【台南食記】味珍白糖粿

每次來到南部最想吃到的小點心就是白糖粿，在北部目前還沒吃到喜歡的，這次逛到台南安平老街發現了這間味珍白糖粿，小小的攤子周圍擠了滿滿的人，白糖粿有20多種口味可選，除了白糖果還有番薯椪、炸年糕和香酥芋丸品項，來到台南古城一定要吃一下這個古早味小點心。
▲小攤位在安平老街上，白糖粿都是現點現炸，當天等了約15分鐘左右。
▲味珍白糖粿菜單：白糖粿每份40元，有多達20幾種口味可選，除了傳統的白糖、芝麻口味外還多了抹茶、可可等年輕人喜歡的創新口味。
▲每個口味的沾粉一字排開蠻壯觀的，五顏六色拍起來很好看。
▲白糖粿 40元：每份有兩條，我們買了白糖和花生口味，外皮炸得酥酥脆脆，沒有油耗味吃起來也完全沒有油膩感，裡面有類似麻糬的軟軟口感，只能用外酥內軟來形容，白糖口味的甜度適中，是市面上最常見到的口味，花生口味有濃濃的花生香氣，與白糖粿真的非常搭。
雞蛋糕短評：位在安平老街的排隊名店，當天平日下午購買生意還是非常好，有二十幾種口味可選，外皮酥酥的，裡面口感極為柔軟，花生口味超香，很刷嘴的小點心。
用餐環境
餐點★★★★☆
服務★★★
CP值★★★★
【味珍白糖粿美食資訊】
地址：台南市安平區古堡街26號
電話：0981234555
官網：facebook
營業時間：11:00–18:30
外送：foodpanda、
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】
延伸閱讀：
- 【台南食記】阿公阿婆蛋餅 - 藏在巷弄內的大份量古早味粉漿蛋餅，一份只賣35元超佛心
- 【台南食記】三赫老麵燒餅 - 店門口永遠都是排隊人潮，位在永康的超人氣燒餅
- 【台南食記】阿蘭碗粿 - google評論破萬則的高人氣碗粿，一天熱賣上百碗
- 【台南食記】戽斗米糕 - 在地20年老店，台南人的深夜食堂
- 【台南食記】永樂燒肉飯 - 甜在心裡口難開，用餐時間生意超好
新竹美食懶人包，請點我↓↓↓
下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