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【台北熱炒、美食、超值聚餐推薦】林美如海鮮熱炒燒烤酒場｜忠孝復興站必吃、台式熱炒燒烤評價、隱藏版台北熱炒店!!!

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2025-01-11 10:00:00 文字：pfse64289
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【台北熱炒、美食、超值聚餐推薦】林美如海鮮熱炒燒烤酒場｜忠孝復興站必吃、台式熱炒燒烤評價、隱藏版台北熱炒店!!!

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說到台北熱炒、美食、宵夜、聚會餐廳推薦，位在忠孝復興站附近的「林美如海鮮熱炒燒烤酒場」是一家以海鮮、熱炒、燒烤和酒類為主打的台式餐廳，像是左宗棠雞、櫻花蝦炒飯、老皮嫩肉、烤松阪豬、炸湯圓等經典料理與生猛海鮮，以及豐富的精釀啤酒、清酒及日韓進口燒酒等，多樣化的下酒菜與酒類，吸引了許多饕客，可說是台北熱炒店的口袋名單之一。

花小錢享大滿足，台味滿滿的林美如燒烤酒場好吃又划算

安妮王聚餐一共6個人，點了左宗棠雞、鹹酥龍珠、酥炸雞軟骨、櫻花蝦炒飯、老皮嫩肉、韭黃肉絲、九層塔蛋、樹子水蓮、清炒時蔬、烤松阪豬，以及免費贈送的炸湯圓，共計11道餐點，加10%服務費後，每人不到400元，超級划算的啦!!!

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│交通

【台北熱炒、美食、超值聚餐推薦】林美如海鮮熱炒燒烤酒場｜忠孝

Google地圖請點我 > 捷運忠孝復興站到林美如海鮮熱炒燒烤酒場

從捷運忠孝復興站出站後，約步行5~10分鐘，就能在大潤發中崙店附近，看見「林美如 海鮮 熱炒 燒烤 酒場」，途中可欣賞市中心的街景與各種風格的餐廳，是購物與美食的聚集地。

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│環境介紹

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有夠台味的熱炒店!!!

「林美如海鮮熱炒燒烤酒場」以簡約大方的用餐環境為主，安妮王一進門，便先看到活跳跳的海鮮；隨後是音樂與吃吃喝喝的聲音，超級熱鬧!!!

 

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在座位上，無論是適合小團體的方桌，或是較私人化的角落座位，都能滿足需求，是朋友聚餐或下班小酌的理想選擇，讓人可以放鬆愉快地享用美食~

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│菜單

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「林美如創意海鮮熱炒燒烤酒場」的菜色超級多!!!

店內提供多元化的餐點，包括古早味、炸物、海鮮炒菜、燒烤、湯品以及多種酒類；從平價的熱炒到高級的海鮮料理，各個都是經典的下酒菜。

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│左宗棠雞

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炸得金黃酥脆的雞塊，淋上甜甜辣辣的濃郁醬汁，配上些許青蔥與辣椒點綴，讓整道菜更加鮮豔有吸引力。

安妮王一口咬下，鮮嫩多汁的雞肉塊與甜中微酸、辣味十足的醬汁結合，每一口都能感受到豐富獨特的刺激感，令人忍不住一塊接一塊，很下飯XD

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│鹹酥龍珠

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「鹹酥龍珠」就是炸到金黃酥脆的魷魚丸，一顆顆的小金球，彷彿迷你版、圓滾滾的「龍珠」，超級可愛的~

在口感上，魷魚丸與香料粉、蒜香、胡椒、花生等快炒而成，咬下去會發出輕微的「喀滋」聲，內裡的魷魚鮮嫩有彈性，帶有海鮮特有的鮮甜味，是安妮王每次到熱炒店時，必點的經典炸物~

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│酥炸雞軟骨

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「林美如」的炸物系列都很不錯，除了「鹹酥龍珠」外，另一道「酥炸雞軟骨」也是讓人無法抗拒的台灣人氣炸物。

大小適中，酥酥脆脆的雞軟骨，咬下去時能聽到清脆的聲音，而內裡的軟骨帶著獨特的韌性與嚼勁，搭配鹹香微辣的調味粉，增添誘人的視覺效果，散發濃厚的台式風味，迅速抓住安妮王的味蕾!!!

