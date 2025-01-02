【台南食記】味珍白糖粿

每次來到南部最想吃到的小點心就是白糖粿，在北部目前還沒吃到喜歡的，這次逛到台南安平老街發現了這間味珍白糖粿，小小的攤子周圍擠了滿滿的人，白糖粿有20多種口味可選，除了白糖果還有番薯椪、炸年糕和香酥芋丸品項，來到台南古城一定要吃一下這個古早味小點心。

▲小攤位在安平老街上，白糖粿都是現點現炸，當天等了約15分鐘左右。

▲味珍白糖粿菜單：白糖粿每份40元，有多達20幾種口味可選，除了傳統的白糖、芝麻口味外還多了抹茶、可可等年輕人喜歡的創新口味。

▲每個口味的沾粉一字排開蠻壯觀的，五顏六色拍起來很好看。

▲白糖粿 40元：每份有兩條，我們買了白糖和花生口味，外皮炸得酥酥脆脆，沒有油耗味吃起來也完全沒有油膩感，裡面有類似麻糬的軟軟口感，只能用外酥內軟來形容，白糖口味的甜度適中，是市面上最常見到的口味，花生口味有濃濃的花生香氣，與白糖粿真的非常搭。

雞蛋糕短評：位在安平老街的排隊名店，當天平日下午購買生意還是非常好，有二十幾種口味可選，外皮酥酥的，裡面口感極為柔軟，花生口味超香，很刷嘴的小點心。



用餐環境

餐點★★★★☆

服務★★★

CP值★★★★



【味珍白糖粿美食資訊】

地址：台南市安平區古堡街26號

電話：0981234555

官網：facebook

營業時間：11:00–18:30

外送：foodpanda、

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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