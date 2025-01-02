收到一個超驚喜和感動的禮物！專屬於我的客製化拼圖！

BrickNet積木畫

地址：桃園市龜山區文化一路259號第二育成中心

電話：03-211-8800*3930

時間：週一至週五 10:00-17:30

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超大的包裝盒有提供相框，方便拼好之後可以掛於牆上！

BrickNet的積木畫拼圖，非常貼心的把拼圖分成九宮格，每一地方要放什麼拼圖也都標示的很清楚！

並且把每一個色塊分開包裝，不雜亂又清楚的拼圖方式，讓對於拼圖有礙障且沒耐心的人也輕易上手！

跟大家分享我這個沒有耐心又是拼圖小白的人如何單獨完成這個客製化拼圖！

我先把最大色塊白色的的部份拼完！

然後按著每一宮格的指示拼排，簡單易上手，拼圖不迷路，看著圖形慢慢呈現，超有成就感！

隨著拼圖的完成，真的讓人開心又驚喜！

收到客製化禮物時，心情是開心和感動。帶有個人客製化的元素，讓人感覺到用心和驚喜！

而積木畫更是為重要美麗的那一刻留下長久不變的回憶，每次看到時都會讓人想起那份特別美好的瞬間！

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