除夕團圓拼盤早鳥優惠，限量200份，只要1680元，有烤雞二吃、鹹豬肉、雞肉香腸、陳紹醉鮮蝦，份量超大！拜拜很澎湃，真材實料非常好吃！
撰文。拍攝／呂萱萱
大家年菜訂好了嗎？其實坊間的年菜套組，對現在的小家庭來說份量真的有點多，這篇開箱的思汗烤雞除夕大拼盤，有肉有蝦，可以拜拜也可以當年菜，而且價格也不貴哦
位於莒光路上，鄰近德光路跟中和環球，店家只提供外帶，因為烤雞需要時間，建議可以先電話或官方line預定，再來店取貨就好
- 思汗烤雞除夕團圓拼盤：
- 烤鹹豬肉$350/雞肉香腸$350/陳紹醉鮮蝦$580/烤雞二吃$580/ 各品項皆可單點
- 團圓拼盤限量200份/早鳥優惠 $1680
- 2025/1/10(五)前訂購年菜外帶組，並完成付款手續,即可享早鳥優惠
- 活動僅限自取/不適用外送平台
- 取餐時間：2025/1/28(二)11:30-16:30
- 預訂專線：02-2962-3958 FB │官方line
包裝是有保溫效果的提袋，紅色看起來很喜氣，過年或節慶要拜拜，當牲禮也很適合，留著以後也可以使用
烤雞選用台灣黑羽小土雞，用頂級的德國RATIONAL蒸烤箱烹飪，先蒸後烤，較能保留雞肉本身的營養，雞肉不容易焦，口感更軟嫩
雞肉一剝開就噴雞汁，香氣四溢，光是聞味道就讓人口水直流啦~
烤雞本身就有味道了，吃得到蒜香，也不會太鹹，雞肉的口感也很嫩，咬起來不老柴，也沒有油膩感
烤雞二吃：有附生菜跟潤潤餅皮、洋蔥丁、還有多種醬料
讓烤雞的吃法更多元化，怎麼吃都不會膩，非常有創意
白蝦新鮮有脆度，蝦甜鮮嫩，一口咬下瀰漫濃郁酒香，當年菜或拜拜也適合
口感Q嫩中帶點嚼勁，口味不死鹹，也保有豬肉的鮮甜口感，而且份量超級多
少了傳統香腸的油膩口感， 口感飽滿紮實，富有彈性，吃起來也有雞腿肉的甘甜
原文連結 https://evanchiny.com/20241229eat/