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│櫻花蝦炒飯

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「櫻花蝦炒飯」是一道色香味俱全的台式料理，粒粒分明的米飯與橙紅色的櫻花蝦，那脆脆的口感與爽口的海鮮滋味，可說是整道料理的靈魂，再加上蔥花等配料，交織出多層次的味覺享受，每一口都是經典的台灣味，讓人瞬間感受到幸福的滋味XD

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│老皮嫩肉

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「老皮嫩肉」不是肉，而是軟嫩嫩的豆腐；酥脆的外皮帶來輕微的焦香，隨後是豆腐內部嫩滑的口感，與店家秘製的調味醬融為一體，讓整道菜的風味更加豐富。

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│韭黃肉絲

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清新的「韭黃肉絲」，淺黃與翠綠結合的色彩，配上嫩滑的肉絲，綠白相間，略帶光澤，吃起來乾爽不油膩，帶著微微的脆嫩，每一口咬下都有輕脆的聲響；尤其是這醃製過的肉絲，吸收了韭黃的香氣，讓安妮王越吃越順口，是一道簡單卻充滿家常味的台灣經典炒菜。

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│九層塔蛋

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簡單就是美味，說得就是這盤「九層塔蛋」；蛋煎得微微焦香，邊緣帶有些許酥脆感，九層塔的翠綠葉片點綴其中，與金黃的蛋液交織出鮮明的色彩對比。

 

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一口咬下，蛋的細嫩與香氣立刻在口中綻放，伴隨著九層塔的獨特香草風味，既清新又帶著些許辛香，給人一種溫暖的味道。

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│樹子水蓮

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翠綠的水蓮呈現出鮮嫩的光澤，脆嫩多汁，咀嚼時能感受到其鮮甜與爽脆，點綴其中的金黃色樹子與蒜末，讓這道菜的味道更加豐富，想要在熱炒店點一盤清爽開胃的菜色，點這盤「樹子水蓮」就對了!!!

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│清炒時蔬

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這應該是空心菜，反正就是一盤深綠色，菜梗脆脆的清爽家常菜，蒜末經過爆香後，散發出濃郁的蒜香味，與空心菜的清新口感相得益彰，簡單的調味就能襯托出食材的原味，真是太厲害了!!!

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│烤松阪豬

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每片松阪豬肉片經過烘烤後，呈現出金黃微焦的色澤，邊緣略帶焦脆；咬下一口，肉質富有韌性又不失柔嫩，伴隨著烤製帶來的微微焦香，搭配胡椒鹽、檸檬汁或蒜蓉醬提味，鹹香與清香相互交織，俘虜所有愛好台式烤肉的饕客~

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│炸湯圓

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打卡贈送的免費炸湯圓，通常是在結婚喜慶會出現的料理，炸得金黃酥脆的湯圓，薄薄酥皮帶來香脆的口感，撒上細緻的花生粉與糖粉，紅白相間、外酥內軟、甜而不膩，作為飯後甜點超適合的!!!

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│評價

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「林美如海鮮熱炒燒烤酒場」位於熱鬧的巷弄中，是一間兼具台式熱炒與燒烤魅力的餐廳，無論是食材的新鮮度還是料理的多樣性都讓人驚艷。

從經典的九層塔蛋到酥炸雞軟骨，甚至櫻花蝦炒飯，每道菜都帶有濃濃的台灣味道，價格也非常親民，提供獨特的美食體驗；不僅適合朋友聚餐也適合下班後的小酌時光，是享受台式風味與熱炒文化的好選擇!!!

林美如海鮮熱炒燒烤酒場│聯絡資訊

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店名：林美如 海鮮 熱炒 燒烤 酒場

地址：104台北市中山區八德路二段300巷80號

營業時間：17:00–01:00

臉書：https://www.facebook.com/ot27761669

預約：02-2776-1669

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