廳還會招待每桌顧客一道免費的小菜—毛豆，讓你在等待主菜的時候也能享受到美味



來到久久台菜海鮮餐廳，怎能不點上一道經典的白斬閹雞？

這道菜選用最新鮮的食材，經過簡單但講究的烹調方式，完美保留了雞肉的鮮嫩多汁

白斬閹雞皮薄肉嫩，每一口都能感受到雞肉的原汁原味，再搭配店家特製的蒜蓉醬料，香氣四溢，令人垂涎欲滴

來到久久台菜海鮮餐廳，別忘了點上一道清爽健康的炒地瓜葉

這道家常菜選用新鮮嫩綠的地瓜葉，搭配蒜末爆香

地瓜葉的口感清脆爽口，帶著一點自然的甜味，每一口都能感受到食材的鮮美原味

一道必試的經典菜品就是金沙豆腐

這道菜選用了細膩的豆腐，經過特製的金沙醬汁調味，外脆內嫩，每一口都帶有濃郁的風味

不容錯過的美味之一就是蔥爆牛肉，這道菜選用優質的牛肉，經過快速翻炒，鎖住肉質的鮮嫩

搭配大量新鮮的蔥段，香氣撲鼻，口感更是讓人垂涎欲滴

蔥爆牛肉的醬汁濃郁入味，每一片牛肉都吸滿了醬香，外焦內嫩，讓人吃了還想再吃

金莎中卷是你絕對不能錯過的美味之一

這道菜選用新鮮的中卷，經過特製的金莎醬汁調味，口感鮮嫩而有嚼勁

內裡則保留了最原始的鮮甜，每一口都充滿了獨特的醬香風味

這道菜選用新鮮的水蓮，經過簡單但精緻的炒製，保留了水蓮原有的脆嫩口感

四季肥腸是一道不容錯過的招牌菜

這道菜以新鮮的肥腸為主料，經過精心處理，保留了肥腸的鮮嫩與獨特風味

四季肥腸的特色在於它的調味醬料，經過特製的香料和調料，將肥腸煮至入味十足，外焦內嫩

必點的美味之一就是蚵酥

這道經典的台灣小吃選用了新鮮的蚵仔，經過特製的酥炸工藝處理，使其外酥內嫩

蚵酥的外層金黃酥脆，內裡則保留了蚵仔的鮮甜與滑嫩，每一口都充滿了濃郁的海味

淮山排骨湯是一道讓人回味無窮的經典湯品

這道湯品選用優質的排骨和新鮮淮山，經過慢火熬煮數小時，精華融入湯中

淮山的細膩口感和排骨的豐富風味在湯中完美融合，每一口都溫暖心靈

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