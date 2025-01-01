除夕團圓拼盤早鳥優惠，限量200份，只要1680元，有烤雞二吃、鹹豬肉、雞肉香腸、陳紹醉鮮蝦，份量超大！拜拜很澎湃，真材實料非常好吃！

撰文。拍攝／呂萱萱

大家年菜訂好了嗎？其實坊間的年菜套組，對現在的小家庭來說份量真的有點多，這篇開箱的思汗烤雞除夕大拼盤，有肉有蝦，可以拜拜也可以當年菜，而且價格也不貴哦

位於莒光路上，鄰近德光路跟中和環球，店家只提供外帶，因為烤雞需要時間，建議可以先電話或官方line預定，再來店取貨就好

思汗烤雞除夕團圓拼盤：

烤鹹豬肉$350/雞肉香腸$350/陳紹醉鮮蝦$580/烤雞二吃$580/ 各品項皆可單點

團圓拼盤限量200份/早鳥優惠 $1680

2025/1/10(五)前訂購年菜外帶組，並完成付款手續,即可享早鳥優惠

活動僅限自取/不適用外送平台

取餐時間：2025/1/28(二)11:30-16:30

FB │官方line 預訂專線：02-2962-3958

包裝是有保溫效果的提袋，紅色看起來很喜氣，過年或節慶要拜拜，當牲禮也很適合，留著以後也可以使用