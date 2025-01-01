極鶴和牛鍋物｜台北最狂A5和牛海鮮吃到飽，還有專人桌邊剝蝦給你吃!

這家【極鶴和牛鍋物(旗艦店)】未免也太浮誇了吧~居然有日本A5和牛、日本F1國產牛…等頂級肉品，以及高單價的根島生態蝦吃到飽，超過數十種高級海陸食材無限享用，還有專人桌邊剝蝦給你吃，挑戰全台北最奢華的吃到飽！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

極鶴和牛鍋物(旗艦店) 環境分享

▼【極鶴和牛鍋物(旗艦店)】位於台北市大安區仁愛路上，從捷運忠孝敦化站5號出口/東區地下街12號出口，步行6分鐘即可抵達~

▼【極鶴和牛鍋物(旗艦店)】用餐環境充滿日式氛圍感，搭配山水造型非常時髦高級，整體用空間舒適又很有氛圍感!

▼【極鶴和牛鍋物(旗艦店)】自助區提供冰品和飲料吧台無限暢飲，冰品有霜淇淋和蜂蜜冰淇淋，撒上抹茶粉的蜂蜜冰淇淋，口感綿密細緻帶有天然蜜香，好吃到連續裝了好幾球!

▼【極鶴和牛鍋物(旗艦店)】的肉品海鮮都是選用高品質，肉品部分都是新鮮現點現切，海鮮還有提供貼心的桌邊剝蝦服務！

極鶴和牛鍋物(旗艦店) 菜單

終極日本和牛吃到飽：優賞吃到飽 $1580 極賞吃到飽 $2280

全桌需點同一種消費方案，另收10%服務費

用餐時間120分鐘，入座後90分鐘最後加點

極鶴和牛鍋物(旗艦店) 餐點介紹

極賞吃到飽💰2280元/人

湯品

▼湯品共有七款不同的風味，可以搭配成鴛鴦鍋享用，包含昆布清湯、川渝麻辣、大漢蒙古、御膳花雕雞、胡椒雞白湯、香醇牛奶日式壽喜燒、限量海南椰子雞，我個人推薦特別的限量海南椰子雞，喝起來爽口鮮甜，無論涮肉或海鮮都好對味~

肉品

▼肉品可以吃到牛豬雞羊多款品項，日本A5和牛更是包含霜降/雪花/赤身/羽下/肋眼上蓋/沙朗心，入口即化的肉質令人難忘，直接點個幾盤就回本啦!

▼除此之外居然還有神戶紅酒牛只要打卡就會招待，在外面單點火鍋店隨便點都要破千!

▼豬肉我大推桐德盤克夏豬腹協和桐德黑蜜豬梅花，沒有腥味帶有淡淡甜香，吃起來肉質完全不輸給牛肉!

海鮮

▼極上海鮮有多達數十款的選擇，包含北海道生食干貝、生鮮鮑魚、根島生態蝦、龍膽石斑極品扇貝、嚴選透抽、天使紅蝦、無毒草蝦、翠玉白蝦、廣島生蠔（需熟食）生鮮小卷、特大蛤蜊、片刀鯛魚、現撈鱸魚、特選鮭魚等，每一款都是頭好壯壯又新鮮!

▼大愛這個根島生態蝦，是天然野放印尼紅樹林海域，隨潮汐古法海捕，不吃人工飼料，只吃海洋綠色生物長大，高鹽度的海水使蝦肉緊實彈牙，吃起來格外鮮甜美味!

▼連高單價的帝王蟹都可以享用，肉質同樣很鮮不馬虎，也太誇張了吧，只能說老闆真的瘋了!

鍋料蔬菜

▼熱愛火鍋料的話在這裡絕對大滿足，有Q彈牛肉丸、黑豬肉貢丸、深海花枝丸、香甜芋頭丸手工蝦丸、手工花枝漿、手工蝦仁漿、手工蛋餃、三記魚餃/蝦餃旗魚天婦羅、綜合丸子、綜合餃類、手工蒸餃、凍豆腐、鈴鈴卷（豆皮卷）老油條、滷牛腱、滷牛筋、滷牛肚，多到直接讓我選擇障礙啦!’

▼蔬菜有很多外面少見的品項，像是水蓮、精靈菇、水果玉米、茼蒿（冬季限定）蓮藕、櫛瓜，經典的高麗菜、大陸妹、青花菜、玉米筍、金針菇、香菇、紅蘿蔔、大白菜、木耳也能找到

主食

▼主食包含鮭魚卵和牛丼飯、寬/細冬粉、王子麵、烏龍麵、白飯、雞蛋時蔬，也都是可以無限吃到飽，超奢華的鮭魚卵和牛丼飯，在嘴裡逼逼波波鮮味十足!

極鶴和牛鍋物 用餐心得

每到冬天就是要吃火鍋啊!這家【極鶴和牛鍋物(旗艦店)】認真有厲害，從海鮮到肉品都非常新鮮，尤其是入口即化的日本A5和牛，還有彈牙鮮甜的根島生態蝦令人難忘，好吃到已經和朋友約好要回訪啦!

極鶴和牛鍋物

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極鶴和牛鍋物(旗艦店)

地址：台北市大安區仁愛路四段91巷5號(忠孝敦化站5號出口/東區地下街12號出口，步行6分鐘)

電話 : 02-2581-8066

營業時間 : 17:00–22:30(週一)11:30–14:30, 17:00–22:30(週二~周日)

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